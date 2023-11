Volley, SuperLega: con Catania arriva la settima vittoria di fila di Trento

domenica, 26 novembre 2023

Trento – La terza partita consecutiva di fronte al proprio pubblico negli ultimi sette giorni suggella ulteriormente il buon avvio di campionato dell’Itas Trentino maschile. Questa sera alla ilT quotidiano Arena i Campioni d’Italia non hanno infatti mostrato particolari difficoltà nel superare anche la Farmitalia Catania nell’incontro valido per il settimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2023/24. La matricola siciliana ha ceduto l’intera posta in palio in appena tre set, consentendo ai padroni di casa di confermare l’imbattibilità stagionale e di rimanere potenzialmente da soli in testa ad una classifica che stasera parla in favore di Perugia (+2) perché gli umbri durante la settimana hanno sostenuto un anticipo, portandosi a +2 sui tricolori. Foto di Marco Trabalza.

Il match odierno non ha regalato particolari sussulti; i siciliani hanno retto il ritmo dei locali solo fino all’11-11 del primo set, subendo in seguito costantemente l’ottima fase di break point dell’Itas Trentino, guidata da un attacco su percentuali di grande livello (55% di squadra con appena tre errori e tutti nel parziale d’apertura). Rychlicki (altro titolo di mvp e best scorer: 19 punti col 68% in attacco, tre muri e un ace) ha fatto ancora una volta la voce grossa; a lui si sono affiancati Kozamernik (71% in primo tempo) e Michieletto (13 col 67%), in una serata in cui anche Sbertoli e Laurenzano (perfetto in ricezione) hanno confermato l’ottimo stato di forma.

La cronaca della partita. L’Itas Trentino si ripropone sul mondoflex tricolore della ilT quotidiano Arena in formazione tipo, dopo che il tecnico Fabio Soli aveva operato in settimana un ampio turnover contro Lubiana: Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Kozamernik e Podrascanin al centro, Laurenzano libero. La Farmitalia Catania risponde con Orduna al palleggio, Buchegger opposto, Basic e Randazzo in banda, Bossi e Masulovic centrali, Cavaccini libero. L’avvio è equilibrato sino al 4-4, poi un ace di Rychlicki offre il primo spunto ai locali (6-4), che però si fanno riprendere subito a causa di un primo tempo out di Podrascanin (6-6). Serve un’altra rotazione in battuta dell’opposto di casa per produrre un nuovo strappo (14-11), approfittando anche di due errori a rete diretti dei siciliani. Douglas Silva spende un time out, ma alla ripresa è il muro di Sbertoli a far incrementare il vantaggio (17-13) e poi anche un suo ace che vale il 20-14; i gialloblù volano veloci verso l’1-0 interno (22-15), che arriva poco dopo, sul 25-15 con Kamil ancora in grande evidenza.

Il cambio di campo non muta il copione; anche nel secondo set è l’Itas Trentino a dominare la scena in fase di break point, stavolta già nelle prime battute (4-1, 7-3 e 10-6) grazie alla grande incisività del trio di palla alta. Sul 12-7 la Farmitalia ha già interrotto due volte il gioco, senza ottenere risultati tangibili. Rychlicki va a segno in tutti i fondamentali, pure con il muro, e la battuta di Kozamernik fa male alla seconda linea ospite (16-10). Catania prova a risalire la china con Basic (18-14), ma poi subisce un nuovo pesante break (23-16), che si chiude sul 25-17 con un attacco di Michieletto.

I Campioni d’Italia vogliono regalarsi il primo 3-0 casalingo della stagione e spingono forte sin dall’inizio del terzo parziale, condotto con disinvoltura già sul 7-3. Michieletto martella da posto 4, offrendo tutto il repertorio dei suoi colpi (14-7). Rychlicki alza ancora i giri del motore (17-10, 20-12) e conduce la squadra ad un successo netto e meritato: 25-18, con un ultimo punto realizzato da Lavia con una grande diagonale.

“Alla vigilia di questa partita avevo chiesto alla squadra di avere un approccio simile a quello mostrato giovedì contro Lubiana e una continuità come quella sfoderata fra secondo e terzo set con Monza – ha spiegato al termine della gara l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli – . Ci siamo riusciti anche grazie all’efficacia del servizio, che ci ha consentito di controllare sempre il gioco; nel terzo set forse abbiamo accusato qualche imprecisione di troppo, ma l’efficienza in attacco non ci ha fatto soffrire ulteriormente. I tre punti conquistati questa sera ci tengono nella parte alta della classifica e confermano le potenzialità del gruppo”.

Di fronte ai Campioni d’Italia ora quattro impegni in trasferta, il primo già mercoledì 29 novembre a Tours per il secondo turno della Pool B di 2024 CEV Champions League. In SuperLega invece l’appuntamento più vicino è quello di domenica 3 dicembre a Civitanova Marche contro la Cucine Lube (ottavo turno di regular season).

Di seguito il tabellino dell’incontro della settima giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2023/24 giocato questa sera alla ilT quotidiano Arena di Trento.

Itas Trentino-Farmitalia Catania 3-0

(25-15, 25-17, 25-18)

ITAS TRENTINO: Podrascanin 3, Sbertoli 2, Lavia 10, Kozamernik 6, Michieletto 13, Rychlicki 19, Laurenzano (L); D’Heer. N.e. Nelli, Cavuto, Pace, Berger, Magalini. All. Fabio Soli.

FARMITALIA: Masulovic 4, Buchegger 10, Randazzo 7, Bossi 1, Orduna 2, Basic 9, Cavaccini (L); Baldi, Guarienti Zappoli, Tondo. N.e. Pierri, Frumuselu, Santambrogio. All. Douglas Costa Silva.

ARBITRI: Verrascina di Roma e Vagni di Perugia.

DURATA SET: 24’, 24’, 24’; tot 1h e 12’.

NOTE: 2.373 spettatori, per un incasso di 17.461 euro. Itas Trentino: 7 muri, 5 ace, 12 errori in battuta, 3 errori azione, 55% in attacco, 72% (56%) in ricezione. Farmitalia: 2 muri, 0 ace, 13 errori in battuta, 8 errori azione, 36% in attacco, 36% (16%) in ricezione. Mvp Rychlicki.