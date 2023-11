Volley, Serie A1 femminile: Trento sbatte contro il muro di Scandicci

sabato, 4 novembre 2023

Trento – All’Itas Trentino non riesce l’impresa di fermare la corsa della Savino del Bene Scandicci. Grazie ad una prestazione superlativa nel fondamentale del muro, con ben 16 block realizzati in tre set, la formazione di Barbolini ha espugnato in tre parziali ilT quotidiano Arena al termine di una gara in cui raramente le gialloblù hanno saputo trovare le soluzioni per contrastare la compagine toscana. Sugli scudi la laterale Francesca Villani, premiata come mvp della sfida grazie ai suoi 14 punti con il 66% a rete e 3 muri, ma meritano una menzione anche le centrali Washington (56% in attacco e 3 muri) e Nwakalor (6 muri), particolarmente efficaci in posto 3. Nella metà campo trentina Sinibaldi ha provato a mischiare le carte inserendo a gara in corso anche Mason, Angelina e Stocco, senza però riuscire a mutare l’inerzia del match: top scorer DeHoog con 10 punti personali. Foto di Marco Trabalza.

Sinibaldi, sempre orfano delle infortunate Gates e Zago, ripropone il medesimo assetto visto a Novara, con Guiducci al palleggio, DeHoog opposto, Shcherban e Michieletto in posto 4, Moretto e Olivotto al centro e Parlangeli libero. Barbolini, privo di Merlo e Antropova, risponde con Ognjenovic in regia, Ruddins opposto, Villani e Herbots schiacciatrici, Washington e Nwakalor al centro e Armini libero.

A spezzare l’equilibrio è il turno al servizio di Ruddins con Scandicci che si costruisce immediatamente un break significativo grazie agli ottimi spunti in attacco di Villani (3-9). Sinibaldi si gioca la carta Angelina in posto 4, l’Itas risale fino al -4 con Moretto e Shcherban ma il muro ospite fa ottima guardia: vanno a segno in questo fondamentale prima Nwakalor e successivamente Villani, con la Savino del Bene che torna a distanza di sicurezza (12-19). Nel finale salgono in cattedra le centrali toscane Washington e Nwakalor che sigillano il parziale (16-25).

Scandicci preme il piede sull’acceleratore anche in avvio di secondo set, sempre con un muro granitico: Villani ferma la fast di Olivotto, Washington mura DeHoog con la Savino avanti 4-8. L’Itas prova a reagire con Sinibaldi che muta il sestetto inserendo una dopo l’altra Angelina, Stocco e Mason (quest’ultima in posto 2 per DeHoog), ma l’inerzia del set non cambia con Nwakalor che, sempre a muro, firma il punto dell’8-16. Le gialloblù hanno un sussulto con Shcherban (attacco e muro per il 15-20) ma è tardi per sperare di riaprire i giochi con la Savino che corre spedita verso il due a zero (16-25).

Ben più equilibrata la fase iniziale del terzo set con l’Itas a trovare il primo break (3-1) incassando però l’immediata risposta ospite griffata dall’ottima Villani (6-9). Le gialloblù rimangono comunque aggrappate alla Savino grazie agli spunti di DeHoog (10-11) ma l’uno-due ravvicinato a muro firmato da Nwakalor regala il +4 alla Savino (10-14). L’ace di DeHoog (13-15) è l’ultimo spunto trentino, perché Washington sale in cattedra e incrementa nuovamente il divario tra le due squadre (14-19). Entrano Stocco e Angelina ma la Savino del Bene è ormai avviata verso il rapido successo (18-25).

«Spiace non essere riusciti a ripetere la prestazione di Novara di fronte ai nostri tifosi, ma va dato merito a Scandicci di aver offerto una prestazione davvero superlativa soprattutto nel fondamentale del muro – ha spiegato a fine gara l’allenatore Marco Sinibaldi – ; nonostante i molti impegni ravvicinati e un po’ di turnover le nostre avversarie hanno approcciato molto bene la partita riuscendo fin da subito a metterci in difficoltà e a scappare via nel punteggio. Ora per noi si apre un’altra fase del campionato, quella più bella e importante, in cui andremo ad affrontare formazioni di caratura diversa rispetto a molte di quelle sfidate finora: sarà importante chiaramente iniziare a muovere la classifica dopo una serie di partite che ci hanno comunque permesso di giocare assieme, crescere e oliare i nostri meccanismi».

L’Itas Trentino tornerà in campo sabato 11 novembre alle 15.30 a ilT quotidiano Arena per affrontare Cuneo Granda Volley nella gara valida per la settima giornata del girone d’andata di Serie A1 femminile.

Di seguito il tabellino del match giocato oggi a ilT quotidiano Arena di Trento

Itas Trentino – Savino del Bene Scandicci 0-3

(16-25, 16-25, 18-25)

ITAS TRENTINO: Shcherban 8, Michieletto 6, Guiducci 2, Moretto 1, DeHoog 10, Olivotto 3, Parlangeli (L); Mason 1, Stocco 0, Angelina 3. N.e.: Marconato, Zago, Mistretta (L). All. Marco Sinibaldi.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 2, Ruddins 12, Villani 14, Herbots 10, Nwakalor 7, Washington 13, Armini (L). N.e.: Alberti, Zhu, Di Iulio, Da Silva Ana Carolina, Antropova, Diop, Gay (L). All. Massimo Barbolini.

ARBITRI: Armandola di Pavia e Zanussi di Treviso.

DURATA SET: 27’, 25’, 26’; tot. 1h e 23’.

NOTE: Itas Trentino: 3 muri, 3 ace, 7 errori in battuta, 9 errori azione, 30% in attacco, 58% (26%) in ricezione. Savino del Bene Scandicci: 16 muri, 2 ace, 8 errori in battuta, 7 errori azione, 49% in attacco, 67% (37%) in ricezione. Spettatori: 872. Mvp: Villani.