Volley, Serie A1 femminile: Itas Trentino sconfitta a Novara

mercoledì, 1 novembre 2023

Novara – Volley, serie A1 femminile: all’Itas Trentino non è sufficiente una prestazione di carattere al cospetto dell’imbattuta capolista Igor Gorgonzola Novara per strappare i primi punti stagionali. Al PalaIgor, nella quinta giornata di campionato, non mancano comunque le indicazioni positive e incoraggianti per il proseguo della stagione per coach Sinibaldi, tecnico di un’Itas Trentino capace per diversi tratti della gara di mantenere il ritmo delle quotatissime piemontesi guidate in panchina dal trentino Lorenzo Bernardi. Il tre a zero è un risultato probabilmente troppo severo per l’Itas, che soprattutto nel primo set avrebbe meritato qualcosa in più, giungendo fino al 22-23 senza però riuscire a trovare lo spunto decisivo per chiudere la frazione. L’Igor Gorgonzola ha avuto nella giovane russa Akimova un’arma infermabile, sia in attacco (52% di positività) che al servizio (4 ace), ben assistita dall’mvp Szakmary, particolarmente ispirata in prima linea (57%). Ben quattro le giocatrici di Trento in doppia cifra, con Shcherban protagonista con il 45% a rete e Olivotto artefice di una prova molto convincente al centro della rete (58% e 2 muri).

Sinibaldi deve rinunciare alle infortunate Gates e Zago e rispetto alla sida contro Firenze ripropone Michieletto in diagonale a Shcherban. Resto del sestetto confermato con Guiducci al palleggio, DeHoog opposto, Moretto e Olivotto al centro e Parlangeli libero. Bernardi risponde con Bosio al palleggio, Akimova opposto, Bosetti e Szakmary in posto 4, Danesi e Chirichella al centro e Fersino libero (foto © Alessio Marchi).

A fare la voce grossa in avvio di partita è Akimova, a segno prima con il servizio (2 ace di fila) e successivamente in attacco per il primo allungo piemontese (9-5). La crescita di Shcherban in attacco ma soprattutto un sistema muro-difesa gialloblù performante consentono all’Itas di ricucire lo strappo, grazie anche al prezioso contributo in battuta della neo entrata Stocco. Il muro di Moretto su Bosetti vale la parità sul 16-16, Trento mette il naso avanti con un altro block vincente di Moretto (17-18) e giunge fino al 22-23 con due spunti di un’intraprendente Michieletto. Nel finale, però, l’Igor si aggrappa ad Akimova per il contro-sorpasso (24-23) chiudendo i conti grazie all’attacco fuori misura di Michieletto (25-23).

Cambio-palla regolare e grande equilibrio anche in avvio di secondo set (6-6), spezzato dall’ace (baciato dal nastro) di Bosetti (8-6). Novara sfrutta due errori di Guiducci (invasione) e DeHoog (attacco out) per allungare sul 13-8, Sinibaldi si gioca nuovamente la carta Stocco e l’Itas Trentino risale fino al -3 con il sigillo da posto 2 di DeHoog (17-14). Il finale è tutto di marca piemontese con l’Igor Gorgonzola che torna a premere sull’acceleratore con Bosio (muro del 21-16) e Szakmary (22-16), portandosi sul due a zero con gli spunti conclusivi di Bosetti e della regista Bosio (25-19).

L’Itas Trentino rimane tuttavia lucida e concentrata e, nonostante un’Akimova a tratti imprendibile, anche la prima parte della terza frazione è all’insegna dell’incertezza (8-8). E’ sempre la russa a fare la differenza nella metà campo di casa, prima con il muro e l’attacco che spezzano l’equilibrio (12-10), poi con la rotazione dai nove metri che crea non poche difficoltà alla ricezione trentina (16-12). Le gialloblù, tuttavia, trovano le energie e le soluzioni tecniche per reagire e con il positivo turno al servizio di Stocco si avvicinano, trovando la nuova parità con il mani-out di DeHoog (19-19). L’Igor fiuta il pericolo e con Szakmary e Chirichella respinge il generoso tentativo di Trento di riaprire la sfida e archivia il match in tre set (25-20).

“Abbiamo approcciato la gara con maggiore tranquillità rispetto alle ultime occasioni e questo è certamente un primo aspetto positivo – ha spiegato a fine gara l’allenatore Marco Sinibaldi – ; mi è piaciuto soprattutto come abbiamo lavorato in attacco, peccato per esserci un po’ persi nei finali dei set, ma da questa partita portiamo comunque via tante buone indicazioni su cui focalizzare il lavoro per il proseguo del campionato. Abbiamo affrontato una Novara in gran forma, sapevamo che sarebbe stato difficile contrastarle ma penso che ci siamo difesi bene”.

L’Itas Trentino tornerà in campo sabato 4 novembre alle 17 a ilT quotidiano Arena per affrontare la Savino del Bene Scandicci nella gara valida per la sesta giornata del girone d’andata di Serie A1 femminile.

IL TABELLINO

Igor Gorgonzola Novara – Itas Trentino 3-0 (25-23, 25-19, 25-20)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosio 2, Akimova 23, Szakmary 13, Bosetti 6, Danesi 7, Chirichella 6, Fersino (L); De Nardi 0, Kapralova 0. N.e.: Guidi, Bartolucci, Durul, Bonifacio (L). All. Lorenzo Bernardi.

ITAS TRENTINO: Shcherban 10, Michieletto 11, Guiducci 0, Moretto 3, DeHoog 11, Olivotto 10, Parlangeli (L); Mason 0, Stocco 2, Marconato 0. N.e.: Angelina, Zago, Mistretta (L). All. Marco Sinibaldi.

ARBITRI: Lot di Treviso e Nava di Monza.

DURATA SET: 27’, 24’, 27’; tot. 1h e 25’.

NOTE: Igor Novara: 5 muri, 6 ace, 5 errori in battuta, 10 errori azione, 46% in attacco, 59% (35%) in ricezione. Itas Trentino: 5 muri, 1 ace, 9 errori in battuta, 9 errori azione, 42% in attacco, 36% (27%) in ricezione. Spettatori: 2.700. Mvp: Szakmary.