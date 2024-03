Volley, Play Off Scudetto: Trento vince anche gara-3 con Modena, è in semifinale

domenica, 17 marzo 2024

Trento – Il quarto successo stagionale (su cinque match complessivamente disputati) sulla Valsa Group Modena spalanca le porte della sedicesima Semifinale Play Off Scudetto (su ventun partecipazioni complessive) all’Itas Trentino. Superando oggi per 3-0 alla ilT quotidiano Arena la compagine emiliana, come era già accaduto undici giorni prima e anche esattamente un mese fa in regular season, i Campioni d’Italia hanno infatti chiuso il conto della serie dei Quarti di Finale già in gara 3, guadagnandosi la possibilità di potersi dedicare solo al loro cammino europeo (giovedì a Civitanova si gioca la semifinale di ritorno di Champions League) durante la prossima settimana.

La prima di tre opportunità per superare il primo turno del tabellone che assegna il tricolore 2024 è stata capitalizzata stasera di fronte al proprio pubblico dalla squadra di Soli, che dovrà però attendere sino almeno a domenica prossima per conoscere il nome dell’avversario da sfidare nel prossimo turno del tabellone: Monza o la stessa Civitanova, che vincendo oggi in casa ha portato la sfida a gara 4. Quella offerta stasera è stata una prova ancora più convincente delle precedenti due della serie, con i tricolori capaci di creare il gap già nella prima metà di ogni set, per poi gestire nella seconda parte il vantaggio e chiudere il discorso già nella terza frazione. A fare la voce grossa in questa occasione è stato Daniele Lavia, assoluto mvp e best scorer del match con 17 punti, il 54% in attacco e due ace; assieme allo schiacciatore calabrese grande prestazione anche per Rychlicki (16 col 67%) e della coppia centrale Podrascanin-Kozamernik: otto dei nove muri realizzati stasera portano la loro firma.

La cronaca di gara 3. Fabio Soli conferma il sestetto utilizzato costantemente durante le ultime tre partite: senza Sbertoli è quindi di nuovo Acquarone ad agire in regia e Rychlicki nel ruolo opposto, Michieletto e Lavia si piazzano in banda, Kozamernik e Podrascanin agiscono al centro della rete, Laurenzano in seconda linea come libero. Modena risponde con Bruno al palleggio con Davyskiba in diagonale, Juantorena e Rinaldi schiacciatori, Brehme e Sanguinetti centrali, Gollini libero. La prima accelerazione è firmata da Michieletto (4-2), imitato qualche istante dopo da Podrascanin, che ferma a muro Brehme per il 6-3 (time out Giuliani). Alla ripresa del gioco due ace del numero 5 trentino allargano ulteriormente la forbice (8-3), prima che Juantorena non provi a suonare la carica (9-7). I padroni di casa fiutano il pericolo e nella parte centrale tengono a debita distanza gli avversari (11-8 e 14-11 e 18-15), anche grazie ai tanti errori diretti al servizio che gli ospiti commettono e all’efficienza della propria fase di cambiopalla. Sul 20-17 un cambiopalla, un muro di Davyskiba su Michieletto e un ace di Sanguinetti sullo stesso schiacciatore rimettono in parità la situazione a quota 20. L’Itas Trentino si rifugia in un time out e subito dopo riparte alla grande, con Rychlicki e Lavia (23-20) e chiude il conto sul 25-22 con un attacco di Lavia.

Dopo il cambio di campo Modena prova ad impattare il secondo set con un piglio differente (3-5), ma il suo tentativo di fuga dura pochi istanti, perché Lavia e Michieletto garantiscono subito l’aggancio a quota sei ed il successivo sorpasso (8-7). Col passare del tempo i Campioni d’Italia prendono sempre più velocità (13-11 e 17-13) grazie alla coppia di posto 4 ma anche per mano di un Rychlicki sempre più incisivo. Nel finale i padroni di casa dilagano (21-14), aumentando l’intensità difensiva e la capacità di capitalizzare quanto raccolto in seconda linea; il 2-0 arriva già sul 25-19, dopo che Soli sul 22-17 aveva comunque voluto chiamare un time out.

Sull’onda dell’entusiasmo, i tricolori partono a razzo anche nel terzo set (6-3 e 10-6), trascinati da Podrascanin e Lavia; Giuliani allora cambia la diagonale principale (dentro Boninfante e Sapozhkov) che riporta la sua squadra in linea di galleggiamento (12-10). L’Itas Trentino non si disunisce, soffre (13-12, muro di Sanguinetti su Michieletto), ma poi riparte con Rychlicki (16-13). La spallata decisiva sembra darla Lavia (20-16 e 22-17), Modena però lotta sino al 22-21 con il suo opposto russo in evidenza in battuta. Il 3-0 è vidimato sul 25-21 grazie ad un doppio decisivo attacco di Rychlicki inframezzato da un ace di Kozamernik su Rinaldi.

“Non era assolutamente scontato riuscire a chiudere la serie già sul 3-0 contro una Modena che in ogni partita ha saputo giocare una buona pallavolo e quindi faccio i complimenti a tutti i giocator per il grande traguardo raggiunto – ha spiegato l’allenatore Fabio Soli al termine della partita – . Per quanto riguarda la gara di stasera, credo che non sia stata una delle nostre migliori prestazioni; sotto alcuni aspetti non siamo stati perfetti, ma in questa stagione abbiamo dimostrato che, pur non essendolo, siamo comunque spesso stati in grado di portare a casa un risultato positivo. Abbiamo accusato qualche passaggio vuoto in attacco e ricezione, però ce la siamo cavata egregiamente con quella che è un’arma che la nostra squadra ha sempre avuto in questo campionato: la fase di break point, in cui abbiamo giocato ad alto livello e abbiamo messo grande pressione all’attacco di Modena”.

Prossimo impegno giovedì 21 marzo a Civitanova Marche per la gara di ritorno di semifinale di 2024 CEV Champions League con la Cucine Lube: ore 20.30 all’Eurosuole Forum (diretta Radio Dolomiti e DAZN). Nei Play Off Scudetto, invece, l’appuntamento più vicino è quello di domenica 31 marzo con gara 1 di semifinale, da giocare alla ilT quotidiano Arena di Trento indipendentemente dall’avversario.

Di seguito il tabellino di gara 3 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2024 giocata stasera alla ilT quotidiano Arena.

Itas Trentino-Valsa Group Modena 3-0

(25-22, 25-19, 25-21)

ITAS TRENTINO: Lavia 17, Kozamernik 7, Rychlicki 16, Michieletto 8, Podrascanin 9, Acquarone 1, Laurenzano (L); Nelli. N.e. D’Heer, Cavuto, Pace, Berger, Magalini, Garcia. All. Fabio Soli.

VALSA GROUP: Brehme 4, Bruno 2, Juantorena 9, Sanguinetti 5, Davyskiba 12, Rinaldi 8, Gollini (L); Pinali G., Federici (L), Sapozhkov 6, Boninfante. N.e. Stankovic, Pinali R., Sighinolfi. All. Alberto Giuliani.

ARBITRI: Lot di Santa Lucia di Piave (Treviso) e Brancati di Città di Castello (Perugia).

DURATA SET: 30’, 26’, 29’; tot 1h e 25’.

NOTE: 3.101 spettatori, incasso di 33.876 euro. Itas Trentino: 9 muri, 6 ace, 10 errori in battuta, 6 errori azione, 52% in attacco, 32% (17%) in ricezione. Valsa Group: 3 muri, 4 ace, 10 errori in battuta, 7 errori azione, 46% in attacco, 44% (19%) in ricezione. Mvp Lavia.