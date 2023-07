Volley: l’Us Lavis premiato con la Farfalla del Trentino

sabato, 1 luglio 2023

Lavis (Trento) – Il Lavis volley premiato con la Farfalla del Trentino. Le giocatrici della squadra vincitrice del campionato regionale di Serie C hanno ricevuto il premio dalle mani dell’assessore provinciale allo sport Roberto Failoni: “Come Provincia ci tenevamo – ha spiegato – a premiare le vincitrici del campionato con un premio dal forte valore simbolico e affettivo che non tutti hanno la possibilità di ricevere. Credo che i risultati degli ultimi anni della pallavolo trentina a tutti i livelli siano straordinari e voi avete l’onere e l’onore di giocare al meglio, ma pure la responsabilità di far sì che tanti ragazzi e ragazze possano fare sport seguendo il vostro esempio. Sullo sport abbiamo compiuto uno sforzo mai fatto in precedenza, una scelta precisa con l’obiettivo che tutti i nostri bambini facciano sport”.

Vinto il campionato di Serie C a fine maggio dopo aver superato nella finale il Torrefranca, questo pomeriggio le ragazze del Lavis sono state ricevute nelle sale di Trentino Marketing. Il presidente Marcello Rosa e il direttore sportivo Roberto Andreatta hanno consegnato la maglietta della società all’assessore Failoni e ricordato gli sforzi quotidiani fatti dalla dirigenza per permettere a tutte le ragazze di poter scendere in campo e hanno auspicato l’ingresso di nuove forze per affrontare la prossima stagione.

La capitana Paola Bandera ha ricordato i valori educativi dello sport e come, attraverso la pratica sportiva, si possano conoscere nuovi mondi e stringere nuove amicizie.

Dopo la pausa estiva, a ottobre, per le rossoblù si apriranno le porte del torneo di B2, la quarta serie nazionale, nel quale affronteranno anche le compagini di Argentario e Ata Trento. Una nuova sfida e un nuovo campionato molto più impegnativo.