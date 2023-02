Volley, la Coppa Italia è di Piacenza: Trento ko in finale

domenica, 26 febbraio 2023

Roma – La Del Monte Coppa Italia 2023 è della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Dopo aver sorprendentemente eliminato in semifinale il giorno prima Perugia, questo pomeriggio gli emiliani hanno sbarrato la strada anche l’Itas Trentino (foto di Marco Trabalza) nell’ultimo atto della competizione, giocato di fronte ad oltre diecimila spettatori presenti al Palazzo dello Sport di Roma, confermando di essere la squadra di SuperLega più in forma del momento.

La corsa della formazione gialloblù nel massimo trofeo nazionale per il secondo consecutivo si ferma ad un passo dal traguardo; la possibilità di iscrivere per la quarta volta il proprio nome nell’albo d’oro, ad undici anni di distanza dal trionfo più recente, è sfumata in tre set; un risultato forse troppo severo per Kaziyski e compagni, che in almeno due parziali hanno provato a replicare sino all’ultimo ad un avversario che ha giocato una pallavolo molto incisiva in battuta (10 ace diretti), efficace a muro e precisa in attacco (54% di squadra con quattro errori). In particolare sono stati Leal, mvp con 20 punti personali ed il 67% a rete, e Lucarelli a marcare la differenza nei due parziali combattuti e a trascinare Piacenza nel secondo set, l’unico che è stato contraddistinto da un ampio scarto. Kaziyski, miglior marcatore del match con 21 punti (il 68% a rete, due muri e due ace), a lungo ha provato a suonare la carica, ma il tentativo di rimonta guidato dal capitano si è spento nel finale ancora una volta per mano dello schiacciatore cubano naturalizzato brasiliano.

La cronaca della gara. Le due formazioni ripartono dagli schieramenti utilizzati per la maggior parte del tempo nelle semifinali del giorno prima: l’Itas Trentino si presenta con Sbertoli in regia, Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Podrascanin e D’Heer al centro e Laurenzano libero; la Gas Sales Bluenergy risponde con Brizard al palleggio, Romanò opposto, Lucarelli e Leal in posto 4, Caneschi e Simon centrali, Scanferla libero. L’avvio è tambureggiante; le due squadre mettono subito in campo tanto agonismo, alternandosi sovente al comando (7-5 e 7-9); in seguito, si scatena Lucarelli che firma quasi da solo con servizio e contrattacco l’allungo emiliano (10-13). Trento con Kaziyski risale sino al 15-15, poi subisce un altro break realizzato principalmente da Leal (15-18, time out di Lorenzetti), che di fatto crea il gap (18-21 e 22-25) che manda le due squadre al cambio di campo sullo 0-1 per la Gas Sales Bluenergy.

Sull’onda dell’entusiasmo Piacenza parte benissimo anche nel secondo parziale (0-4, 5-10), issata verso il massimo vantaggio da un ispiratissimo Lucarelli e da un Simon che a muro fa ombra. Lorenzetti richiama in campo Lavia al posto di Džavoronok (l’avvicendamento era avvenuto nella parte finale del precedente set), ma la musica non cambia perchè gli avversari sono determinatissimi e non regalano nulla (13-17), conquistando in fretta, grazie al solito Leal, lo 0-2 che arriva già sul 17-25.

Nel terzo periodo l’equilibrio dura solo fino al 7-7, con l’Itas Trentino che tiene bene il campo con Kaziyski e Podrascanin. Piacenza poi accelera con ancora con Leal e Simon (7-10 e 12-15). Kaziyski, quasi da solo, prova a riaprire il match (16-17); Piacenza replica ancora con Leal (21-24), che chiude il match alla terza possibilità con un attacco vincente (23-25) toccato dal muro.

“Nell’ultimo mese le statistiche raccontavano bene quanto Piacenza fosse cresciuta nel proprio modo di giocare e in questo fine settimana lo ha confermato – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti – . Per rispondere colpo su colpo ad un avversario così in palla avremmo dovuto esprimere una pallavolo ai limiti della perfezione o quantomeno di un altro livello ma oggi non lo abbiamo mai fatto. In fase di cambiopalla abbiamo subito fatto fatica, poi la battuta della Gas Sales Bluenergy ci ha fatto ulteriormente male; in questo fondamentale siamo stati inizialmente poco incisivi, poi con qualche giocatore abbiamo trovato qualche buono spunto ma non siamo mai riusciti a proseguire le nostre rotazioni per tanti turni consecutivi. La differenza in due dei tre set è stata minima, ma in posto 4 Leal e Lucarelli ci hanno fatto male”.

L’Itas Trentino rientrerà già nella notte a Trento e a partire da martedì inizierà a preparare il prossimo impegno in SuperLega, programmato per domenica 5 marzo alle ore 18 a Padova (penultimo turno di regular season).

Di seguito il tabellino della Finale di Del Monte® Coppa Italia 2023 giocata questa sera al Palazzo dello Sport di Roma.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 3-0

(25-22, 25-17, 25-23)

GAS SALES BLUENERGY: Lucarelli 9, Simon 9, Romanò 6, Leal 20, Caneschi 7, Brizard 7, Scanferla (L); Gironi 1. N.e. Basic, Hoffer, Recine, Alonso Roamy, Cester, de Weijer. All. Massimo Botti.

ITAS TRENTINO: D’Heer 2, Kaziyski 21, Michieletto 7, Podrascanin 2, Sbertoli 3, Lavia, Laurenzano (L); Nelli, Džavoronok 1, Lisinac. N.e. Cavuto, Pace, Berger, Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Zavater di Roma e Puecher di Rubano (Padova)

DURATA SET: 25’, 23’, 25’; tot 1h e 13’.

NOTE: 10.000 spettatori. Gas Sales Bluenergy: 9 muri, 10 ace, 14 errori in battuta, 4 errori azione, 54% in attacco, 53% (20%) in ricezione. Itas Trentino: 6 muri, 3 ace, 14 errori in battuta, 2 errori azione, 46% in attacco, 33% (17%) in ricezione. Mvp Leal.