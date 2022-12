Volley, Serie A2 femminile: sesta vittoria di fila per Trento contro Montale

domenica, 4 dicembre 2022

Trento – L’Itas Trentino non si ferma più. Tra le mura amiche del Sanbàpolis le gialloblù infilano anche il sesto successo consecutivo superando in tre parziali l’Emilbronzo 2000 Montale, al termine di una gara concreta ma non bellissima, in cui le emiliane hanno saputo creare non poche difficoltà a Trento, specialmente nel primo set. I tre punti permettono a Bonelli e compagne di rafforzare ulteriormente il secondo posto in classifica e di avvicinarsi alla vetta della classifica, complice il passo falso commesso da Brescia. Premio di mvp del match assegnato a Gaia Moretto, artefice di una prova convincente soprattutto nei fondamentali del servizio (2 ace) e del muro (3). Da rimarcare anche la prestazione di Chiara Mason: per la laterale gialloblù 13 punti personali con il 43% di positività a rete. Foto @Alessio Marchi.

Saja sceglie di affidarsi a Bonelli in regia, DeHoog opposto, Mason e Francesca Michieletto laterali, Moretto e Meli al centro e Parlangeli libero. Ghibaudi risponde con Lancellotti al palleggio, Visintini opposto, Zojzi e Frangipane in posto 4, Rossi e Fronza al centro e Bici libero.

L’approccio alla gara dell’Itas non è dei migliori, con qualche titubanza in ricezione e qualche imprecisione in attacco che permette all’Emilbronzo di scappare fino al 3-7 sfruttando il positivo turno in battuta di Fronza. Saja ricorre subito al time out ma fino al 9-13 è la squadra ospite a condurre le danze. La reazione gialloblù si concretizza nella fase centrale del set, quando il turno in battuta di Mason inizia a creare qualche grattacapo alla seconda linea ospite (12-13). Montale trova però un altro strappo spingendosi sul 13-17, ma è l’ultimo sussulto delle emiliane. L’errore di Frangipane e due guizzi di Mason rimettono Trento in carreggiata (18-19), ma la grande protagonista del rush finale è la regista Bonelli, che prima va a segno a muro (19-20), poi al servizio (20-20) e infine piazza il filotto in battuta che spinge l’Itas Trentino verso il 25-20, con Moretto e Mason sugli scudi (oltre agli errori di Visintini e Zojzi).

Sulle ali dell’entusiasmo l’Itas parte forte in avvio di secondo set (4-1, ace di DeHoog) e conduce senza particolari problemi fino al 14-13. L’Emilbronzo sfiora solamente l’aggancio perché, nonostante un servizio meno efficace del primo set, Trento alza nuovamente i giri con l’ace di Moretto e l’attacco di Mason (21-18). L’ace di Zojzi (21-20) spaventa il sestetto di Saja, che si ritrova immediatamente e proprio come nella frazione precedente trova il filotto decisivo con Bonelli in battuta: a fare la differenza sono gli spunti in diagonale di Mason e il provvidenziale muro di Moretto su Frangipane (25-20).

Montale accusa il colpo e il terzo parziale si tinge ben presto di gialloblù, con Moretto subito a segno al servizio e il duo Mason-DeHoog impeccabile su palla alta (7-2). Dopo una timida reazione emiliana (8-6) l’Itas torna padrona del campo, quanto mai determinata a chiudere rapidamente i conti: il pallonetto di Mason e l’errore di Frangipane incrementano il divario (13-9), con Trento che fa il vuoto con l’ace di Moretto e il morbido tocco di Meli (17-10). La neo entrata Bisio va a segno in battuta con l’aiuto del nastro (18-10), Montale ha un ultimo sussulto (19-16), ma Michieletto e un’ottima DeHoog mettono in cassaforte il successo con gli attacchi che valgono il 25-19 finale.

«Siamo stati molto contratti per l’intero arco della gara, non solamente in avvio di partita – ha spiegato a fine gara l’allenatore Stefano Saja – . Abbiamo portato a casa i tre punti ma a livello di prestazione possiamo e dobbiamo esprimerci decisamente meglio: siamo rimasti un po’ fermi su tante situazioni ed abbiamo commesso troppi errori e troppe imprecisioni, sia tecniche, sia a livello di attenzione. Dobbiamo crescere e riuscire in ogni occasioni ad offrire prestazioni di alto livello, non solamente quando affrontiamo squadre di alta classifica. Godiamoci i tre punti e una classifica che questa sera ci sorride un po’ di più».

L’Itas Trentino tornerà in campo domenica 11 dicembre per affrontare in trasferta l’Oro Cash Lecco. Il prossimo impegno casalingo è invece previsto per domenica 18 dicembre: alle 17 al Sanbàpolis le gialloblù sfideranno l’Esperia Cremona nell’ultima giornata d’andata di Regular Season.

Di seguito il tabellino del match giocato oggi al Sanbàpolis

Itas Trentino – Emilbronzo 2000 Montale 3-0

(25-20, 25-20, 25-19)

ITAS TRENTINO: Mason 13, Moretto 8, DeHoog 12, Michieletto F. 7, Meli 5, Bonelli 5, Parlangeli (L); Bisio 1. N.e. Libardi, Michieletto A., Serafini, Fondriest. All. Stefano Saja

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 0, Visintini 5, Frangipane 8, Zojzi 10, Fronza 4, Rossi 5, Bici (L); Mannini 0, Mescoli 4. N.e. Bonato, Angelini, Aguero, Montagnani. All. Andrea Ghibaudi

ARBITRI: Fontini di Pisa e Cavicchi di Riccò del Golfo (La Spezia)

DURATA SET: 25’, 26’, 26’; tot. 1h e 23’

NOTE: Itas Trentino: 7 muri, 6 ace, 9 errori in battuta, 11 errori azione, 36% in attacco, 55% (35%) in ricezione. Montale: 4 muri, 3 ace, 6 errori in battuta, 19 errori azione, 26% in attacco, 51% (28%) in ricezione. Spettatori: 397. Mvp: Moretto