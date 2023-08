Volley, Serie A1 femminile: via alla preparazione del Trento

lunedì, 14 agosto 2023

Trento – Novantasei giorni dopo la straordinaria vittoria di Montichiari che è valsa all’Itas Trentino la promozione nella massima serie, tornano ad accendersi i riflettori sulla formazione femminile di Trentino Volley, che prenderà parte per la prima volta nella sua storia al campionato di Serie A1, al via domenica 8 ottobre con la trasferta sul campo delle campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Foto @Alessio Marchi.

Nel pomeriggio di oggi, presso ilT quotidiano Arena, nuova “casa” delle gialloblù di coach Sinibaldi, l’Itas Trentino si è radunata per un incontro con la stampa e per i primi colloqui e test fisici che hanno dato il via alla preparazione pre-campionato. Presenti al raduno dodici delle quattordici atlete del roster allestito in estate dal Direttore Sportivo del settore femminile Duccio Ripasarti. Assenti giustificate le centrali Madeleine Gates e Giulia Marconato: l’americana è impegnata con la Nazionale degli Stati Uniti nella Coppa Panamericana e si aggregherà alle compagne il 4 settembre mentre la giovane azzurra è partita nei giorni scorsi per il Messico, dove prenderà parte con la selezione italiana ai Campionati del Mondo Under 21 in programma al 17 al 28 agosto. Regolarmente presenti le altre dodici giocatrici, accolte dal saluto e dal discorso del Presidente del Club di via Trener Bruno Da Re: hanno risposto alla convocazione le alzatrici Guiducci e Stocco, gli opposti Zago e DeHoog, le laterali Francesca Michieletto, Mason, Angelina e Shcherban, le centrali Moretto e Olivotto e i liberi Parlangeli e Mistretta. Al gran completo lo staff tecnico e medico che lavorerà per tutta la stagione al fianco di Sinibaldi, con l’eccezione dell’Assistent Coach Milo Piccinini, impegnato in Sudamerica nello staff della Nazionale messicana: presenti al raduno il preparatore atletico Nadia Centoni, la Team Manager Serena Avi, il medico Ettore Demattè, il fisioterapista Davide Gelmi e lo scoutman Leonardo Camarini, oltre ovviamente al Direttore Sportivo del settore femminile Duccio Ripasarti.

“Con questo raduno si apre una fase inedita per il nostro Club, che mai prima d’oggi si è confrontato con il campionato di Serie A1 femminile – ha dichiarato il Presidente di Trentino Volley, Bruno Da Re – . Ci aspetta un’avventura nuova e stimolante, in cui non saremo chiamati a vincere ma dovremo cercare di crearci i presupposti e fare il possibile per ottenere vittorie e soddisfazioni. Mi immagino una squadra che lotti in ogni occasione e che sappia trasmettere coesione e unione di intenti”.

“Iniziamo a lavorare con l’obiettivo di prepararci nel migliore dei modi alla prima giornata di campionato – ha aggiunto l’allenatore dell’Itas Trentino Marco Sinibaldi – . In queste prime settimane andremo a delineare i nostri sistemi di gioco, le idee sono chiare ed ora non resta che iniziare a metterle in pratica in palestra. Abbiamo avuto tempo in estate per conoscere e studiare le ragazze, così da poter proporre loro il programma individuale migliore per metterle nella condizione di potersi esprimere al meglio. Ho notato fin da subito un grande entusiasmo, ci attende un pre-campionato lungo e impegnativo, in cui dovremo porre le basi per la nostra stagione. Non dovremo focalizzare la nostra attenzione esclusivamente sugli scontri diretti, ma dovremo pensare a tutte le partite, a trovare i nostri spazi e le opportunità in cui inserirci per conquistare punti fondamentali per raggiungere l’obiettivo della salvezza”.

La squadra, dopo il primo giorno di lavoro, proseguirà la preparazione pre-campionato martedì e mercoledì con una doppia seduta giornaliera, alternando momenti di lavoro fisico a sedute tecnico-tattiche con la palla. Giovedì è in programma un solo allenamento al pomeriggio, mentre venerdì le gialloblù sosterranno due impegni, in sala pesi al mattino e in campo nel pomeriggio. La prima settimana si concluderà sabato mattina con un lavoro in acqua presso la piscina di Gardolo.

Il primo allenamento congiunto è in programma sabato 9 settembre, quando a Verona l’Itas Trentino sfiderà un’altra protagonista di Serie A1, il Volley Bergamo 1991. Quattro giorni più tardi, mercoledì 13 settembre, le gialloblù ospiteranno al Sanbàpolis la Valsabbina Millenium Brescia in un remake della finale Playoff di A2 della passata stagione, mentre sabato 16 settembre Michieletto e compagne saranno impegnate a Viadana sul parquet della TrasportiPesanti Casalmaggiore, altro team militante nella massima serie. Il programma delle amichevoli proseguirà il 20 settembre con la sfida tra Itas Trentino e Pallavolo Vallecamonica Sebino (al Sanbàpolis) e il 26 settembre con l’allenamento congiunto sul campo delle campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Gli ultimi due test saranno rappresentatati dal Trofeo Ferramenta Astori: il 30 settembre l‘Itas Trentino affronterà al PalaGeorge di Montichiari in semifinale le francesi del Le Cannet mentre il giorno successivo andrà in scena la finale per il 1°-2° posto o 3°-4° posto.

La rosa per la stagione sportiva 2023/24

Palleggiatrici: Gaia Guiducci e Martina Stocco

Opposti: Carly DeHoog (Usa) e Valentina Zago

Schiacciatrici: Giulia Angelina, Chiara Mason, Francesca Michieletto e Yana Shcherban (Rus)

Centrali: Madeleine Gates (Usa), Giulia Marconato, Gaia Moretto e Rossella Olivotto

Liberi: Alessandra Mistretta e Francesca Parlangeli

Allenatori: Marco Sinibaldi (1°) e Milo Piccinini (2°)