Volley, Serie A2 femminile: Trento espugna anche Soverato e blinda il 2° posto

domenica, 2 aprile 2023

Soverato – Obiettivo centrato. La sedicesima vittoria consecutiva tra Regular Season e Pool Promozione permette all’Itas Trentino di blindare il secondo posto con due giornate di anticipo: i sette punti di vantaggio su San Giovanni in Marignano, infatti, fanno sì che il sestetto di Saja abbia la matematica certezza di terminare la Pool Promozione in seconda posizione, un piazzamento che garantirà a Bonelli e compagne il vantaggio del fattore campo nell’eventuale gara-3 di semifinale e finale (in caso di passaggio del turno) dei Playoff Promozione. Per raggiungere questo traguardo l’Itas Trentino ha dovuto sudare le fatidiche sette camice per violare il parquet del Volley Soverato al termine di quattro set intensi e durati oltre due ore di gioco. Nel 3-1 in favore dell’Itas Trentino spiccano i 20 punti personali di DeHoog e i 18 di Francesca Michieletto, ma anche la prestazione completa al centro della rete di Fondriest, capace di chiudere la sfida del PalaScoppa con 17 punti con il 56% a rete e 4 muri. Alle calabresi non sono bastate le ottime prove dell’opposto Korhonen (23 punti) e del libero Ferrario.

Sestetto tradizionale per l’Itas Trentino, in campo con Bonelli al palleggio, DeHoog opposto, Mason e Francesca Michieletto schiacciatrici, Moretto e Fondriest al centro e Parlangeli libero. Luca Chiappini, tecnico di Soverato, risponde con Malinov in regia, Korhonen opposto, Schwan e Giugovaz laterali, Giambanco e Cecchi al centro e Ferrario libero.

L’equilibrio iniziale si spezza sull’ottimo turno al servizio di Michieletto: dopo l’ace della numero cinque ospite sono l’errore in pipe di Korhonen e un lampo di DeHoog a spedire l’Itas sul 4-8. Il muro di Giugovaz riporta a -1 Soverato (8-9), che trova la parità quando ancora Giugovaz sorprende con il servizio Mason (13-13). Lo strappo decisivo lo regala al sestetto gialloblù Francesca Michieletto con due muri e un pallonetto che costringono Cecchini al time out (14-17). Due errori di Giugovaz spianano la strada all’Itas Trentino (19-22) che chiude velocemente la frazione con l’uno-due al centro (muro e fast) di Fondriest (20-25).

Soverato parte a razzo nel secondo set con gli spunti di Giugovaz e Schwan (8-4), Saja ricorre al time out ma le calabresi si spingono fino al 10-4. Le gialloblù non riescono a mutare l’inerzia del set, complice un servizio di Soverato particolarmente pungente (16-11). Korhonen in attacco fa la voce grossa, ben assistita da Cecchi (19-13). A svegliare Trento ci pensa il solito ottimo turno al servizio di Michieletto: dal 19-14 si giunge fino al 19-19 ma sul più bello l’Itas incassa il nuovo break calabrese firmato dall’ottima Schwan (24-21). Le gialloblù rientrano con Michieletto e annullano tre set point (24-24) ma al quarto tentativo è proprio un attacco out di Michieletto a regalare a Soverato la parità dei set (26-24).

L’Itas torna in campo particolarmente determinata soprattutto a muro, trovando subito l’allungo grazie ai block di DeHoog, Fondriest e Moretto (6-9). Due errori delle gialloblù agevolano la rimonta calabrese (10-10), ma Trento non si scompone e torna ad accelerare aggrappandosi alle zampate da posto 2 di DeHoog (11-14) che suggellano la positiva rotazione con Moretto al servizio. Bonelli si aggrappa a DeHoog e Michieletto per mantenere i tre preziosi punti di vantaggio (19-22), missione compiuta fino al 21-24 quando Trento si inceppa incassando un break di 3-0 (24-24). Saja inserisce Meli che firma il cambio-palla e all’ottavo set point Mason regala a Trento il punto del 28-30.

Chiappini perde per un problema fisico Giambanco e inserisce al centro della rete Tolotti, l’Itas lavora molto bene nella correlazione muro-difesa e scappa via con DeHoog e Mason (7-11). Proprio il muro dolomitico di DeHoog regala alle gialloblù il +6 (9-15), nello stesso fondamentale si esalta anche Fondriest (11-17) con l’Itas Trentino che corre ormai indisturbata verso il sedicesimo successo di fila in campionato (15-25).

“Sono estremamente contento per questa vittoria perché ad un certo punto Soverato difendeva davvero l’impossibile e ciò ci ha tolto un po’ di lucidità – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Però le ragazze nel momento di difficoltà hanno saputo fare quadrato e senza perdere la testa abbiamo ripreso a giocare e ad aggiudicarci un tiratissimo terzo set. Su questo campo hanno perso in tanti, non era una partita semplice ed è motivo di orgoglio essere usciti anche da questo palazzetto con l’intera posta in palio. Questa vittoria vale molto, perché ci consente di chiudere il discorso relativo al secondo posto con due giornate di anticipo, un traguardo che considero meritato dopo un percorso di grande qualità e continuità”.

L’Itas Trentino tornerà in campo sabato 8 aprile alle 17 al Sanbàpolis contro l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano per la quinta e penultima giornata della Pool Promozione di Serie A2 femminile.

Di seguito il tabellino del match giocato oggi al PalaScoppa di Soverato

Volley Soverato – Itas Trentino 1-3

(20-25, 26-24, 28-30, 15-25)

VOLLEY SOVERATO: Malinov 1, Schwan 17, Cecchi 9, Giambanco 3, Giugovaz 10, Korhoren 23, Ferrario (L); Cherepova 0, Zuliani 0, Tolotti 2, Barbaro 1. N.e. Salviato (L). All. Luca Chiappini.

ITAS TRENTINO: Mason 12, Moretto 11, DeHoog 20, Michieletto F. 18, Fondriest 17, Bonelli 2, Parlangeli (L); Meli 1. N.e. Serafini, Joly, Bisio, Michieletto A., Libardi (L). All. Stefano Saja.

ARBITRI: Fabio Scarfò e Roberto Guarneri.

DURATA SET: 25’, 31’, 40’, 23’; tot. 2h e 12’.

NOTE: Volley Soverato: 12 muri, 1 ace, 10 errori in battuta, 13 errori azione, 33% in attacco, 71% (25%) in ricezione. Itas Trentino: 10 muri, 5 ace, 9 errori in battuta, 14 errori azione, 38% in attacco, 62% (8%) in ricezione. Mvp: DeHoog