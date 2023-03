Volley, la Trentino Energie supera 3-0 l’Ata nell’ultimo derby

domenica, 26 marzo 2023

Trento – La Trentino Energie impiega solo un’ora e 16 minuti di gioco per aver la meglio sull’Ata Trento nell’ultimo derby della stagione e mette da parte altri tre punti che le consentono di tenere il passo indiavolato del Marzola e quello del Bassano, che ieri ha strappato un punto alla vice capolista Cerea. La lotta per il terzo posto sarà appassionante fino all’ultimo.

Ieri pomeriggio a Cognola le ragazze di Mario Martinez hanno dovuto stringere un po’ i denti solo nel terzo set, rimasto in equilibrio fino al 14 pari, ma nel resto del match hanno fatto valere la forza del loro servizio, sofferto molto dalla linea di ricezione della Walliance, una gabbia muro difesa molto ben organizzata, anche se il tabellino finale assegna solo 4 block vincenti alle argentelle (senza considerare la quantità enorme di palloni toccati e rigiocati), e la buona prova del terzetto di palla alta, in particolare di Alessia Paoli, che per una volta ha strappato a Katerina Pucnik la palma di top scorer del match, non solo in fatto di punti (18), ma anche di percentuali (50%).

L’Ata ha cambiato più volte assetto, sia in regia, sia nei tre ruoli di palla alta, senza trovare la quadratura del cerchio, anche a causa di 8 falli commessi e di un solo ace realizzato in tre set. Un dato che si spiega anche con l’ottima prova offerta da Sofia Battistoni, ieri in campo sia nella fase break sia in quella di cambio palla.