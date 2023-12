Volley, Superlega: l’Itas Trentino perde il derby della A22 a Modena

domenica, 10 dicembre 2023

Modena – Il PalaPanini di Modena riserva la prima battuta d’arresto all’Itas Trentino nella regular season 2023/24 di SuperLega Credem Banca. Questa sera i Campioni d’Italia hanno infatti dovuto cedere per 1-3 al cospetto dei padroni di casa della Valsa Group, fermando per la prima volta la propria corsa in campionato dopo otto vittorie consecutive. Il rovescio in quattro set non pregiudica comunque l’ottima classifica dei gialloblù, che restano al secondo posto a due punti di distanza da Perugia, prossima avversaria alla ilT quotidiano Arena di Trento domenica 17 dicembre (foto © Marco Trabalza).

Allo scontro al vertice la squadra di Soli arriverà determinata a riscattare il passo falso odierno, giunto al termine di una partita iniziata nel miglior modo possibile e terminata invece con tante difficoltà. L’approccio alla gara dei gialloblù era stato infatti estremamente positivo e caratterizzato da grande efficienza a muro ed in attacco; al 58% a rete e ai cinque muri vincenti del primo set, vinto con grande personalità, l’Itas Trentino non è riuscita però a dare seguito nella seconda metà dell’incontro. Avanti 17-13 nel secondo periodo, ha subito prima la rimonta e poi il sorpasso da parte dei padroni di casa, bravi a cambiare ritmo grazie ad un servizio sempre più incisivo e ad un trio di palla alta che alla fine conterà 51 punti a referto, distribuiti in egual misura fra gli schiacciatori Rinaldi e Davyskiba e l’opposto Sapozhkov. I tricolori hanno perso ai vantaggi il secondo parziale, dopo aver avuto anche una palla set, hanno combattuto sino in fondo anche in quello successivo per poi lasciare definitivamente spazio alla Valsa Group nel quarto. Quattro i giocatori della squadra di Soli in doppia cifra nell’incontro: 15 punti per Michieletto (il migliore dei suoi con il 59% in attacco) e 10 a testa per Lavia, Rychlicki e Podrascanin.

La cronaca del match. Nessuna novità nella formazione titolare dell’Itas Trentino che l’allenatore Fabio Soli schiera sin dal primo scambio con Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Lavia e Michieletto martelli in posto 4, Podrascanin e Kozamernik al centro, Laurenzano libero. La Valsa Group Modena replica con Bruno in regia in diagonale a Sapozhkov, Davyskiba e Rinaldi schiacciatori, Sanguinetti e Stankovic centrali, Gollini libero. L’avvio di Trento è molto convincente in fase di break point: gli ospiti scattano subito sul 3-1 e poi sul 5-3, lavorando bene fra muro e difesa. Modena risale la china con Davyskiba (8-8), ma poi ci pensa Kozamernik a muro ed in battuta (12-9) ad aprire una nuova forbice in favore dei Campioni d’Italia, che a lungo si tengono stretto il vantaggio a lungo (18-15 e 22-19), prima di chiudere con un muro di Rychlicki alla seconda occasione, sul punteggio di 25-21.

La musica non cambia nella prima parte del secondo set: Podrascanin fornisce il primo strappo al punteggio con un grande muro su Sapozhkov (5-3), imitato qualche minuto dopo da Michieletto su Rinaldi (11-8). La fase di cambiopalla funziona a meraviglia nella metà campo dei tricolori, così il distacco fra le due formazioni rimane sempre immutato (15-12) sino a quando Michieletto non offre un ulteriore spunto (17-13). Nel momento migliore del suo parziale, però, la squadra di Soli subisce la risposta dei locali guidati da Sapozhkov che vale il 18-18; il tecnico spende allora un time out ma alla ripresa è ancora Modena a fare la voce grossa con Rinaldi (20-21 e 21-23). Con Sbertoli al servizio l’Itas Trentino realizza un contro break di tre punti (24-23), ma non sfrutta l’occasione; cosa che invece fanno i padroni di casa con Davyskiba (attacco e ace per il 25-27).

Il terzo set è lottato punto a punto dall’inizio alla fine; la Valsa Group prova scappare più volte (0-3, 8-10 e 13-15), ma Trento la riprende sino al 17-18 grazie ad un grande Michieletto ed ad un Lavia molto combattivo. Nella parte finale i padroni di casa accelerano con Rinaldi, Sapozhkov e con l’efficienza ritrovata in battuta (19-22), blindando il 22-25 che vale il vantaggio interno.

Sotto 1-2, l’Itas Trentino perde smalto in tutti i fondamentali e lascia piano piano sempre più spazio ai padroni di casa (3-5, 5-9), issati in avanti da Davyskiba. Modena offende sempre col servizio e trova un ulteriore spunto che la porta sul +6 (10-16). Soli spende anche il secondo time out a sua disposizione, dopo aver pure inserito Magalini e Acquarone (in campo per Rychlicki e Sbertoli) e Pace per Laurenzano, senza però ottenere risposte efficaci (14-20); chiude un ace di Sapozhkov sul 16-25.

“Sapevamo che prima o poi la sconfitta in campionato sarebbe arrivata – ha dichiarato al termine del match l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli – ; è giunta questa sera per meriti di Modena, che è cresciuta molto nel corso del match, soprattutto nel fondamentale del servizio. Inizialmente eravamo stati noi con questo tipo di arma a fare molto bene, poi la Valsa Group ha preso il sopravvento. Avevamo risorse importanti per provare a rispondere colpo su colpo anche con la ricezione in difficoltà, ma il nostro calo generale non ci ha permesso di farlo effettivamente. Non siamo stati in grado di soffrire, dimenticandoci di quello che sappiamo realizzare anche in occasioni complicate come questa. Non eravamo invincibili prima, ma non siamo nemmeno così brutti ora; è una sconfitta che deve insegnarci qualcosa”.

L’Itas Trentino soggiornerà in Emilia anche questa notte e lunedì mattina raggiungerà direttamente con un volo aereo la Polonia, dove mercoledì 13 dicembre alle 18 disputerà l’ultimo turno del girone d’andata della Pool B di 2024 CEV Champions League in casa dell’Asseco Resovia Rzeszow. In SuperLega, invece, l’incontro più vicino in calendario è programmato per domenica 17 dicembre alle 15:45 alla ilT quotidiano Arena di Trento per lo scontro al vertice casalingo con Perugia (undicesimo turno di regular season).

Di seguito il tabellino della gara della nona giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2023/24 giocata questa sera al PalaPanini di Modena.

Valsa Group Modena-Itas Trentino 3-1 (21-25, 27-25, 25-22, 25-16)

VALSA GROUP: Davyskiba 17, Sanguinetti 8, Sapozhkov 17, Rinaldi 17, Brehme 9, Bruno 1, Gollini (L); Stankovic, Boninfante. N.e. Pinali G., Pinali R., Federici, Sighinolfi, Malavasi. All. Francesco Petrella.

ITAS TRENTINO: Lavia 10, Kozamernik 7, Rychlicki 10, Michieletto 15, Podrascanin 10, Sbertoli 1, Laurenzano (L); Cavuto, Magalini 1, Acquarone, Pace (L), D’Heer. N.e. Nelli e Berger. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Cesare di Roma e Brancati di Città di Castello (Perugia).

DURATA SET: 23’, 31’, 26’, 24’; tot 1h e 44’.