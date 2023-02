Volley, Serie A2 femminile: decima sinfonia, l’Itas Trentino espugna Mondovì

mercoledì, 22 febbraio 2023

Mondovì – Con un finale emozionante e vietato ai deboli di cuore un’Itas Trentino mai doma si aggiudica il recupero della quarta giornata di ritorno sul campo di Mondovì infilando la decima vittoria consecutiva in campionato. Il tre a uno esterno centrato al PalaManera di Mondovì consente al sestetto di Saja di blindare la prima posizione in classifica, confermando i sei punti di vantaggio su Brescia e i nove su Sassuolo e allungando ulteriormente sulle altre inseguitrici Busto Arsizio e Mondovì, quando al termine della Regular Season mancano appena due giornate. In Piemonte la sfida si è decisa nel finale del quarto set quando Trento ha saputo rialzarsi dal 20-15 piazzando un perentorio break che ha evitato alle gialloblù le fatiche supplementari del tie break consegnando loro una vittoria di grande prestigio ed importanza. Nel successo del PalaManera meritano una menzione particolare Asia Bonelli (ottima la sua regia), Francesca Michieletto (16 punti con il 38% a rete) e Francesca Parlangeli (eccezionale sia in ricezione, con l’83% di palle positive, che in difesa), determinanti nella vittoria trentina al cospetto di una LPM BAM alla quale non sono stati sufficienti i 29 punti personali di una scatenata Decortes, ben supportata anche dalla giovane Populini (16 punti).

L’Itas Trentino si presenta al PalaManera in formazione tipo: Bonelli al palleggio, DeHoog opposto, Mason e Michieletto schiacciatrici, Moretto e Fondriest al centro e la piemontese Parlangeli nel ruolo di libero. Mondovì risponde con Giroldi alzatrice, Decortes opposto, Grigolo e Populini in banda, Pizzolato e Riparbelli in posto 3, Bisconti libero.

In avvio regna l’equilibrio, con le due formazioni che si alternano al comando sino al 5-5, prima che DeHoog con due attacchi non ottenga il break sul 5-7. Una ricostruita di Mason e un ace di Bonelli consentono alle gialloblù di incrementare il vantaggio (7-11), costringendo Solforati a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa è Populini, cercatissima da Giroldi, a provare a colmare il gap (11-13); l’Itas vacilla sull’attacco di Decortes (15-16), ma poi riparte con l’ace di Meli (17-20), entrata proprio per effettuare il servizio al posto di Moretto. Nel finale la squadra di Saja gestisce bene la situazione (19-22), va anche a segno a muro con Bonelli (su Decortes) e chiude il primo set in proprio favore già sul 20-25 grazie ad uno smash di Moretto su ricezione abbondante delle padrone di casa.

Grande equilibrio anche nella prima parte del secondo set con Trento che prova ad allungare con lo smash di Michieletto e Mondovì che reagisce prontamente con un’ottima Pizzolato (6-6). La LPM allunga per altre due volte, prima 9-7, poi 17-14, ma in entrambe le occasioni la reazione gialloblù non tarda ad arrivare, con Mason che trova gli spunti della nuova parità (18-18). Il finale è ricco di emozioni, l’Itas si spinge fino al 22-23 grazie al diagonale di Michieletto ma sul turno in battuta di Populini la LPM si costruisce il break decisivo che vale la parità dei set (25-23).

Cambio-palla regolare anche in avvio di terzo set, con Decortes a firmare il primo mini break con un velenoso servizio che coglie impreparata Mason (11-9). L’Itas Trentino si aggrappa ai centimetri di Moretto per restare in carreggiata: i muri della numero 18 ospite permettono alle gialloblù di trovare la parità (14-14), prima che Fondriest (ace) e DeHoog (pallonetto) confezionino il sorpasso (15-17). Un altro muro di un’attentissima Moretto su Populini vale il +3 (17-20), l’Itas rimane padrona del campo fino al 18-22, quando incassa il ritorno piemontese: due lampi di Decortes e il fortunato ace di Giroldi consentono a Mondovì di impattare sul 23-23, set riaperto ma per l’Itas è provvidenziale il muro di DeHoog su Populini (25-27).

Quarto set caratterizzato da sorpassi e controsorpassi in successione, un trend interrotto dal primo allungo significativo del set che porta la firma di Populini e Decortes (16-13). Michieletto prova a suonare la carica nella metà campo trentina (16-15) ma l’attacco out di DeHoog, la fast di Pizzolato e l’ace di un’ottima Decortes spediscono la LPM sul +5 (20-15). Con le spalle al muro Trento si aggrappa ad una gigantesca Michieletto per confezionare una rimonta da urlo, che porta l’Itas al 22-22 firmato da una positiva Fondriest. Il turno al servizio di Michieletto manda in tilt la ricezione di casa, DeHoog firma il sorpasso in contrattacco (22-23), ancora Fondriest va a segno per il +2 (22-24). Mondovì annulla il primo match ball ma il servizio di Giroldi si spegne sul nastro regalando i tre punti alla capolista di Saja (23-25).

«Sono ovviamente molto soddisfatto per un successo che è giunto al termine di una gara emozionante e particolarmente combattuta – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Le ragazze sono state bravissime a non mollare nemmeno nei momenti di difficoltà: abbiamo saputo soffrire ma abbiamo anche saputo reagire, mostrando una grande autorevolezza e solidità. Non era affatto semplice né scontato riuscire a vincere al PalaManera, Mondovì ha confermato di essere un’ottima squadra e negli ultimi due set ha trovato una Decortes davvero immarcabile. Abbiamo giocato da grande squadra, dimostrando una grande solidità che ci ha portato a conquistare tre punti preziosissimi per la classifica».

L’Itas Trentino tornerà in campo domenica 26 febbraio alle 17 al Sanbàpolis per ospitare l’OroCash Lecco nella penultima giornata del girone di ritorno di Regular Season.

Di seguito il tabellino del match giocato oggi al PalaManera di Mondovì

LPM BAM Mondovì – Itas Trentino 1-3

(20-25, 25-23, 25-27, 23-25)

LPM BAM MONDOVÌ: Populini 16, Pizzolato 9, Grigolo 11, Riparbelli 4, Giroldi 2, Decortes 29, Bisconti (L); Takagui 0, Longobardi 0. N.e. Zech, Giubilato, Colzi. All. Matteo Solforati.

ITAS TRENTINO: Mason 10, Moretto 8, DeHoog 11, Michieletto F. 16, Fondriest 13, Bonelli 7, Parlangeli (L); Meli 1, Joly 0. N.e. Bisio, Serafini, Michieletto A., Libardi (L). All. Stefano Saja.

ARBITRI: Antonio Licchelli e Matteo Selmi.

DURATA SET: 25’, 27’, 29’, 29’; tot. 2h e 01’.

NOTE: LPM BAM Mondovì: 4 muri, 6 ace, 19 errori in battuta, 14 errori azione, 44% in attacco, 63% (42%) in ricezione. Itas Trentino: 7 muri, 4 ace, 15 errori in battuta, 7 errori azione, 42% in attacco, 57% (29%) in ricezione. Mvp: Decortes.