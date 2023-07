Volley, sorteggio CEV Champions League: Trento nella Pool B con Rzeszow, Tours e Lubiana

mercoledì, 19 luglio 2023

Lussemburgo – Sono stati ufficializzati questa mattina in Lussemburgo presso l’European Broadcasting Centre i cinque gironi della Main Phase di 2024 CEV Volleyball Champions League. La Trentino Itas inizierà la sua tredicesima partecipazione al massimo torneo continentale per club, vinto già tre volte, nella Pool B, che comprende i polacchi del Rzeszow, i francesi del Tours e gli sloveni del Lubiana.

La fase a gironi prevede sei gare totali divise fra girone d’andata e ritorno, inizierà il 22 novembre 2023, per concludersi il 17 gennaio 2024. Ai Play Off si qualificheranno le prime due classificate di ogni girone e la migliore terza; le cinque seconde classificate e la migliore terza giocheranno gli ottavi di finale con gare di andata e ritorno (30 gennaio e 8 febbraio), che qualificano tre squadre ai quarti, a cui accedono di diritto le prime classificate di ogni Pool.

Questo, nel dettaglio, il cammino che attenderà la Trentino Itas nella Pool B della Main Phase di 2024 CEV Volleyball Champions League. Le date riportate sono indicative; per esigenze televisive le partite potrebbero essere infatti disputate anche con un giorno di anticipo o di posticipo (a giorni l’ufficialità di date ed orari).

1ª giornata – 22 novembre 2023

Trentino Itas-Ach Volley Ljubljana

2ª giornata – 29 novembre 2023

Tours Vb-Trentino Itas

3ª giornata – 13 dicembre 2023

Asseco Resovia Rzeszow-Trentino Itas

4ª giornata – 20 dicembre 2023

Trentino Itas-Tours Vb

5ª giornata – 10 gennaio 2024

Ach Volley Ljubljana-Trentino Itas

6ª giornata – 17 gennaio 2024

Trentino Itas-Asseco Resovia Rzeszow

I gironi della Main Phase:

POOL A: Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonia), Knack Roeselare (Belgio), Ziraat Bank Ankara (Turchia), squadra vincente turni preliminari

POOL B: Trentino Itas (Italia), Asseco Resovia Rzeszow (Polonia), Tours Vb (Francia), Ach Volley Ljubljana (Slovenia).

POOL C: Berlin Recycling Volleys (Germania), Gas Sales Bluenergy Piacenza (Italia), Halkbank Ankara (Turchia), Sport Lisboa e Benfica (Portogallo).

POOL D: Jastrzebski Wegiel (Polonia), SVG Lüneburg (Germania), Jihostroy Ceske Budejovice (Repubblica Ceca), squadra vincente turni preliminari.

POOL E: Cucine Lube Civitanova (Italia), Greenyard Maaseik (Belgio), VK Lvi Praga (Repubblica Ceca), squadra vincente turni preliminari.

Squadre impegnate nei turni preliminari: Hypo Tirol Innsbruck (Austria), Ok Radnik Bijeljina (Bosnia ed Erzegovina), Neftohimik Burgas (Bulgaria), Mladost Zagreb (Croazia), Ford Levoranta Sastamala (Finlandia), Olympiacos Piraeus (Grecia), Fino Kaposvar (Ungheria), Strumica Strumica (Macedonia), Budva Budva (Montenegro), Dynamo Apeldoorn (Olanda), C.S. Arcada Galati (Romania), Partizan Belgrado (Serbia), Guagas Las Palmas (Spagna) e Sc Prometey Dnipro (Ucraina).

L’identikit delle avversarie della Trentino Itas

Asseco Resovia Rzeszow (Polonia)

Fra le società più popolari ed importanti della Polonia, sia per tradizione e storia, sia per i risultati ottenuti nel corso degli anni. Tornerà a giocare a novembre la CEV Champions League dopo sei stagioni di attesa grazie al terzo posto ottenuto nei Play Off Scudetto dopo aver chiuso al primo posto la regular season. L’ultima annata della rinomata squadra del Voivodato dei Precarpazi, situata nella Polonia sud-orientale, è stata però priva di particolari soddisfazioni, tenendo conto che anche nella Coppa Nazionale la corsa è finita in semifinale.

Nel palmares conta sette scudetti, tre Coppe di Polonia e una Supercoppa (vinta nel 2013, l’ultimo grande successo), ma in passato, pur non vincendo nulla ha ottenuto spesso importanti piazzamenti di prestigio anche a livello internazionale, come dimostrano le medaglie d’argento in Coppa Campioni 1973 (fu sconfitta dal CSKA Mosca) e 2015 (piegata dal Kazan) e nella Coppa del Mondo per Club 1973, manifestazione in cui nel 2018 ottenne anche il quarto posto. Nell’edizione 2010 fu invece proprio Trentino Volley a fermarla nei Playoffs 6; i gialloblù si imposero a Trento il 3 marzo 2010 e poi seppero ripetersi in Polonia grazie al 3-1 del 3 marzo successivo conquistato alla Hala Podpromia.

Allenatore della formazione biancorossa è l’italiano Giampaolo Medei (già sulla panchina di Civitanova nel 2017 e 2018), che può contare sulla conferma dello zoccolo duro della squadra della precedente stagione, guidata in regia Drzyzga. Fra gli altri giocatori, spiccano i nomi dello schiacciatore sloveno Cebulj (ex di turno, a Trento nella stagione 2019/20), del libero Zatorski (ex Belchatow), dei centrali Kochanowski, Rejno (entrambi ex Kedzierzyn-Kozle) e Klos e dell’altro martello, lo statunitense Defalco (ex Vibo).

Tours Vb (Francia)

Formazione che fa riferimento alla città di oltre 130.000 abitanti che porta lo stesso nome ed è capoluogo della regione Indre et Loire, è storicamente una delle squadre transalpine più rappresentative. A conferma di tutto ciò, vi è il fresco nono titolo nazionale ottenuto lo scorso 13 maggio, superando in Finale lo Chaumont al golden set (le squadre avevano vinto un match per parte), e l’undicesima Coppa di Francia, conquistato il 2 aprile in Finale contro il Nizza. Nel suo palmares conta anche su quattro supercoppe francesi e, soprattutto, su due titoli continentali: la Champions League, vinta nel 2005 ad Atene sconfiggendo in finale i greci dell’Iraklis Salonicco, e la CEV Cup vinta nel 2017, superando in finale proprio Trento al golden set. Nella massima competizione europea (a cui partecipa per la diciottesima volta nella sua storia) ha inoltre ottenuto anche un secondo posto nel 2007 e nella passata stagione è arrivata sino agli ottavi di finale, classificandosi al secondo posto nella Pool C dietro Civitanova e venendo eliminata dal tabellone finale dai tedeschi del Friedrichshafen.

Con Trentino Volley vanta già sei precedenti ufficiali, quattro di questi riferiti a partire della fase a gironi di Champions League. Nell’edizione 2013, i gialloblù si imposero con un doppio 3-0, prima in Francia (1 novembre 2012) e poi al PalaTrento (5 dicembre 2012), mentre in quella 2016 la Trentino Diatec vinse 3-0 in casa il 2 dicembre 2015, ma poi perse la gara di ritorno in Francia al tie break il 16 dicembre 2015. Nella 2017 CEV Cup ci fu spazio per una vittoria per parte nella doppia sfida di Finale: 3-0 gialloblù al PalaTrento il 12 aprile, 1-3 per i francesi tre giorni dopo.

La rosa affidata nuovamente al brasiliano Fronckowiack (sulla panchina di Vibo Valentia nel 2018) può contare sulle conferme del palleggiatore serbo Coric e dell’opposto brasiliano Aboubacar (anche lui ex Vibo) oltre a quelle dei centrali Klaimon, Parkinson e Santos. I volti nuovi rispondono ai nomi degli schiacciatori Pothron (prelevato da Tolosa), Mendez (argentino, da Parigi), Tammearu (estone, da Roeselare) e del libero Ramon (da Narbonne).

Ach Volley Ljubljana (Slovenia)

La Società, spostatasi nel 2011 definitivamente da Bled a Lubiana, dove aveva comunque sempre disputato le gare europee, è da sempre il Club sloveno più blasonato, avendo lanciato nel panorama pallavolistico internazionali tantissimi giocatori fra cui anche Uros Kovacevic e Jan Kozamernik, che Trentino Volley prelevò proprio da qui nel 2017.

Disputerà la CEV Champions League per la quindicesima volta nelle ultimi sedici stagioni; nel recente passato solo nell’annata 2021/22 non vi prese parte, disputando la Challenge Cup (conclusa in semifinale per opera del Narbonne, poi vincitore del trofeo). Nella passata edizione del massimo trofeo continentale si è fermata alla fase a gironi (secondo posto nella Pool E dietro Perugia), passando poi in CEV Cup dove è stata eliminata da Modena ai quarti di finale.

In bacheca conta ben diciannove nazionali, quattordici coppe di Slovenia, tredici titoli Mevza (il trofeo internazionale mitteleuropeo) ed una Top Teams Cup, conquistata nel 2007 battendo in finale Modena al PalaPanini. Il miglior risultato ottenuto nella massima competizione per club resta invece quello della stagione 2009/2010, quando sorprese davvero tutti, prima eliminando la Lube Banca Marche negli ottavi finale, e poi conquistando la Final Four, da dove venne eliminata in semifinale proprio da Trentino Volley, che aveva già sfidato due volte (perdendo in entrambi i casi) nella fase a gironi dell’edizione 2008/09.

Nella scorsa stagione ha vinto campionato nazionale e Mevza Cup, ragion per cui ha deciso di continuare nella strada intrapresa almeno per quel che riguarda la gestione tecnica. L’allenatore è il confermato Radovan Gačič (aveva guidato anche la squadra fra il 2006 e 2009), che potrà contare su grandi protagonisti della precedente annata come gli schiacciatori Šket (ex Modena e Molfetta) e Šen, l’opposto Gjorgiev, i centrali Videcnik e Koncilja, il libero Kovacic (ex Ravenna) ed il palleggiatore Mejal. I nuovi arrivi sin qui ufficializzati sono l’esperto martello Pokersnik (un ritorno anche per lui), il laterale Mavrot, i giovani centrali locali Najdic e Krzic e l’opposto Sesek.