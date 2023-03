Volley, il Ks Rent si fa sorprendere da Treviso

lunedì, 27 marzo 2023

Trento – L’attesa reazione del Ks Rent alle due sconfitte rimediate contro Zané e Cordenons in concomitanza con le squalifiche di due pedine chiave come Magalini e Cristofaletti è rimandata. La partita di Treviso, in casa di una della formazione più giovane e forse anche più in forma del girone, è finita con un ko per 3-0, risultato che prima d’ora il Bolghera aveva rimediato solo a Cornedo.

I ragazzi di Michele Zanin hanno messo in difficoltà la ricezione dei trentini fin dalle prime battute, realizzando dieci ace, ma anche facendo correre Binioris per il campo e questa instabilità nella costruzione del cambio palla si è poi trascinata in basso anche l’attacco, che ha chiuso con percentuali troppo basse per poter competere (35%). Il 9% di Baratto, il 28% di Magalini e il 39% di Cristofaletti descrivono bene quanto abbia faticato il Bolghera sabato sera per mettere a terra il pallone. Se poi mettiamo sul piatto della bilancia anche i 9 muri realizzati da Treviso capiamo perché il secondo e il terzo parziale sono stati un’agonia dall’inizio alla fine.

L’aspetto curioso è che, nonostante le tre sconfitte consecutive, il Ks Rent è ancora in corsa per il playoff. È stato agganciato al terzo posto dal Cornedo, è vero, ma Il Massanzago ha perso di nuovo e rimane a tre lunghezze, una distanza colmabile se si considera che fra due settimane è in programma lo scontro diretto. Quindi non è ancora tempo per i titoli di coda.