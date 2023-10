Volley, Serie A1 femminile: l’Itas Trentino non strappa set alla Prosecco Doc Imoco Conegliano

domenica, 8 ottobre 2023

Villorba – Le campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano non concedono sconti all’Itas Trentino nello storico esordio delle gialloblù nella massima serie. Al PalaVerde di Villorba le venete superano in tre set il sestetto di Sinibaldi, aggrappandosi alle ottime percentuali in attacco di Haak (70%), Fahr (75% oltre a 4 muri) e Gennari per arginare i generosi tentativi trentini di rimanere aggrappati alla Prosecco Doc. Le note positive, in casa gialloblù, giungono da una prestazione di squadra al servizio convincente (condita da 4 ace a fronte di soli 8 errori) e dalla vivacità al centro della rete mostrata da Gates, in doppia cifra con 10 palloni a terra, frutto del 46% a rete e 3 muri. Su palla alta la più continua è stata l’altra americana di Trento, DeHoog, top scorer nella metà campo ospite con 11 punti personali e il 35% di positività in attacco. Foto di Marco Trabalza.

Sinibaldi, privo delle convalescenti Zago e Angelina (out assieme ad Olivotto), si affida inizialmente a Guiducci al palleggio, DeHoog opposto, Michieletto e Shcherban laterali, Moretto e Gates al centro e Parlangeli libero. Santarelli risponde con Bugg al palleggio, Haak opposto, Gennari e Lanier in posto 4, Fahr e De Kruijf al centro, De Gennaro libero.

La partenza è di marca veneta: il muro di Haak su Michieletto regala il primo break all’Imoco (4-2), che allunga ulteriormente con il contrattacco di Gennari (7-3), approfittando delle difficoltà in prima linea del sestetto ospite. Sinibaldi è costretto a ricorrere al time out sul 10-4, l’Itas firma il primo break point del match sul 13-7 e grazie alle positive rotazioni al servizio di Gates prima e Michieletto poi torna sul -5 (14-9). Dopo un avvio difficile le gialloblù migliorano le proprie percentuali in attacco e difendono con maggior continuità, ma tre attacchi di Haak mantengono l’Imoco a distanza di sicurezza (19-14). A Shcherban e DeHoog (22-18) è sempre la scatenata Haak (9 punti nel set!) a rispondere, con altri tre spunti da posto 2 che lanciano Conegliano sul 25-18.

La reazione trentina si concretizza in avvio di secondo set (4-6, muro di Moretto) ma Bugg trova in Lanier l’arma per rovesciare prontamente l’andamento del parziale (7-6). L’ace di Bugg e il diagonale di Gennari spingono l’Imoco sul 12-8, Sinibaldi ricorre al time out e inserisce Mason in posto 4. Ancora Gennari, però, va a segno in attacco (16-9), l’Itas torna a faticare ad aggirare l’attento sistema muro-difesa di casa e nel finale di set Conegliano sprinta rapidamente verso il 2-0 grazie al positivo ingresso dell’ex Trentino Rosa Vittoria Piani, protagonista in attacco e al servizio (25-16).

Conegliano sembra voler chiudere rapidamente i conti ma dopo un avvio a tinte venete (6-1), l’Itas Trentino rialza la testa, giungendo fino al -2 (8-6) con l’ace di DeHoog e il gran muro di Guiducci su Lanier. Ci pensa un’ispirata Fahr a riportare le campionesse d’Italia a distanza di sicurezza con due attacchi e un muro (13-7), Trento prova con Michieletto e Gates (18-13) a rispondere colpo su colpo, giungendo fino al -4 con il muro proprio della californiana (18-14). L’Imoco, però, gestisce il vantaggio e agevolata da qualche sbavatura del sestetto trentino chiude anche la terza frazione con la fast della neo entrata Piani (25-18).

«Ripartiamo dalle cose positive mostrate in questa gara che sapevamo essere per noi proibitiva, in modo particolare da una prestazione al servizio di buonissimo livello – ha spiegato a fine gara l’allenatore Marco Sinibaldi – ; il sistema muro-difesa su palla alta, invece, non ha funzionato come speravamo e non abbiamo saputo sfruttare le occasioni che ci siamo creati nel corso della partita. Mi è piaciuto comunque lo spirito della squadra, perché pur essendo sotto nel punteggio è sempre rimasta viva, un fattore non scontato contro una formazione del livello di Conegliano. Sabato c’è Milano, proveremo a sfruttare il fattore campo per creare delle difficoltà ad un’altra squadra che sappiamo essere fortissima».

L’Itas Trentino tornerà in campo sabato 14 ottobre per ospitare l’Allianz Vero Volley Milano a ilT quotidiano Arena per la seconda giornata del girone d’andata di Serie A1 femminile.

Di seguito il tabellino del match giocato oggi al PalaVerde di Villorba

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Itas Trentino 3-0

(25-18, 25-16, 25-18)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Bugg 2, Haak 19, Lanier 8, Gennari 11, De Kruijf 4, Fahr 11, De Gennaro (L); Piani 4, Lubian 0, Squarcini 0, Wolosz 0. N.e.: Plummer, Robinson-Cook, Bardaro (L). All. Daniele Santarelli.

ITAS TRENTINO: Shcherban 7, Michieletto 4 Guiducci 2, Moretto 4, DeHoog 11, Gates 10, Parlangeli (L); Mason 0, Marconato 0. N.e.: Stocco, Mistretta (L), Olivotto, Zago, Angelina. All. Marco Sinibaldi.

ARBITRI: Rossella Piana e Michele Brunelli.

DURATA SET: 26’, 24’, 27’; tot. 1h e 27’.

NOTE: Imoco Conegliano: 8 muri, 6 ace, 8 errori in battuta, 6 errori azione, 50% in attacco, 43% (21%) in ricezione. Itas Trentino: 5 muri, 4 ace, 8 errori in battuta, 8 errori azione, 30% in attacco, 38% (15%) in ricezione. Mvp: De Gennaro