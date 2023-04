Volley, Serie A2 femminile: gara 1 semifinale a Trento, Talmassons stesa in quattro set

domenica, 23 aprile 2023

Trento – Buona la prima. I Playoff dell’Itas Trentino si aprono con un convincente successo. In gara-1 di semifinale le gialloblù archiviano la pratica Cda Talmassons in quattro set, replicando i successi già ottenuti in stagione prima in Coppa Italia e successivamente nella Pool Promozione. Nella nuova casa della BLM Group Arena il sestetto di Saja ha avuto un ottimo approccio alla gara, ritrovandosi poi nel terzo e quarto set dopo aver ceduto allo sprint la seconda frazione. Una menzione particolare la merita Francesca Michieletto, rientrata dall’infortunio alla caviglia e immediatamente grande protagonista con 17 punti personali e il premio di mvp della sfida. A darle man forte un’ottima Parlangeli in seconda linea e il tandem Mason-DeHoog, vistosamente cresciute nell’arco del match e grandi protagoniste soprattutto nel quarto set. Tra le fila friulane brillante la prova al centro della rete di Caneva (19 punti con 5 muri) e molto positiva anche la laterale Milana (17 punti). Foto di Alessio Marchi.

Saja ritrova in panchina per la prima volta da inizio stagione anche Martina Stocco e sceglie di affidarsi a Bonelli al palleggio, DeHoog opposto, Mason e Francesca Michieletto schiacciatrici, Moretto e Fondriest al centro e Parlangeli libero. Leonardo Barbieri, tecnico di Talmassons, risponde con Eze Blessing alzatrice, Taborelli opposto, Milana e Rossetto in banda, Caneva e Costantini in posto 3, De Nardi libero.

Dopo un’iniziale fase di studio è il turno al servizio di Francesca Michieletto a spezzare l’equilibrio, con l’Itas Trentino che si spinge dal 5-4 al 9-4 grazie al muro di Bonelli e agli spunti a rete di DeHoog. La Cda si avvicina con il muro di Taborelli (10-9) ma Trento allunga ancora con l’ace di Mason e l’attacco di Michieletto (17-13). Due errori di Rossetto avvicinano sensibilmente il sestetto di casa al traguardo (23-18) ma sul turno in battuta proprio di Rossetto la Cda ha una reazione di orgoglio, spingendosi fino al -1 grazie agli spunti di Milana (23-22). L’Itas fiuta il pericolo, Michieletto firma il lungolinea del 24-22 e DeHoog chiude i conti al primo set point (25-22).

Itas costretta a rincorrere in avvio di secondo set con l’ottima Milana che firma l’1-5 in favore delle friulane costringendo Saja al time out. Il muro di Moretto dà il là alla rimonta trentina (6-7) che si completa con l’errore di Taborelli che vale il sorpasso (15-14). Talmassons non si scompone e alza il muro trovando con Caneva e Taborelli i block del +3 (18-21). Saja si gioca la carta Joly, l’Itas giunge fino al -1 (23-24) ma è costretta ad arrendersi allo spunto di Rossetto (23-25).

L’ottimo avvio di terzo set dell’Itas (5-2 e 10-7), nel segno di Mason, viene vanificato da un passaggio a vuoto sul turno in battuta di Eze Blessing (11-11), ma successivamente è Talmassons ad andare fuori giri, commettendo una serie di errori che spianano la strada alle gialloblù (20-13). Barbieri getta nella mischia Trampus e Campagnolo, ma l’Itas è ormai lanciata verso il traguardo, tagliato grazie al muro di Bonelli (25-18).

Mason e Michieletto confezionano da posto-4 il primo strappo del quarto set (10-7), ma la Cda non molla la presa avvicinandosi con il muro di Caneva (12-11). Bonelli si aggrappa alla vivacità di Mason per mantenere un prezioso break di vantaggio (15-13), prima del +3 firmato con il servizio da Michieletto (19-16). Nel finale cresce anche l’efficienza di DeHoog (21-18), la neo entrata Meli va subito a segno in fast (22-18)

«Sono molto contento per un risultato che è maturato in crescendo – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Dopo un buon primo set Talmassons è cresciuta in battuta e ha approfittato di un nostro servizio invece meno efficace. Dal terzo set in avanti il nostro sistema muro-difesa è diventato grande protagonista e ha costretto le nostre avversarie a rischiare e commettere diversi errori. Siamo stati cinici nei momenti importanti della partita, ora testa a gara-2 in cui dovremo limare alcuni dettagli per provare a replicare questa preziosissima vittoria».

L’Itas Trentino tornerà in campo mercoledì 26 aprile alle 20.30 a Latisana per gara-2 delle semifinali Playoff contro la Cda Talmassons.

Di seguito il tabellino del match giocato oggi alla BLM Group Arena

Itas Trentino – Cda Talmassons 3-1

(25-22, 23-25, 25-18, 25-19)

ITAS TRENTINO: Mason 15, Moretto 6, DeHoog 17, Michieletto F. 17, Fondriest 8, Bonelli 2, Parlangeli (L); Meli 1, Joly 1. N.e. Bisio, Michieletto A., Libardi (L), Stocco, Serafini. All. Stefano Saja.

CDA TALMASSONS: Eze Blessing 3, Taborelli 11, Milana 17, Rossetto 8, Caneva 19, Costantini 6, De Nardi (L); Crisafulli 0, Campagnolo 0, Trampus 0. N.e. Tognini, Michelini, Grassi, Monaco (L). All. Leonardo Barbieri.

ARBITRI: Pasin e Mazzarà di Torino.

DURATA SET: 29’, 30’, 26’, 27’; tot. 2h e 03’.

NOTE: Itas Trentino: 7 muri, 2 ace, 11 errori in battuta, 9 errori azione, 33% in attacco, 68% (51%) in ricezione. Cda Talmassons: 11 muri, 1 ace, 13 errori in battuta, 18 errori azione, 30% in attacco, 69% (38%) in ricezione. Spettatori: 681. Mvp: Michieletto F.