Volley, Serie A1 femminile: l’Itas Trentino sconfitta a Milano

domenica, 7 gennaio 2024

Milano – L’Itas Trentino cade a testa alta sul campo della vice capolista Allianz Vero Volley Milano mostrando segnali particolarmente incoraggianti per il proseguo della stagione e i prossimi determinanti scontri salvezza che attenderanno il sestetto gialloblù (foto © Marco Trabalza).

Nel giorno dell’esordio sulla panchina trentina di Davide Mazzanti l’Itas entra con personalità nel match dopo un primo set timoroso giocando per due frazioni alla pari con la corazzata lombarda e arrendendosi solamente nelle concitate volate che hanno caratterizzato e deciso il secondo e il terzo parziale. Nel tre a zero in favore del Vero Volley Milano spiccano i 20 punti di Egonu, premiata come mvp della sfida, ma anche l’ottima prova a muro dell’altoatesina Folie (4 stampi) e il positivo ingresso nel terzo set di Sylla, decisiva nel finale di match. Nella metà campo di Trento coach Mazzanti ha cercato risposte positive dall’intera rosa a disposizione, mutando più volte il sestetto della squadra e trovando l’assetto giusto dal secondo parziale in avanti con Michieletto in posto 4 e Mistretta nel ruolo di libero. La prima ha regalato equilibrio alla squadra, la seconda si è messa in grande evidenza soprattutto in difesa. Top scorer l’americana DeHoog con 12 palloni a terra, da rimarcare al centro della rete la prestazione di capitan Olivotto (8 punti con il 66% a rete e 2 muri).

La cronaca del match. Mazzanti muta la diagonale di posto 4, affidandosi inizialmente al tandem formato da Acosta e Shcherban. Una novità anche al centro della rete, con la recuperata Gates che ritrova il campo dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio posizionandosi in diagonale a Olivotto. Completano il sestetto l’alzatrice Guiducci, l’opposto DeHoog e il libero Parlangeli. Gaspari replica schierando Orro al palleggio, Egonu opposto, Daalderop e Cazaute laterali, Folie e Heyrman al centro e Pusic libero.

Dopo un avvio all’insegna dell’equilibrio (4-4), è il turno al servizio di Egonu a scavare il solco tra le due squadre: con due ace dell’opposta di casa e altrettanti contrattacchi vincente di Cazaute, Milano piazza un break pesantissimo di 8-0, giungendo fino al 12-4 nonostante i due time out richiesti prontamente da Mazzanti. Il tecnico di Trento si gioca prima la carta Angelina e successivamente getta nella mischia anche Michieletto (per Acosta): Cazaute, Heyrman e Folie tengono l’Allianz a distanza di sicurezza (19-8) e dopo due spunti in attacco di Michieletto e Shcherban le lombarde chiudono rapidamente il set (25-13).

Ben diverso l’andamento del secondo parziale (con Michieletto confermata in posto 4), in cui è l’Itas Trentino ad allungare per prima grazie soprattutto all’ottima verve di DeHoog (6-10). Orro deve aggrapparsi ad Egonu per ricucire lo strappo (12-12), la gara rimane equilibrata e piacevole con Trento che risponde ancora con DeHoog al tentativo di fuga milanese (18-17). Nel finale di set Mazzanti dà spazio in seconda linea anche a Mistretta (per Parlangeli), l’Allianz spinge sull’acceleratore con Daalderop e Folie (22-18) ma l’Itas non si dà per vinta, riavvicinandosi con i muri di Michieletto e DeHoog fino al -1 (23-22). Gaspari ricorre al time out e un’invasione trentina consegna la frazione al Vero Volley (25-23).

L’Itas si conferma su livelli molto elevati anche in avvio di terza frazione (1-5), costringendo Milano a rincorrere (7-6). Sylla, lanciata in sestetto nel terzo set da Gaspari, ed Egonu, tornata in campo dopo un leggero problema fisico accusato nella seconda frazione, spingono il Vero Volley sul 20-17 ma Trento non ha alcuna intenzione di mollare la presa, tornando in parità (20-20) con il gran muro di Olivotto su Egonu. Il finale è scoppiettante: Folie mura Shcherban (23-20), la neo entrata Marconato ferma Egonu (23-22) e un’ottima Sylla chiude la sfida con due attacchi da posto 4 (25-22).

«E’ stata una partita in cui piano piano abbiamo rimesso in gioco il nostro cambio-palla e in cui siamo cresciuti molto in difesa, mentre in fase di contrattacco non abbiamo trovato tutte le soluzioni che erano state provate in settimana – ha spiegato a fine gara il tecnico dell’Itas Trentino Davide Mazzanti – ; sapevamo che in una sfida così complicata avremmo dovuto sfruttare tutte le occasioni che si sarebbero presentate nel corso della partita e non sempre siamo riusciti a capitalizzarle al meglio. Se sono soddisfatto? Ho una visione di quale sia il potenziale di questa squadra e di come possa giocare e solamente quando questa idea la vedrò trasportata in campo con regolarità potrò considerarmi davvero soddisfatto».

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano – Itas Trentino 3-0 (25-13, 25-23, 25-22)

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Orro 2, Egonu 20, Daaderop 7, Cazaute 8, Folie 8, Heyrman 8, Pusic (L); Malual 2, Sylla 4, Castillo (L). N.e.: Prandi, Rettke, Bajema, Candi. All. Marco Gaspari.

ITAS TRENTINO: Guiducci 0, Shcherban 8, Gates 4, DeHoog 12, Acosta 0, Olivotto 8, Parlangeli (L); Passaro 0, Michieletto 7, Marconato 1, Angelina 2, Moretto 0, Mistretta (L). N.e.: Mason. All. Davide Mazzanti.

ARBITRI: Matteo Selmi di Modena e Andrea Puecher di Padova.

DURATA SET: 21’, 30’, 33’; tot. 1h e 32’.

NOTE: Vero Volley Milano: 7 muri, 5 ace, 10 errori in battuta, 6 errori in azione, 45% in attacco, 56% (37%) in ricezione. Itas Trentino: 7 muri, 2 ace, 9 errori in battuta, 7 errori in azione, 33% in attacco, 49% (30%) in ricezione. Spettatori: 3832. Mvp: Egonu.