Volley, per il Bolghera tutto facile contro il Pozzo Pradamano

lunedì, 13 febbraio 2023

Trento – Il Ks Rent sfrutta il turno favorevole propostogli dal calendario per battere la penultima della classe senza grosse difficoltà, un successo rapido che consente ai ragazzi di Matteo Saurini di tenere il passo di Massanzago e UniTrento Volley senza sprecare troppe energie.

Il Bolghera sabato sera al PalaClarina ha ripetuto l’ottima prestazione di Povegliano, dominando in attacco (64%-29%) e a muro (9-1), dati che hanno reso irrilevante l’elevato numero di servizi sbagliati (14 contro 7). La produttività di Cristofaletti e Magalini (26 punti in attacco in due) e l’estrema efficienza di Bressan e Hueller (17 su 25 in due), ben innescati da un Binioris in forma smagliante, è stata ingestibile per Il Pozzo Pradamano, che i punti salvezza dovrà cercarli contro altri avversari.