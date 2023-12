Volley, Serie A1 femminile: la capolista Conegliano espugna Trento in tre set

martedì, 26 dicembre 2023

Trento – Il testacoda di Santo Stefano non riserva sorprese. La capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano conferma la sua imbattibilità stagionale in campionato espugnando in tre parziali il parquet dell’Itas Trentino nella prima giornata del girone di ritorno di Serie A1 Tigotà. Nulla da fare per le gialloblù di coach Sinibaldi che per alcuni tratti della gara hanno tuttavia saputo mantenere il passo delle venete, arrendendosi però alla maggior fisicità ed incisività in attacco (54% di positività contro il 37% trentino) della squadra ospite. Sugli scudi un’ottima Robinson-Cook, top scorer del match con 15 punti personali e il 56% a rete, ottimamente assistita da Piani (11 punti), Lanier (13 punti) e Fahr, premiata a fine gara come mvp grazie alla sua prova estremamente convincente in attacco (58%). Nella metà campo trentina spiccano, oltre ai 6 muri di squadra (Conegliano ne ha realizzato solamente uno), i 14 punti di DeHoog, prezioso punto di riferimento in attacco per Guiducci, come testimonia il 44% di positività fatto registrare a rete dall’americana. Foto di Marco Trabalza.

Per l’ultima sfida del 2023, iniziata con un minuto di silenzio per onorare la memoria di Gianfranco Briani, storico dirigente della pallavolo italiana, coach Sinibaldi deve fare a meno delle infortunate Zago, Stocco e Gates e sceglie di affidarsi inizialmente a Guiducci in regia, DeHoog opposto, Michieletto e Angelina in posto 4, Moretto e capitan Olivotto al centro e Parlangeli libero. Santarelli, tecnico dell’Imoco, risponde con Wolosz al palleggio, Piani opposto, Lanier e Robinson-Cook laterali, De Kruijf e Fahr al centro e De Gennaro libero.

Pronti via e Robinson-Cook regala immediatamente un break a Conegliano (0-2), vantaggio che aumenta con l’errore in attacco di Michieletto (4-7). Due muri di Angelina su Piani riportano in carreggiata l’Itas Trentino (7-8), che sfrutta nel migliore dei modi il turno al servizio di Moretto per operare aggancio e sorpasso: la centrale di Trento firma un ace e propizia i contrattacchi di Olivotto e Michieletto (13-12) con Santarelli costretto a ricorrere al time out. Il muro di Olivotto su Robinson-Cook proietta l’Itas sul +2 (14-12) ma la reazione ospite è immediata e tutta nel segno di Robinson-Cook (ace e pipe del 15-16). La ricezione trentina inizia a soffrire il velenoso servizio ospite e in un batter d’occhio la Prosecco Doc allunga prepotentemente (16-20), giungendo rapidamente al 19-25 grazie agli ace in successione di Wolosz, Lanier e Fahr.

Grande equilibrio anche nella fase iniziale del secondo set con Sinibaldi che propone la staffetta nel ruolo di libero tra Parlangeli e Mistretta (6-6). DeHoog risponde presente in attacco, entra Mason per Angelina ma è la Prosecco Doc a trovare il primo allungo significativo della frazione, griffato da De Kruijf e Robinson-Cook (10-14). Il positivo turno al servizio di Piani taglia le gambe alle gialloblù e la seconda parte del set è tutta nel segno delle venete che corrono spedite verso il 18-25 firmato in fast da De Kruijf.

Gli spunti di Angelina tengono l’Itas Trentino nella scia di Conegliano anche nella fase iniziale del terzo set (8-8); un errore di DeHoog e un attacco di Robinson-Cook regalano il break all’Imoco (11-14), Sinibaldi si gioca nuovamente la carta Mason in posto 4 e le padrone di casa si ravvicinano fino al -1 (16-17) senza però trovare le energie per operare l’aggancio, lasciando il via libera alle venete che sprintano con Lanier verso il 21-25 che chiude la sfida.

«Sapevamo che sarebbe stato difficilissimo affrontare una squadra del valore di Conegliano che, indipendentemente dall’assetto e dalle interpreti con cui giochi, rimane sempre una formazione di altissimo livello – ha spiegato a fine gara la palleggiatrice gialloblù Gaia Guiducci – ; ci abbiamo provato a mantenere il loro ritmo e in diversi frangenti del match siamo riuscite nel nostro intento. Penso che rispetto alla partita d’andata si sia notata una crescita da parte nostra, ripartiamo dalle cose positive mostrate in questa gara per tornare a lavorare in palestra e prepararci al meglio in vista dei prossimi impegni».

L’Itas Trentino tornerà in campo domenica 7 gennaio alle 19.30 per affrontare in trasferta all’Allianz Cloud di Milano la Vero Volley nella gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 Tigotà.

Di seguito il tabellino del match giocato oggi alla ilT quotidiano Arena

Itas Trentino – Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

(19-25, 18-25, 21-25)

ITAS TRENTINO: Guiducci 1, Angelina 6, Moretto 5, DeHoog 14, Michieletto 6, Olivotto 4, Parlangeli (L); Mason 3, Shcherban 0, Mistretta (L). Non entrate: Acosta, Marconato, Gates, Passaro. All. Marco Sinibaldi.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Piani 11, Robinson-Cook 15, De Kruijf 7, Wolosz 1, Lanier 13, Fahr 8, De Gennaro (L). Non entrate: Plummer, Squarcini, Gennari, Lubian, Haak, Bugg, Bardaro (L). All. Daniele Santarelli.

ARBITRI: Michele Marconi di Milano e Stefano Nava di Monza.

DURATA SET: 22’, 23’, 24’; tot. 1h e 16’.

NOTE: Itas Trentino: 6 muri, 1 ace, 9 errori in battuta, 11 errori in azione, 37% in attacco, 41% (21%) in ricezione. Prosecco Doc Imoco Conegliano: 1 muro, 4 ace, 14 errori in battuta, 5 errori in azione, 54% in attacco, 46% (30%) in ricezione. Spettatori: 1328. Mvp: Fahr.