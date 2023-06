Volley, Serie A1 femminile: Marco Sinibaldi è il nuovo allenatore dell’Itas Trentino

mercoledì, 14 giugno 2023

Trento – Toccherà a Marco Sinibaldi, trentaquattrenne tecnico romano, il compito di guidare l’Itas Trentino nella sua prima storica esperienza nel campionato di Serie A1 femminile. Foto @Filippo Rubin / LVF.

Dopo l’esaltante percorso che ha regalato al Club gialloblù la promozione nella massima serie grazie alla vittoria dei Playoff di Serie A2, la Società ha individuato nell’allenatore originario di Colleferro il profilo ideale per accompagnare il sestetto gialloblù nel suo esordio nel principale campionato nazionale. Nonostante la giovane età, Sinibaldi vanta già una decennale esperienza ad alto livello, avendo ricoperto il ruolo di vice allenatore prima ad Olbia e successivamente a Chieri in Serie A2, con una parentesi da primo allenatore in Serie A1 nella stagione 2018/2019. Nella passata stagione è stato protagonista dell’esaltante annata del’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, conclusa ai Play Off Promozione incrociando anche l’Itas Trentino.

“Marco è un allenatore giovane e voglioso di emergente, dunque perfettamente in linea con il nostro progetto – spiega Duccio Ripasarti, Direttore Sportivo del settore femminile di Trentino Volley – . Saremo ai nastri di partenza della prossima stagione con una squadra giovane, che dovrà crescere durante l’anno per cercare di raggiungere l’obiettivo della salvezza e fin dal primo contatto mi è sembrato molto motivato e determinato a raccogliere questa nuova sfida, che non sarà semplice ma sarà senza dubbio molto stimolante. Trentino Volley vanta una storia ancora molto breve nel settore femminile, ma vuole crescere nel tempo”.

“Chiaramente sono molto felice per questa nuova opportunità che mi si è presentata – sono le prime parole di Marco Sinibaldi da allenatore gialloblù – . Sono felicissimo di essere stato contattato da quella che ritengo una delle migliori società pallavolistiche italiane ed è motivo di grande orgoglio essere entrato a far parte di questo Club. Mi piace la lungimiranza nel lavoro, nei progetti e aver firmato per due anni mi regalerà la possibilità di poter plasmare la struttura e il sistema di gioco nel tempo. Entrare a far parte di una società così organizzata e professionale è motivo di grande soddisfazione, tenendo conto anche della mia giovane età”.

Prima di intraprendere la sua nuova esperienza sulla panchina di Trentino Volley, Sinibaldi sarà protagonista anche in azzurro: attualmente ricopre il ruolo di Assistant Coach della Nazionale Seniores B femminile.

La scheda

MARCO SINIBALDI

nato a Colleferro (Roma) il 20 novembre 1988

2013/14 Entu Olbia (Assistant Coach) B1

2014/15 Entu Olbia (Assistant Coach) A2

2015/16 Entu Olbia (Assistant Coach) A2

2016/17 Entu Olbia (Assistant Coach) A2

2017/18 Fenera Chieri (Assistant Coach) A2

2018/19 Reale Mutua Fenera Chieri (Assistant Coach e poi Allenatore) A1

2019/20 Reale Mutua Fenera Chieri (Assistant Coach) A1

2020/21 Reale Mutua Fenera Chieri (Assistant Coach) A1

2021/22 Reale Mutua Fenera Chieri (Assistant Coach) A1

2022/23 Ipag Sorelle Ramonda Montecchio A2

2023/25 Itas Trentino A1

In Nazionale

Assistant Coach Nazionale Italiana Seniores B (2023)

Palmares

Promozione in Serie A1 (2018)