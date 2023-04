Volley, Play Off Scudetto 2023: Piacenza cede 3-1 in gara 5, Trento in finale

martedì, 25 aprile 2023

Trento – La terza ed ultima occasione utile è quella giusta per riscrivere la storia della serie: l’Itas Trentino in un sol colpo scaccia i fantasmi del passato e conquista con pieno merito il pass per quella che sarà la nona Finale Scudetto della storia gialloblù, da giocare con Civitanova Marche a partire dal primo maggio. Troppo grande la voglia di conquistare quella qualificazione all’atto conclusivo del tabellone Play Off che mancava da sei anni (edizione 2016); dopo aver rimandato l’appuntamento negli scorsi sei giorni, stavolta l’Itas Trentino non ha quindi offerto più alcun tipo di scampo all’avversario, chiudendo la serie di semifinale stasera in gara 5 grazie al rotondo 3-1 con cui ha saputo regolare in rimonta la Gas Sales Piacenza. Foto di Marco Trabalza.

Sciolta la tensione nel primo set, vinto a mani basse dagli emiliani, la formazione gialloblù ha saputo invertire la recente tendenza, prendere sempre il coraggio in mano e diventare assoluta padrona nel campo. Secondo, terzo e quarto parziale hanno infatti visto la squadra di Lorenzetti poggiarsi su una grande fase di break point, spingendosi in avanti sempre nella seconda metà di ogni periodo grazie alla consistente prova in attacco di Kaziyski (11 col 45%), Lavia (10 col 43%), Podrascanin (11 col 64% in primo tempo e 4 muri) e soprattutto di Michieletto, a cui è andata la palma giustamente dell’mvp e del best scorer dei suoi (14 punti con 2 muri e 3 ace).

Con questo risultato, già oggi Trentino Volley è certa di poter giocare tre delle cinque partite della serie di Finale Scudetto alla BLM Group Arena in virtù del suo miglior piazzamento in regular season rispetto alla Cucine Lube e di partecipare alla 2024 CEV Champions League.

La cronaca di gara 5. Entrambi gli allenatori danno fiducia agli effettivi visti in campo per la maggior parte del tempo in questa serie: l’Itas Trentino si presenta in campo con Sbertoli in regia e Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia in banda, Lisinac e Podrascanin al centro e Laurenzano nel ruolo di libero. La Gas Sales Bluenergy Piacenza risponde con Brizard alzatore, Romanò opposto, Leal e Lucarelli laterali, Simon e Caneschi al centro, Scanferla libero. L’impatto migliore sul match lo hanno i padroni di casa, subito a segno con un muro di Sbertoli su Leal, a cui fa seguito un errore di Simon (3-1), ma Piacenza con Romanò e lo stesso centrale cubano (muro su Lisinac) trova in fretta parità e primo vantaggio (6-7). Un attacco out di Lisinac offre il +2 agli emiliani (6-8), che dopo pochi minuti diventa +3 (9-12) perché Leal affonda il colpo il lungolinea. Lorenzetti interrompe il gioco, ma alla ripresa è ancora Romanò a siglare un nuovo allungo (10-14); la Gas Sales Bluenergy non concede nulla in fase di cambiopalla (11-15 e 13-17) e quando può va a segno in fase di break point con Lucarelli e lo stesso opposto (13-19 e 15-21), chiudendo il primo set sul 18-25.

Dopo il cambio di campo Trento prova a tornare subito in partita, grazie agli attacchi di Kaziyski e Lavia (4-4 e 8-7). Una fiammata gialloblù con il capitano bulgaro al servizio produce due break point consecutivi (muro di Podrascanin e contrattacco di Michieletto) ed offre il massimo vantaggio ai locali (+3, 13-10), costringendo Piacenza a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa gli emiliani si riavvicinano (15-14), prima che Lisinac a muro e Kaziyski in attacco non facciano segnare un nuovo spunto (19-16). Matey incide ancora con la battuta (22-17), imitato poco dopo da Michieletto (24-19); l’1-1 nel computo dei parziali arriva sul 25-20 (errore in battuta di Brizard).

Nel terzo set l’Itas Trentino conferma la brillantezza nel gioco visto nel precedente periodo, e con Kaziyski e Lisinac ottiene subito il primo spunto (8-6). I gialloblù vanno in fuga (12-9), nel momento in cui il centrale serbo ferma uno contro uno Simon, costringendo Botti ad interrompere il gioco. Al rientro in campo sono ancora i padroni di casa a dettare il ritmo (14-10 e 18-12), approfittando anche dei tanti errori a rete degli emiliani, che escono di partita anche a causa delle affilatissime battute di Michieletto (20-12, anche un ace diretto). Trento vola verso il 2-1, che giunge sul 25-17 dopo gli ingressi in campo di Recine e Gironi e la pipe vincente di Lavia.

La lotta punto a punto riparte nella quarta frazione; Piacenza spinge alla pari sino al 6-6, poi Trento affonda di nuovo il colpo col muro ed il contrattacco (10-7). Gli emiliani sbandano, l’Itas Trentino ne approfitta per allungare (12-8), prima che Caneschi e Romanò ricompongano parzialmente lo strappo (13-12, time out Lorenzetti). La contesa torna ad essere combattuta su ogni pallone (16-15), sino al 17-16, poi i padroni di casa sostenuti dal pubblico ingranano la quinta (19-16), costringono a molte imprecisioni gli avversari che subiscono in ricezione (20-16) e lasciano definitivamente il proscenio (25-19).

“Sono davvero contento per i ragazzi, perché oggi assieme alla qualificazione alla Finale hanno conquistato anche l’accesso alla prossima Champions League – ha sottolineato l’allenatore Angelo Lorenzetti a fine partite – . In questi anni ho sempre tenuto sotto pressione la squadra rispetto a questo traguardo, perché il massimo torneo continentale è una manifestazione bella da giocare e che ti fa crescere. Sarà un orgoglio vederli giocare ancora nell’Europa che conta e aver realizzato la vision che aveva dato loro il Presidente ad inizio stagione. Lui stesso l’aveva definita molto difficile, spero che questo lo renda orgoglioso di noi”.

Il primo appuntamento con la Serie di Finale Scudetto è programmato per lunedì primo maggio alla BLM Group Arena (ore 18.15). Prevendita biglietti già attiva, anche su internet cliccando https://trentinovolley.vivaticket.it/.

Di seguito il tabellino di gara 5 di Semifinale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023 giocata stasera alla BLM Group Arena.

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1

(18-25, 25-20, 25-17, 25-19)

ITAS TRENTINO: Lisinac 9, Kaziyski 11, Michieletto 14, Podrascanin 11, Sbertoli 2, Lavia 10, Laurenzano (L); Nelli, Džavoronok, D’Heer. N.e. Cavuto, Pace, Berger e Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY: Brizard 3, Lucarelli 12, Simon 9, Romanò 17, Leal 10, Caneschi 8, Scanferla (L); Recine, Gironi. N.e. Basic, Hoffer, Alonso, Cester, De Wejier. All. Massimo Botti.

ARBITRI: Puecher di Rubano (Padova) e Curto di Gorizia.

DURATA SET: 26’, 28’, 26’, 28’, ; tot 1h e 48’.

NOTE: 3.584 spettatori, per un incasso di 51.478 euro. Itas Trentino: 9 muri, 5 ace, 16 errori in battuta, 5 errori azione, 47% in attacco, 43% (21%) in ricezione. Gas Sales Bluenergy: 8 muri, 6 ace, 24 errori in battuta, 10 errori azione, 45% in attacco, 42% (17%) in ricezione. Mvp Michieletto.