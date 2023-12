Volley, Serie A1 femminile: Itas Trentino sconfitta al tie break

sabato, 23 dicembre 2023

Trento – Il girone d’andata di regular season 2023/24 Serie A1 Tigotà femminile si chiude con una battuta d’arresto casalinga solo dopo cinque set combattutissimi e oltre due ore e mezza di gioco per l’Itas Trentino. Contro la rivelazione del campionato Pinerolo le gialloblù hanno venduto carissima la propria pelle, lottando alla pari per l’intera durata della partita che si è rivelata vibrante e ricca di capovolgimenti di fronte in ogni parziale, anche nei primi due (gli unici conclusi con uno scarto netto).

Il bicchiere può essere considerato mezzo pieno se ci si tiene strette la determinazione e la voglia di lottare su ogni pallone mostrata durante tutto l’arco della gara, meritando pienamente il terzo punto in classifica della stagione; lo stesso può essere considerato mezzo vuoto se invece si guardano i promettenti vantaggi non capitalizzati nel terzo set (sino al 21-18, sul punteggio di 1-1) e nel tie break, condotto sino al 13-11 e poi anche 17-16; in quei frangenti Storck (24) e Cambi (mvp) hanno dimostrato di avere sangue freddo per condurre le compagne al successo esterno. I 17 punti della best scorer Michieletto (con un muro e un ace), i 16 di DeHoog, i 15 di Angelina, i 10 della subentrata Shcherban (in campo dal quarto set proprio al posto di Giulia) e gli altrettanti messi a segno al centro della rete da Capitan Olivotto (con 5 block personale) dimostrano come la squadra di Sinibaldi abbia avuto tante armi a disposizione per giocarsi a viso aperto la propria gara. La miglior notizia in vista di un girone di ritorno che si aprirà già martedì in casa con Conegliano ed in cui Trento proverà a scrivere una storia differente (foto © Alessio Marchi).

La cronaca del match. Ancora privo di Gates, Zago e Stocco, l’allenatore Marco Sinibaldi sceglie di proporre la sua Itas Trentino con Guiducci al palleggio, DeHoog opposto, Michieletto e Angelina in posto 4, Moretto e Olivotto al centro, Parlangeli libero. Il Wash4Green Pinerolo risponde con Cambi in regia, Nemeth opposto, Ungureanu e Sorokaite schiacciatrici, Akrari e Polder centrali, Di Mario libero. L’avvio è tutto di marca ospite; le piemontesi sono subito incisive in battute ed in contrattacco e nel giro di pochi minuti guadagnano un vantaggio crescente (2-5 e 3-7), che costringe le gialloblù a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa, il muro di Olivotto su Ungureanu offre il primo acuto casalingo, inaugurando un parziale di 7-1 con DeHoog al servizio che consente alle padrone di casa di portarsi avanti 10-8. Marchiaro, tecnico di Pinerolo, corre ai ripari cambiando l’intera diagonale principale (dentro Camera e Storck) ma è sempre Olivotto a dettare legge a rete: altri due muri per il 13-9. Sul 15-10 (break point di Angelina) il Wash4Green ha già speso i due time out, senza però produrre in seguito una risposta significativo, tant’è vero che l’Itas Trentino vola addirittura sul +6 (20-14). L’1-0 casalingo arriva in fretta, sul 25-17, dopo che le ospiti hanno commesso altri due errori punto e Olivotto ha realizzato la fast che ha mandato le squadre al cambio di campo.

Il secondo set si apre in maniera simile al primo; Pinerolo, che schiera Storck come opposto titolare, scappa via subito (6-2), sfruttando proprio la vena realizzativa della neoentrata. Sinibaldi chiama un time out sperando di ottenere lo stesso effetto del precedente parziale, ma questa volta il Wash4Green non cala l’intensità della propria azione (8-4 e 13-6), proteggendo a lungo il cospicuo vantaggio conquistato. Nella seconda parte del parziale trovano spazio in campo anche Passaro, Mason e Shcherban, ma il loro buon ingresso non cambia comunque l’inerzia del set (8-16, 12-20) che finisce presto nel carniere delle piemontesi (17-25), nonostante un generoso tentativo di recupero nel finale (da 12-22 a 16-22).

L’andamento del match cambia nuovamente in apertura della terza frazione; l’Itas Trentino difende e lavora bene in contrattacco e a muro, guadagnandosi grazie a Michieletto subito un bello spunto (7-3). Marchiaro interrompe il gioco, ma le gialloblù riescono comunque a tenersi stretto il margine conquistato (13-10) e nella parte centrale, grazie a DeHoog, confermano il +4 (16-12). Il finale vede protagonista Angelina in attacco (19-16 e 21-18); la laterale gialloblù blinda il +3 gialloblù sino al 22-19, poi Storck ricompone lo strappo con due break point (22-22). Allo sprint Trento non capitalizza una palla set (24-23) e subisce il sorpasso di Pinerolo, con Sorokaite e ancora Storck (24-26).

Il braccio di ferro continua nel quarto parziale, dove Trento non perde grinta ed entusiasmo; sul 5-5 Pinerolo alza il muro su DeHoog, producendo un +3 esterno (5-8) ma Shcherban, appena subentrata ad Angelina, mette a terra la ricostruita del 10-11. Da lì in poi si va avanti a suon di cambiopalla sino al 16-17, poi l’Itas Trentino accelera con Michieletto ed il muro della neoentrata Marconato (per Moretto) portandosi sul 20-19. Lo sprint stavolta premia le padrone di casa, che sfruttano un errore di Ungureanu per creare il break (23-21), ma devono soffrire sino ai vantaggi per ottenere il 26-24 (invasione a rete avversaria) per ottenere il 2-2.

Nel tie break Sinibaldi conferma Marconato e Shcherban in sestetto; le loro energie aiutano le gialloblù a tenere bene il campo (6-5) e poi a trovare il +2 (10-8). Non basta; Pinerolo con Sorokaite segna l’ace della nuova parità (10-10); si va ai vantaggi anche in questa circostanza (14-14): decisivo uno slash di Ungureanu (20-22) dopo un’infinità di match ball (due per le padrone di casa e cinque per Pinerolo).

“E’ stata una partita molto combattuta, come non si era vista nelle ultime prestazioni e anche per questo dobbiamo comunque essere contente di quello che abbiamo messo in campo stasera – ha spiegato a fine gara la Capitana dell’Itas Trentino Rossella Olivotto – ; certo, ci resta addosso il rammarico di non aver preso qualcosa in più di un punto, però credo che oggi abbiamo dimostrato di non essere arrendevoli e di aver voglia di reagire alle difficoltà accusate in questo girone d’andata. È da tutto ciò che dobbiamo ripartire”.

L’Itas Trentino tornerà in campo già martedì 26 dicembre per inaugurare il suo girone di ritorno di regular season che inizierà con un altro match casalingo; alle ore 17 il fischio d’inizio dell’incontro con il Prosecco DOC Imoco Conegliano (quattordicesimo turno).

Il tabellino

Itas Trentino-Wash4Green Pinerolo 2-3 (25-17, 17-25, 24-26, 26-24, 20-22)

ITAS TRENTINO: Olivotto 10, Guiducci, Angelina 15, Moretto 5, DeHoog 16, Michieletto 17, Parlangeli (L); Passaro, Mason 1, Shcherban 10, Marconato 3. N.e. Acosta, Gates, Mistretta (L). All. Marco Sinibaldi.

WASH4GREEN: Polder 11, Cambi 7, Sorokaite 17, Akrari 15, Nemeth 3, Ungureanu 9, Di Mario (L); Camera, Storck 24, Nemeth 3, Bussoli, Cosi. All. Michele Marchiaro.

ARBITRI: Giardini di Verona e Jacobacci di Venezia.

DURATA SET: 25’, 23’, 34’, 35’, 27’; tot. 2h e 35’.

NOTE: 706 spettatori, per un incasso di 2.267 euro. Itas Trentino: 10 muri, 4 ace, 12 errori in battuta, 12 errori azione, 34% in attacco, 43% (19%) in ricezione. Wash4Green: 18 muri, 2 ace, 15 errori in battuta, 18 errori azione, 35% in attacco, 48% (18%) in ricezione. Mvp Cambi.