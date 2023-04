Volley, semifinali Playoff: Piacenza batte Trento e porta la serie allo spareggio

domenica, 23 aprile 2023

Piacenza – Per conoscere il nome della squadra che conquisterà l’accesso alla Finale Play Off Scudetto 2023 servirà la quinta ed ultima sfida di spareggio della serie di Semifinale fra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Il match di martedì 25 aprile alle ore 18, programmato nuovamente alla BLM Group Arena di Trento (diretta RAI Sport HD e Radio Dolomiti), è diventato effettivamente necessario stasera, per mezzo dell’esito di una gara 4 che al PalaBanca di Piacenza ha visto i padroni di casa imporsi in tre set.

Il punto del 2-2 nel computo della serie è arrivato al termine di una partita il cui risultato finale è stato sin troppo severo per gialloblù, che in ogni set hanno lottato a viso aperto, come raccontano bene i punteggi dei singoli parziali. Piacenza ha sfruttato la forza del suo servizio e la spinta del proprio pubblico per approcciare meglio alla gara, conducendo dall’inizio alla fine il set d’apertura, ma è stata in grado di recuperare lo strappo degli avversari anche nel secondo e terzo parziale, quando la squadra di Lorenzetti era generosamente riuscita a portarsi avanti nel punteggio (22-19 nel periodo di mezzo, 16-13 nell’ultimo). Tre i giocatori dell’Itas Trentino in doppia cifra: 13 punti per Kaziyski e Michieletto, 11 per Lisinac, tutti protagonisti del set centrale e delle ripetute accelerazioni che gli ospiti hanno apportato a più riprese nel corso della partita. Non abbastanza per evitare di portare la contesa alla sfida di spareggio.

La cronaca di gara 4. Per la quarta volta consecutiva nella serie, i due tecnici confermano gli stessi starting six: Lorenzetti conferma quindi Sbertoli in regia, Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia martelli ricevitori, Lisinac e Podrascanin al centro e Laurenzano nel ruolo di libero, mentre Botti dispone Brizard come alzatore, Romanò opposto, Leal e Lucarelli laterali, Simon e Caneschi centrali, Scanferla libero. L’avvio è nel segno dei locali, che accelerano dal 6-6 al 6-9 approfittando delle difficoltà a rete dei gialloblù; subito dopo, l’Itas Trentino cambia marcia ed ottiene la parità a quota 10 anche grazie ad uno splendido muro a uno di Michieletto su Leal. Nella parte centrale Piacenza prova a scappare (10-12 e 15-17) ma Trento riprende sempre l’avversario, almeno sino a quota 17, poi gli emiliani allungano di nuovo in maniera importante (17-19 e 19-22) con Leal, trovando lo spunto che decide il parziale, che poi si conclude sul 21-25. Dopo il cambio di campo la squadra ospite inizia con un altro piglio il successivo set, costruendosi nel giro di pochi minuti un vantaggio sempre più promettente (3-1 e 7-3) con Michieletto in grande evidenza. Botti spende un time out e alla ripresa la sua squadra si riporta subito sotto (9-5 e 10-8) grazie ad un Simon molto in palla in contrattacco. Gli emiliani pareggiano i conti già a quota dieci e poi mettono la freccia con il centrale cubano (12-13), ma Trento reagisce ancora e con due ace quasi consecutivi di Kaziyski e Michieletto si riporta avanti di due (18-16). Il vantaggio diventa massimo (22-19) grazie ad un nuovo attacco vincente di Kaziyski, ma dura pochissimo perché Leal e Romanò guidano la rimonta coronata già sul 23-23. Con l’opposto azzurro al servizio la Gas Sales Bluenergy ottiene altri due break, l’ultimo dei quali in battuta: 23-25 e doppio vantaggio interno.

Nel terzo periodo Piacenza parte a spron battuto, trovando subito il doppio vantaggio (4-6), ma Trento non demorde e con Michieletto agguanta prima la parità (10-10) e poi mette la freccia (12-10, time out di Botti). I gialloblù scappano sul +3 (16-13) con un errore di Brizard in regia, ma Leal riporta subito sotto i suoi (17-16), poi la parità arriva quota 19. Romanò trova una nuova rotazione pesantissima al servizio, condita anche da un paio di punti diretti che portano il punteggio sul 19-24. L’Itas Trentino ha le energie per risalire con Kaziyski sino al 23-24 prima di cedere sul 23-25.

“Alla vigilia della serie un epilogo alla quinta sfida poteva andarci bene, ma è ovvio che questa sera abbiamo addosso tanto rammarico per valutarlo serenamente – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti al termine della partita – . In particolar modo nella seconda parte del secondo e terzo set ci siamo costruiti faticosamente un vantaggio che non siamo riusciti a capitalizzare, perché abbiamo faticato troppo su palla alta, sia in fase di break point sia in fase di cambiopalla. Dobbiamo tenere conto anche della forza dell’avversario che avevamo di fronte, ma al di là di tutto ciò va anche detto che nei finali di ogni parziale dovevamo e potevamo fare qualcosa in più di quel tanto che comunque abbiamo fatto anche oggi”.

Fra tre giorni, martedì 25 aprile, si tornerà quindi in campo alla BLM Group Arena di Trento per la quinta e decisiva gara, che prenderà il via a partire dalle ore 18. Prevendita biglietti attiva a partire da domenica anche online al link https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/semifinale-play-off-s5/206559.

Di seguito il tabellino di gara 4 di Semifinale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023 giocata stasera al PalaBanca di Piacenza.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 3-0 (25-21, 25-23, 25-23)

GAS SALES BLUENERGY: Brizard 1, Lucarelli 9, Simon 13, Romanò 12, Leal 17, Caneschi 2, Scanferla (L); N.e. Basic, Hoffer, Recine, Gironi, Alonso, Cester, De Wejier. All. Massimo Botti.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Lavia 3, Lisinac 11, Kaziyski 13, Michieletto 13, Podrascanin 1, Laurenzano (L); Nelli, Džavoronok, Pace. N.e. D’Heer, Cavuto, Berger, Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Vagni di Perugia e Pozzato di Bolzano.

DURATA SET: 28’, 29’, 32’; tot 1h e 29’.

NOTE: 2.947 spettatori, per un incasso di 46.129 euro. Gas Sales Bluenergy: 7 muri, 4 ace, 18 errori in battuta, 5 errori azione, 52% in attacco, 41% (14%) in ricezione. Itas Trentino: 6 muri, 5 ace, 13 errori in battuta, 6 errori azione, 41% in attacco, 42% (20%) in ricezione. Mvp Romanò.