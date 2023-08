Volley, Serie A1 femminile: il calendario di Regular Season, per Trento esordio con conegliano

giovedì, 3 agosto 2023

Trento – Ufficializzato nella giornata di oggi il calendario del 79° campionato di Serie A1 Femminile. L’Itas Trentino, alla sua prima partecipazione al torneo di Serie A1 dopo la promozione conquistata lo scorso anno grazie alla vittoria dei Playoff Promozione di A2, sarà attesa da un debutto particolarmente stimolante e impegnativo: domenica 8 ottobre, infatti, le gialloblù di coach Marco Sinibaldi faranno visita alla Prosecco Doc Imoco Conegliano, la fortissima compagine trevigiana che ha conquistato gli ultimi cinque titoli nazionali assegnati. L’esordio casalingo di Francesca Michieletto e compagne avverrà sette giorni più tardi, domenica 15 ottobre, tra le mura amiche de ilT quotidiano Arena contro un’altra avversaria di primissima fascia, il Vero Volley Milano della stella azzurra Paola Egonu, finalista dell’ultimo campionato. Il girone d’andata, in cui è previsto un solo turno infrasettimanale nella giornata di mercoledì 1° novembre (trasferta sul parquet dell’Igor Gorgonzola Novara), si concluderà sabato 23 dicembre con il match interno contro la Wash4Green Pinerolo, ex squadra dell’opposto gialloblù Valentina Zago. Il girone di ritorno prenderà il via nel giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre, quando a Trento giungerà Conegliano; l’unico turno infrasettimanale della seconda parte del campionato è previsto per mercoledì 6 marzo con la sfida interna contro Bergamo.

«Si tratta di un calendario senza dubbio molto complicato – spiega Duccio Ripasarti, Direttore Sportivo del settore femminile di Trentino Volley – , considerato che nelle prime sei giornate di campionato andremo subito a scontrarci contro formazioni di primissimo piano. Dovremo approcciare queste gare con spirito battagliero e grande serenità, pronti a cogliere le occasioni che verranno a presentarsi in ogni singola gara con l’obiettivo di rosicchiare punti preziosi a formazioni sulla carta più attrezzate di noi. Sarà importante focalizzare l’attenzione soprattutto sul nostro gioco, per porre le basi per il proseguo del campionato in cui andremo ad affrontare gli scontri diretti in chiave salvezza».

Formula e date: il campionato di Serie A1 ha 14 squadre partecipanti, per 26 giornate complessive di Regular Season. Al termine della stagione regolare, la 13ª e la 14 ª classificata retrocedono in Serie A2. La prima giornata della stagione 2023/24 è prevista nel weekend del 7-8 ottobre 2023, l’ultima in quello del 23-24 marzo 2024. Ai Playoff Scudetto si qualificano le prime otto squadre classificate al termine della Regular Season: i quarti di finale e le semifinali si disputeranno al meglio delle due gare vinte su tre, così come la finale. I Playoff cominceranno il weekend del 30-31 marzo e l’eventuale Gara-3 di finale è prevista il 27 aprile. Anche quest’anno si disputeranno i Playoff Challenge Cup. Le squadre classificate dal 9° al 12° posto della Regular Season si scontrano con la formula delle due partite vinte su tre, con le vincenti che accederanno alla fase Round Robin contro le perdenti dei Quarti Playoff Scudetto.

Questo, giornata per giornata, il cammino dell’Itas Trentino nella sua prima partecipazione alla Regular Season del massimo campionato nazionale di pallavolo femminile. Tra parentesi la data della gara d’andata e quella di ritorno.

1ª giornata (8 ottobre 2023 – 26 dicembre 2023)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Itas Trentino

2ª giornata (15 ottobre 2023 – 7 gennaio 2024)

Itas Trentino – Vero Volley Milano

3ª giornata (22 ottobre 2023 – 14 gennaio 2024)

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Itas Trentino

4ª giornata (29 ottobre 2023 – 21 gennaio 2024)

Itas Trentino – Il Bisonte Firenze

5ª giornata (1 novembre 2023 – 28 gennaio 2024)

Igor Gorgonzola Novara – Itas Trentino

6ª giornata (5 novembre 2023 – 4 febbraio 2024)

Itas Trentino – Savino Del Bene Scandicci

7ª giornata (12 novembre 2023 – 11 febbraio 2024)

Itas Trentino – Cuneo Granda Volley

8ª giornata (19 novembre 2023 – 25 febbraio 2024)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Itas Trentino

9ª giornata (26 novembre 2023 – 3 marzo 2024)

Itas Trentino – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

10ª giornata (3 dicembre 2023 – 6 marzo 2024)

Volley Bergamo 1991 – Itas Trentino

11ª giornata (10 dicembre 2023 – 10 marzo 2024)

Itas Trentino – Roma Volley Club

12ª giornata (17 dicembre 2023 – 17 marzo 2024)

UYBA Volley Busto Arsizio – Itas Trentino

13ª giornata (23 dicembre 2023 – 24 marzo 2024)

Itas Trentino – Wash4Green Pinerolo