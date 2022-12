Volley, Mondiale per Club 2022: primo successo per Trento

venerdì, 9 dicembre 2022

Divino Braga – Il Mondiale per Club 2022 inizia con un prezioso successo per la Trentino Itas, subito a segno stasera in Brasile per 3-1 al Ginasio Poliesportivo Divino Braga sugli iraniani del Paykan Teheran. Un risultato che proietta i gialloblù immediatamente in testa alla classifica della Pool B della prima fase in coppia con il Minas e che, al tempo stesso, consente loro di staccare già il biglietto per la semifinale di sabato. Anche in virtù del successo dei padroni di casa nel turno inaugurale sullo stesso Paykan, il match di venerdì alle 22.15 contro la compagine brasiliana servirà quindi solo per assegnare la prima posizione finale nella graduatoria e disegnare gli accoppiamenti della Final Four rispetto alle due qualificate della Pool A.

L’avvio della decima avventura iridata per il Club di via Trener è stato contraddistinto da una prestazione convincente, specialmente nei primi due set. Trascinati da Kaziyski (alla fine 23 punti col 61% a rete e 4 ace), i gialloblù hanno preso subito in mano le operazioni del gioco, portandosi sul 2-0 grazie anche al buon lavoro svolto a muro ed in contrattacco. Il terzo set, contraddistinto dalla iniziale reazione degli avversari ma anche da un lungo stop causa blackout dell’impianto di illuminazione del palazzetto, ha visto la Trentino Itas trovare meno continuità e lucidità e commettere due errori proprio ai vantaggi sul 25-25. Sul 2-1, la squadra di Lorenzetti non ha però vacillato ulteriormente, ritrovando precisione ed efficacia in tutti i fondamentali; a fare la differenza ancora Matey, ben supportato dai due compagni di palla alta (Michieletto 17 punti col 65% e Lavia 15 col 44%) e dalla coppia centrale serba: Lisinac a segno 16 volte col 60%, tre muri e un ace; Podrascanin 10 con 4 ace e un muro.

La cronaca del match – Per l’esordio nella manifestazione Angelo Lorenzetti si affida alla formazione tipo, mandando in campo Sbertoli in regia, Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Lisinac e Podrascanin al centro e Laurenzano libero. Lo starting six del Paykan Teheran presenta Vadi al palleggio, Amin opposto, Fayazi e Afshinfar in posto 4, Tashakori e Fallah centrali, Hazratpour libero. In avvio i gialloblù provano subito a fare la differenza con Kaziyski e un muro di Sbertoli su Amin (5-3), ma gli avversari non si disuniscono e con Afshinfar trovano in fretta la parità (5-5) e anche il primo vantaggio (7-8), che dura un attimo perché ci pensa Lavia ad invertire di nuovo la tendenza in pipe (9-8). La lotta punto a punto prosegue senza sosta nella parte centrale del set (12-12 e 15-15) con le rispettive fasi di cambiopalla che funzionano bene, poi ci pensa un muro di Lisinac su Amin a creare un nuovo break (17-15). Nel finale Podrascanin ferma Tashakori (20-17) e Lavia realizza il primo ace gialloblù (22-18), lanciando i compagni verso la vittoria del parziale che giunge già sul 20-25 perché poi anche il Potke va a segno col servizio.

La sostanziale superiorità della Trentino Itas si manifesta anche nelle prime battute del secondo periodo, con Michieletto che spinge la squadra sul 3-1 e poi sul 5-3. Kaziyski viene murato da Fayazi per il 5-5, ma è di nuovo Podrascanin col servizio a riportare avanti di due i suoi (8-6). Matey si fa perdonare stringendo la diagonale da posto 4 (+3, 10-7) e realizzando un altro ace (+4, 14-10). Nella seconda parte del set la squadra di Lorenzetti dilaga (18-12) grazie ad altri due block consecutivi (Lisinac e Michieletto). Il 2-0 arriva già però solo sul 25-21, perché il Paykan rialza la testa proprio poco prima del cambio di campo (da 23-12 a 23-18 con Amin scatenato a rete).

Gli iraniani provano a reagire anche nel terzo parziale con Amin, mettendo subito alle corde i gialloblù (2-6) e costringendo Lorenzetti a chiamare time out. Alla ripresa però la Trentino Itas perde ulteriore terreno (5-10), prima di impostare un tentativo di rimonta guidato dagli attacchi e dalle battute di Kaziyski (13-15). La parità arriva a quota 16 con Michieletto ispiratissimo; proprio un attacco di Alessandro porta avanti la Trentino Itas sul 17-16. Ci pensa poi Podrascanin a marcare l’allungo (19-17), ma il Paykan è redivivo e con il solito opposto mancino trova un altro spunto importante (20-22, time out Lorenzetti). In questo caso si va allo sprint, con Lisinac che firma il 23-23 grazie ad un ace; i vantaggi vengono interrotti da una lunghissima pausa per un blackout all’impianto di illuminazione sul 25-25. Alla ripresa, un errore in battuta di Džavoronok e un’invasione di Sbertoli e Podrascanin mandano le due squadre al quarto set (25-27).

La Trentino Itas prova a scuotersi nel quarto set e lo fa prima col muro di Podrascanin e poi con due ace di Kaziyski (7-3). E’ lo stesso Matey, assieme a Lavia, a difendere il solco tracciato nella parte centrale della frazione (da 8-6 a 13-8) quando gli avversari provano a giocarsi il tutto e per tutto in battuta e a muro. I gialloblù tengono botta in ricezione e, di conseguenza, in fase di cambiopalla (15-10 e 19-14), senza più consentire al Paykan di riavvicinarsi: 22-15 con Lisinac e poi 25-19 con Kaziyski.

“Sapevamo che non sarebbe stato un debutto facile, anche tenendo conto del fatto che negli ultimi giorni ci siamo allenati davvero poco – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Angelo Lorenzetti al termine della partita – . Tutto ciò si è visto sicuramente nella qualità non sempre eccelsa del nostro servizio, mentre nel finale del terzo set ci siamo disuniti in alcune azioni di cambiopalla che dovevamo gestire meglio. Ad ogni modo nel quarto periodo siamo stati bravi a ripartire subito, aiutati da un’ottima iniziale rotazione in battuta di Kaziyski che ha reso tutto più semplice”.

Il prossimo impegno è in programma venerdì 9 dicembre, sempre al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim; alle ore 22.15 (diretta Sky Sport Arena e Volleyball World Tv) arriverà il momento del match contro i brasiliani dell’Itambé Minas per la seconda ed ultima gara della Pool B.

Il tabellino

Paykan Teheran-Trentino Itas 1-3 (20-25, 21-25, 27-25, 19-25)

PAYKAN: Fayazi 11, Tashakori 3, Amin 27, Afshinfar 2, Fallah 5, Vada 2, Hazratpour (L); Mashhadi 8, Reza, Saberi. N.e. Zarini, Shafiei, Aslani. All. Peyman Akbari.

TRENTINO ITAS: Sbertoli 2, Michieletto 17, Podrascanin 10, Kaziyski 23, Lavia 15, Lisinac 16, Laurenzano (L); D’Heer, Nelli, Džavoronok. N.e. Cavuto, Pace, Berger e Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Vera Mechan (Perù) e Cacador (Brasile).

DURATA SET: 21’, 23’, 78’, 22’; tot. 2h e 24’.

NOTE: 500 spettatori circa. Paykan: 3 muri, 2 ace, 12 errori in battuta, 10 errori azione, 51% in attacco, 40% (21%) in ricezione. Trentino Itas: 9 muri, 10 ace, 21 errori in battuta, 5 errori azione, 58% in attacco, 59% (20%) in ricezione.