Volley: sfuma il sogno finale Coppa Italia per l’Itas Trentino

sabato, 27 gennaio 2024

Casalecchio di Reno (Bologna) – Il sogno finale di Del Monte® Coppa Italia per l’Itas Trentino si infrange al quinto set del match di questo pomeriggio all’Unipol Arena con Monza. La prima semifinale del weekend emiliano ha infatti visto i brianzoli imporsi al tie break, costringendo i Campioni d’Italia ad arrestare il proprio percorso nella competizione già nel primo dei due giorni della Final Four emiliana (foto © Marco Trabalza).

Un match che ha visto i Campioni d’Italia offrire momenti di buona pallavolo (come nella parte iniziale del primo set e per buona parte di terzo e quarto parziale) alternati ad altri contraddistinti da pericolosi blackout che hanno permesso agli avversari di risalire la china due volte (sull’1-0, vincendo nettamente la seconda frazione, e sul 2-1, assicurandosi allo sprint il quarto periodo), prima di diventare assoluti padroni del campo nel corso del quinto e decisivo parziale. Nonostante una prova imprecisa a rete (14 errori diretti in attacco) e un servizio poco incisivo, i gialloblù erano comunque riusciti a portarsi a pochi passi dalla possibile vittoria per 3-1. Sul 21-17 in proprio favore la Mint è però riuscita a ribaltare diametralmente la situazione, firmando una rimonta clamorosa grazie ad un parziale di 2-8 che, di fatto, ha tagliato le gambe alla squadra di Soli. Non sono bastati i 21 punti di Rychlicki (tanti quanti ne ha realizzati dall’altra parte della rete Loeppky), gli spunti di Lavia (17 con 4 block) ed un muro che spesso ha compensato le difficoltà dell’attacco (40%) per superare l’ostacolo brianzolo. Lo stesso che fra sette giorni si proporrà di nuovo di fronte per il prossimo turno di campionato (17^ giornata di SuperLega, sabato 3 febbraio a Monza).

La cronaca della gara – Negli starting six l’unica curiosità è legata allo schieramento di Monza, che deve fare a meno di Takahashi (problema alla caviglia rimediato mercoledì sera nel match di campionato con Verona), sostituito in posto 4 da Loeppky che assieme a Maar e Szwarc va quindi a formare un trio di palla alta tutto canadese per la Mint. Il resto dello schieramento brianzolo prevede Kreling al palleggio, Galassi e Di Martino al centro, Gaggini libero. L’Itas Trentino può invece confermare il consueto assetto: Sbertoli in regia, Rychliki opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Podrascanin e Kozamernik centrali Laurenzano libero. L’inizio dei Campioni d’Italia è molto determinato grazie ad uno spunto di Lavia (attacco e muro) e alla fallosità degli avversari fra attacco e battuta (5-2); Maar scuote i suoi e firma il contro break che consente alla Mint di pareggiare i conti già a quota sei. Michieletto (ace e pipe) offre un nuovo spunto che la squadra di Eccheli ricuce col muro di Di Martino (due su Rychlicki per il 9-9). In seguito, le due squadre proseguono la contesa alternandosi al comando sino a quando Galassi non firma il +2 (14-16). Trento reagisce subito con Michieletto (17-16), ma poi subisce un nuovo break con Maar in corrispondenza del 21-23. Nel momento più difficile, l’Itas Trentino trova l’acuto che andava cercando da tempo: Lavia al servizio piazza l’ace che vale il 23-23, poi due muri consecutivi di Rychlicki all’indirizzo di Maar chiudono il parziale sul 25-23.

Le difficoltà dei tricolori a domare la partita come vorrebbero continuano in maniera ancora più evidente in apertura del terzo set, in cui Loeppky mette a ferro e fuoco la ricezione gialloblù, ispirando il primo tentativo di fuga (5-10). I Campioni d’Italia provano a reagire migliorando le proprie percentuali in fase di cambiopalla, senza però riuscire ad avvinarsi (9-14 e 12-16) perché dall’altra parte la Mint offre poco spazio ad errori diretti. Anzi, nel finale Monza dilaga: i gialloblù mettono assieme tantissime imprecisioni (da 13-18 a 13-25), con Maar dalla linea dei nove metri sino in fondo.

L’Itas Trentino prova a voltare pagina assieme al cambio di campo, ripartendo da una contesa punto a punto che nel terzo set dura sino all’8-8. Monza accelera con Maar, costringendo Soli ad avvicendare Michieletto con Magalini; l’ingresso del martello scaligero è positivo e garantisce subito la parità a quota dieci. In seguito, le due squadre procedono a braccetto sino a quando proprio Magalini offre un nuovo spunto (muro su Szwarc per il 17-15), poi Rychlicki fissa il punteggio sul +3 (19-16), costringendo la Mint ad interrompere il gioco. Alla ripresa Galassi e Maar ricompattano la situazione (19-19); allo sprint è ancora Trento (con Michieletto di nuovo in campo) ad avere la meglio grazie al muro di Podrascanin e il contrattacco di Rychlicki, che garantiscono tre palle set sul 24-21. Alla terza occasione (errore in battuta di Loeppky), arriva il 2-1.

Sull’onda dell’entusiasmo, Trento impatta bene anche nel quarto parziale, sfruttando la vena a rete di Lavia e Rychlicki (8-5). I gialloblù provano a scappare con convinzione (12-8), ma Loeppky li riprende sino al 12-11; serve un altro break e arriva dal muro di Lavia e dall’attacco di Rychlicki (15-11). L’Itas Trentino marcia a vele spiegate sino al 21-17, poi l’ace di Galassi e gli errori a rete di Rychlicki rianimano gli avversari, che pareggiano a quota 23 e guadagnano la possibilità di giocare il tie break grazie a due attacchi out dello stesso opposto gialloblù (23-25).

Il quinto set si trasforma in fretta in un incubo per i gialloblù, che tengono il campo sino al 4-5, prima di lasciare spazio all’acuto dei brianzoli, capaci di esaltarsi fra muro e difesa (6-10) ed in fase di contrattacco. Trento diventa ancora più nervosa, sbaglia in battuta ed in attacco, lasciando il campo su 9-15 dopo una battuta in rete di Lavia.

“Dispiace commentare una sconfitta di questo tipo perché era venuti a Bologna per il fine settimana convinti dei nostri mezzi e con alle spalle un percorso di crescita vero ed importante – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli – . Non so per quale motivo stasera non siamo riusciti a mettere in campo le nostre qualità: dovremo analizzare il tutto e parlare piuttosto che riguardare il match, ma credo che questa squadra abbia gli strumenti per affrontare certi tipi di partite. Oggi siamo entrati in campo con un peso sulle spalle difficile da capire perché quando giochiamo senza pensieri riusciamo ad esprimere ben altro livello. Complimenti a Monza che ha giocato la miglior partita della sua stagione, mentre noi non siamo riusciti ad esprimerci come volevamo. L’obiettivo deve essere farci trovare in futuro più pronti per appuntamenti di questo rango”.

I Campioni d’Italia rientreranno a Trento già questa sera e a partire dalla prossima settimana inizieranno a preparare il prossimo impegno, in calendario fra sette giorni e contro lo stesso avversario: sabato 3 marzo alle ore 20 in casa di Monza (17° turno di regular season SuperLega Credem Banca).