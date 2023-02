Volley, per il Ks Rent a Padova la terza sconfitta stagionale

lunedì, 20 febbraio 2023

Trento – Finisce con il bottino di un solo punto l’impegnativa trasferta del Ks Rent sul campo del Venpa Cib Valsugana, quinta forza del torneo. Un match durissimo e lunghissimo, quello giocato sabato sera a Padova dai ragazzi trentini, che ha visto il Bolghera portarsi con carattere sul 2-0, per poi cedere di schianto nel terzo e nel quarto set. I rimpianti sono però tutti per il tie break, che gli ospiti sul 12-14 avevano in mano, senza però riuscire a trovare l’ultimo punto.

A fare la differenza sono stati gli errori: 42 complessivi quelli del Ks Rent (quasi due set) contro 32 del Valsugana, ma anche sul fronte dei muri (13-10 per il Venpa Cib) le cose non hanno funzionato a dovere. Se si analizza solo il tie break ci si accorge che il Bolghera ha “regalato” 7 dei 16 punti ai padovani a fronte di un solo omaggio (un’invasione) da loro restituito al Ks Rent.

Ora il Bolghera è terzo a quattro punti dal Massanzago e a due dall’UniTrento, entrambe uscite vincitrici dagli scontri con Trebaseleghe e Argentario, e per tornare in corsa per i playoff dovrà cercare di superare gli universitari sabato prossimo al PalaClarina. Un incontro che vale una stagione, o quasi.