Volley, Serie A1 femminile: Trento a secco a Busto Arsizio

domenica, 17 dicembre 2023

Busto Arsizio – Come già accaduto recentemente in più occasioni, anche all’E-Work Arena di Busto Arsizio l’Itas Trentino lancia segnali incoraggianti per poi spegnersi dopo aver perso ai vantaggi il primo set. I tre punti, nella penultima giornata del girone d’andata di Serie A1 Tigotà, finiscono nelle tasche della Uyba Volley, che supera in tre parziali le gialloblù lasciandole sul fondo della classifica. Sugli scudi Martina Bracchi, premiata come mvp della sfida grazie ai suoi 15 punti, ma un ruolo decisivo nel successo l’hanno avuto anche il muro di casa (a segno 9 volte) e i 19 punti complessivi realizzati dalle centrali Lualdi e Sartori. Tra le fila gialloblù in doppia cifra Carly DeHoog con 12 punti, seguita da Michieletto con 9, la più continua in casa trentina come testimonia il 50% di positività in attacco con cui ha chiuso la sua gara. Foto di Marco Trabalza.

Sinibaldi deve fare a meno delle infortunate Zago, Stocco e Gates e porta in panchina per la prima volta l’ultima arrivata Viola Passaro. Guiducci è l’alzatrice in diagonale a DeHoog, in posto 4 Michieletto e Angelina, al centro spazio a Olivotto e Moretto con Parlangeli libero. Cichello risponde con Boldini al palleggio, Carletti opposto, Piva e Bracchi in posto 4, Lualdi e Sartori al centro e Zannoni libero.

Guiducci ottiene immediatamente ottime risposte dalle sue attaccanti di posto 4 Angelina e Michieletto, i cui spunti permettono all’Itas Trentino di mantenere il passo delle lombarde (8-8). Il set prosegue sul filo dell’equilibrio con nessuna delle due squadre che riesce ad allungare in maniera significativa (12-10 per Busto, 16-18 per Trento), con Bracchi e Lualdi che rispondono a Michieletto e DeHoog. L’Itas rimane avanti nel punteggio fino al 21-22 nonostante tre errori consecutivi al servizio; il finale è però di marca ospite e quando Angelina stringe troppo il suo diagonale è la squadra di casa a festeggiare, dopo il responso del video check, la conquista del set.

L’Itas Trentino accusa psicologicamente il colpo e dopo il cambio di campo la Uyba prende in mano il comando del gioco: Bracchi in attacco e Sartori a muro scavano immediatamente il solco (6-2) e quando Lualdi mura Guiducci il tabellone dell’E-work Arena segna già 10-4 per le padrone di casa con Sinibaldi che ha già esaurito i time out disponibili. Gli ingressi in serie di Acosta, Marconato e Mason non cambiano l’inerzia di un parziale ormai segnato, in cui a mettersi in luce sono soprattutto le centrali di Busto Arsizio Sartori e Lualdi (25-14).

Nemmeno in avvio di terzo set Trento riesce a trovare l’incisività al servizio e le soluzioni in attacco che avevano caratterizzato la prima frazione (7-3). I muri di Carletti e Sartori incrementano il divario (13-6), l’Itas ha un sussulto sfruttando un passaggio a vuoto della Uyba per giungere fino al -3 (14-11), ma è un fuoco di paglia perché le bustocche riprendono ben presto il comando del gioco grazie anche ai muri della neo entrata Frosini su Angelina (20-14). Finale in discesa per le padrone di casa che con una Bracchi scatenata in posto 4 corrono spedite verso il 25-19.

“E’ un film già visto, purtroppo, perché anche oggi abbiamo approcciato bene la gara giocando un buonissimo primo set, chiuso con il 50% in attacco – ha spiegato a fine gara l’allenatore Marco Sinibaldi – ; nel finale, però, pesano i tre errori consecutivi al servizio che hanno compromesso quanto di buono avevamo fatto fino a quel momento. Dal secondo set in avanti non siamo più stati incisivi a dovere con la battuta, agevolando il compito di Busto Arsizio. Lavoriamo molto in settimana sulle soluzioni d’attacco ma in partita spesso ci viene il braccino e non riusciamo ad avvicinarci ai livelli che mostriamo in allenamento. Durante la settimana la squadra lavora molto bene, non posso rimproverare assolutamente nulla alle ragazze per l’attitudine e l’impegno che mettono in allenamento”.

L’Itas Trentino tornerà in campo venerdì 22 dicembre per affrontare a ilT quotidiano Arena alle 20 la Wash4Green Pinerolo nella gara valida per la tredicesima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A1 Tigotà.

Di seguito il tabellino del match giocato oggi all’E-Work Arena di Busto Arsizio.

Uyba Volley Busto Arsizio – Itas Trentino 3-0

(25-23, 25-14, 25-19)

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Piva 8, Lualdi 10, Boldini 4, Bracchi 15, Sartori 9, Carletti 5, Zannoni (L); Frosini 3, Valkova 1, Ceasar. Non entrate: Wang (L), Sobolska, Giuliani. All. Juan Cichello.

ITAS TRENTINO: Guiducci 1, Angelina 7, Moretto 1, DeHoog 12, Michieletto 9, Olivotto 4, Parlangeli (L); Marconato 4, Mason 2, Shcherban, Acosta. Non entrate: Mistretta (L), Gates, Passaro. All. Marco Sinibaldi.

ARBITRI: Stefano Caretti di Roma e Mauro Goitre di Torino.

DURATA SET: 28’, 23’, 26’; tot. 1h e 17’.

NOTE: Uyba Volley: 9 muri, 3 ace, 7 errori in battuta, 9 errori in azione, 46% in attacco, 74% (44%) in ricezione. Itas Trentino: 3 muri, 2 ace, 11 errori in battuta, 9 errori in azione, 30% in attacco, 59% (31%) in ricezione. Spettatori: 1453. Mvp: Bracchi.