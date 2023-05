Volley, Play Off Scudetto: Trento torna avanti nella serie con Civitanova

domenica, 7 maggio 2023

Trento – Una prova di sostanza, efficace, continua ed aggressiva in tutti i fondamentali: in questo modo l’Itas Trentino torna a mettere la testa avanti nella serie di Finale Play Off SuperLega Credem Banca 2023. Superando la Cucine Lube Civitanova questa sera con un perentorio 3-0 in gara 3, la squadra gialloblù ha infatti conquistato nuovamente il vantaggio nel confronto con i Campioni d’Italia in carica e allo stesso tempo si è portata ad un solo passo dalla vittoria dello scudetto, che potrebbe arrivare già venerdì prossimo all’Eurosuole Forum in caso di una nuova affermazione sui biancorossi. Foto di Marco Trabalza.

La squadra di Lorenzetti si è guadagnata il primo di due match ball (il secondo eventualmente alla BLM Group Arena, in gara 5 del 17 maggio) toccando livelli di gioco assoluti; il fattore campo – sempre rispettato nei primi tre atti del confronto – ha avuto da questo punto di vista ancora una volta il suo peso specifico: i 4.000 spettatori della BLM Group Arena hanno infatti accompagnato in maniera straordinaria ogni azione della loro squadra, facendo pendere l’ago della bilancia verso il fronte trentino ben prima della metà di ogni set giocato. Con una battuta precisa ed incisiva, un attacco ispirato ottimamente da Sbertoli ed un muro che ha preso presto le misure agli avversari, i gialloblù hanno infatti dominato la scena, facendosi guidare nella fase di contrattacco da un superlativo Matey Kaziyski, assoluto mvp del match tanto da realizzare ben 11 break point sui 18 palloni vincenti complessivamente messi a terra (col 64% a rete e 4 ace). A spalleggiare perfettamente il capitano, l’eccellente Michieletto visto stasera in tutti i fondamentali (71% a rete, 5 muri ed il 78% in ricezione) e l’infermabile Podrascanin al centro della rete (73%). E nel finale grande ingresso anche per Džavoronok, giusto per dare l’ultima spallata ad una Cucine Lube che ha faticato a mettere il pallone a terra con continuità, come raccontano il 42% in attacco e i soli due punti ottenuti fra muro (2) e battuta (0).

La cronaca di gara 3. I 4.000 spettatori della BLM Group Arena, esaurita in ogni ordine di posto per la seconda volta in sei giorni, accolgono in campo le due formazioni schierate con il miglior sestetto attuale possibile; quello dell’Itas Trentino, ancora priva di Lisinac, prevede Sbertoli in regia e Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia in banda, D’Heer e Podrascanin al centro e Laurenzano nel ruolo di libero, mentre quello della Cucine Lube insiste su De Cecco alzatore, Zaytsev opposto, Nikolov e Yant laterali, Anzani e Chinenyeze al centro, Balaso libero. Il primo acuto del match porta la firma di Kaziyski (ace che vale il 4-2), a cui risponde Yant in attacco (6-6). I gialloblù apportano un altro strappo con lo stesso Matey (slash a tutto braccio) e un errore di Zaytsev a rete (10-8) e poi ancora con un muro di Michieletto sull’opposto ospite e con il contrattacco di Podrascanin (14-10). Il centrale serbo affonda il colpo anche col servizio (punto su Balaso per il 18-12) e i padroni di casa scappano via veloci verso la vittoria del primo set, trascinati dalla battuta (22-14) e dal muro (25-17).

Nel secondo set Blengini sceglie di tenere in campo Gabi Garcia e Bottolo, rispettivamente al posto di Zaytsev e Nikolov, come era accaduto nel finale del precedente; le due squadre lottano alla pari sino al 6-6, poi la Lube spinge con la battuta di Yant ed il muro dello stesso opposto subentrato disegnando il +3 (6-9). Michieletto risponde quasi subito da par suo con un attacco ed un muro, impattando a quota 11 (time out ospite); in seguito la battaglia diventa ancora più tesa e di livello (13-13, 15-15), con i protagonisti che esaltano il pubblico con giocate superlative. D’Heer (primo tempo e muro su Yant) regala il +3 interno (19-16), poi Lavia firma due ace consecutivi per il 21-16 che proiettano l’Itas Trentino verso il 2-0, che arriva già sul 25-20.

Sull’onda dell’entusiasmo, i gialloblù scattano benissimo anche nel terzo parziale (6-4, 10-7 e 12-7), supportati da una grande intensità difensiva e dalla capacità realizzativa della palla alta. A metà set la Cucine Lube ha già esaurito entrambi i time out a disposizione e al rientro in campo non reagisce più, anche perché Kaziyski fra battute e attacchi non lascia repliche (14-8 e 17-9). Il 3-0 arriva in fretta (20-15 e 25-16), fra il delirio dei tifosi e con anche Džavoronok in evidenza (quattro punti nel giro di pochi scambi).

“E’ stata una partita dove specialmente nei primi due set ci è davvero riuscito tutto, come del resto era accaduto a parti invertite giovedì scorso alla Lube a Civitanova Marche – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti al termine della partita – . Sicuramente non è questo il rapporto di forza fra le due squadre e spero che nessuno pensi che sia effettivamente così: sarebbe un errore. Non abbiamo ancora fatto nulla e non dobbiamo illuderci che il 2-1 sia già un passaggio fondamentale; per vincere questa serie ci servirà ancora tanta personalità e talento. Questi Play Off ci insegnano che niente è scontato e quindi venerdì prossimo all’Eurosuole dovremo mettere in campo maggiore personalità rispetto a quella che abbiamo mostrato in gara 2”.

Venerdì 12 maggio (ore 20.30) la serie di Finale Play Off Scudetto si trasferisce all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per gara 4. Diretta RAI Sport HD e Radio Dolomiti.

Di seguito il tabellino di gara 3 di Finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023 giocata stasera alla BLM Group Arena.

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-0

(25-17, 25-20, 25-16)

ITAS TRENTINO: Lavia 4, D’Heer 5, Kaziyski 18, Michieletto 15, Podrascanin 10, Sbertoli 1, Laurenzano (L); Nelli, Džavoronok 4. N.e. Cavuto, Pace, Berger e Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

CUCINE LUBE: Yant 9, Anzani 4, Zaytsev, Nikolov 7, Chinenyeze 3, De Cecco, Balaso (L); D’Amico, Gabi Garcia 9, Bottolo 4, Diamantini 1. N.e. Sottile, Gottardo, Ambrose. All. Gianlorenzo Blengini.

ARBITRI: Simbari di Milano e Goitre di Torino.

DURATA SET: 23’, 32’, 24’; tot 1h e 19’.

NOTE: 4.000 spettatori, per un incasso di 74.237 euro. Itas Trentino: 9 muri, 8 ace, 12 errori in battuta, 4 errori azione, 56% in attacco, 63% (28%) in ricezione. Cucine Lube: 2 muri, 0 ace, 12 errori in battuta, 6 errori azione, 42% in attacco, 21% (5%) in ricezione. Mvp Kaziyski.