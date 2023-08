Volley, i Campioni d’Italia al lavoro: iniziata la preparazione di Trento, il programma della pre-season

martedì, 22 agosto 2023

Trento – Con lo Scudetto conquistato lo scorso 17 maggio a fare bella mostra su polo di rappresentanza, borse e felpe Erreà Sport indossate da giocatori e staff, l’Itas Trentino Campione d’Italia si è ritrovata questo pomeriggio presso ilT quotidiano Arena per iniziare la preparazione alla stagione che la vedrà impegnata nella difesa del titolo italiano ed almeno in altre due competizioni oltre alla SuperLega (Supercoppa e Champions League). Foto di Marco Trabalza.

A poco meno di otto settimane dal debutto in regular season (previsto per il 22 ottobre a Cisterna di Latina), la formazione gialloblù ha cominciato ufficialmente oggi a svolgere il programma di allenamenti che, sin dal via, sarà caratterizzato dalla presenza in palestra di ben otto giocatori della nuova rosa. Gli altri sei sono invece impegnati con le rispettive Nazionali in vista dell’imminente avvio dell’Europeo.

A rispondere presente alla prima convocazione del nuovo allenatore Fabio Soli oggi c’erano quindi volti noti come i liberi Pace e Laurenzano, l’opposto Nelli, lo schiacciatore Cavuto, il centrale Berger e quelli inediti di Alessandro Acquarone (palleggiatore), Giulio Magalini (schiacciatore) e Kamil Rychlicki (opposto). Proprio la presenza fin dal primo giorno del martello prelevato da Perugia e del tecnico ex Top Volley è stato inevitabilmente l’elemento più interessante del raduno, catalizzando l’attenzione dei tanti giornalisti presenti.

“Non lo nego, aspettavo questo giorno da diverso tempo – ha spiegato il nuovo allenatore Fabio Soli, al primo vero giorno di lavoro con Trentino Volley – ; vedo attorno a me tanto entusiasmo e provo già belle emozioni: l’approccio è stato molto positivo. La preparazione che si apre oggi dovrà essere incentrata principalmente su tre aspetti: lavoro fisico, con l’obiettivo di portare tutti gli atleti allo stesso livello visto che abbiamo elementi che hanno trascorso un’estate molto differente fra loro, trovare buone idee per sviluppare la nostra attività e iniziare a lavorare già sul gioco che adotteremo durante la stagione. Dobbiamo cominciare ad entrare pienamente nei meccanismi di una pallavolo, la nostra, che non sarà particolarmente complicata ma che richiede grande applicazione. Avremo la fortuna di poter lavorare già con otto dei quattordici giocatori della rosa subito a disposizione; è più della metà del roster e quindi, anche grazie all’apporto dei tanti giovani della squadra juniores che svolgeranno questa prima parte di preparazione con noi, potremo iniziare a sostenere, sedute complete e simili a quelle che proporremo poi durante la stagione. Cercherò di instaurare subito un dialogo proficuo con tutti i giocatori, indipendentemente dal loro ruolo all’interno del gruppo; credo che ognuno di loro fondamentali per provare a centrare i nostri obiettivi”.

Con i gialloblù in questo primo periodo si alleneranno otto fra i prospetti più interessanti del Settore Giovanile, che disputeranno poi il campionato di Serie B con l’UniTrento Volley: l’alzatore Bernardis, l’opposto Brignach, lo schiacciatore Fedrici, i centrali Dell’Osso, Frassanella, Pellacani e Sandu ed il libero Mentasti. Già al completo lo staff tecnico e medico, che rispetto alla precedente stagione presenterà solo una novità: l’Assistant Coach Adriano Di Pinto; a far sì che il lavoro dei gialloblù proceda nel migliore dei modi ci saranno poi ancora il Team Manager Riccardo Michieletto, alla sua diciannovesima stagione fra campo e scrivania in Trentino Volley, lo Scoutman Fabio Dalla Fina, il Preparatore Atletico Lorenzo Barbieri, il fisioterapista Luca Pirani ed il medico sociale Mauro Bertoluzza. Con loro anche l’aiuto Scoutman Stefano Coser, sino alla scorsa stagione centrale dell’UniTrento Volley di Serie B.

Il programma della prima settimana di preparazione prevedrà una doppia sessione per mercoledì, un giorno di riposo in corrispondenza di giovedì e poi un intero weekend di lavoro in Valsugana: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 la squadra sarà in ritiro a Levico Terme e si allenerà tutti i tre giorni (mattina e pomeriggio) presso il Palazzetto dello Sport di via Gozzer a Borgo Valsugana, alternando sedute in sala pesi ad allenamenti sui campi da beach ed in palestra (tutte aperti al pubblico).

Definito anche il calendario (provvisorio) delle amichevoli che, al momento, prevede cinque date: il 23 settembre a Schio contro Modena e poi, sempre ed esclusivamente presso ilT quotidiano Arena, il primo ottobre con Milano, il 4 ottobre in casa con Innsbruck, il 7 ottobre con Prata di Pordenone e il 14 ottobre di nuovo con Modena.