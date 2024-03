Volley femminile: Trento strappa un punto a Roma ma saluta la Serie A1

domenica, 10 marzo 2024

Trento – L’Itas Trentino saluta la Serie A1 con una prestazione di grande carattere. Le gialloblù rimontano due set in trasferta sul campo dell’Aeroitalia Smi prima di arrendersi al termine di un emozionante tie break. Il punto conquistato nella Capitale non è sufficiente per mantenere viva la speranza di poter ancora agguantare la salvezza. Sono infatti dieci i punti di ritardo delle gialloblù rispetto a Cuneo, terz’ultima, quando al termine della Regular Season mancano appena due giornate, oltre al recupero del match casalingo con Bergamo. Nove punti disponibili, quindi, che non sarebbero tuttavia sufficienti se conquistati per poter agguantare in classifica le piemontesi. Foto @Marco Trabalza.

Non bastano a Trento i 21 punti personali realizzati da Francesca Michieletto, protagonista di un’altra gara di spessore, con il 42% a rete e 2 muri. Oltre alla positiva prestazione della numero cinque gialloblù, sono da menzionare anche le prove di DeHoog (17 punti con il 40% a rete), Olivotto (3 muri e 3 ace) e Mistretta, molto attenta nei fondamentali di seconda linea (69% in ricezione). La differenza in favore di Roma l’ha fatta la prestazione mostruosa nei primi tre parziali di Bici: l’opposta, mvp del match, ha chiuso la gara con 28 punti, il 43% in attacco e 3 ace, ottimamente assistita da Rivero (17 punti con 3 ace) e Rucli (15 punti impreziositi da 5 muri).

La cronaca del match. Mazzanti si affida a Guiducci in regia, DeHoog opposto, Michieletto e Shcherban in posto 4, Marconato e Olivotto al centro e Parlangeli libero. Giuseppe Cuccarini, tecnico di Roma, risponde con Bechis al palleggio, Bici opposto, Meli e Rivero laterali, Ana Beatriz e Rucli al centro e Valoppi libero.

Dopo un avvio all’insegna dell’equilibrio con le due alzatrici che si aggrappano ai rispettivi opposti Bici e DeHoog ottenendo entrambe ottime risposte (6-6), è Roma a trovare il primo break, propiziato da due spunti da posto 4 di Rivero (9-6). Mazzanti ricorre al time out e inserisce Acosta per Michieletto, le gialloblù approfittano di qualche errore di troppo al servizio delle padrone di casa per avvicinarsi (13-11), ma una scatenata Bici (2 attacchi e un ace) rispedisce a distanza Trento (16-11). La continuità a muro di Rucli e in attacco di Bici non permettono all’Itas di rientrare nel set, con l’opposta di casa chiude il set con il suo decimo punto del parziale (25-18).

Mazzanti rilancia Michieletto nello starting seven trentino ma dopo un avvio punto a punto (6-6), esattamente come nel set precedente è nuovamente l’Aeroitalia Smi a prendere il largo con gli spunti di Rivero e Bici (10-7). Rucli fa buona guardia a muro, l’Itas fatica a prendere le misure a Bici e nonostante gli ingressi di Stocco, Mistretta e Scholten la squadra di casa continua a comandare nel punteggio (17-11). Michieletto e Olivotto hanno un sussulto che riavvicina le gialloblù fino al -3 (18-15) ma da qui in avanti le laziali non sbagliano più nulla correndo spedite verso il 25-20 griffato dal muro di Melli e dall’attacco di Bici.

L’Itas Trentino non si dà per vinta e l’approccio alla terza frazione è impeccabile con Michieletto e DeHoog sugli scudi (7-10). Il solito ottimo turno in battuta di Bici riavvicina Roma (12-13), l’opposta firma anche l’ace del sorpasso (14-13) ma Trento reagisce immediatamente, con due lampi di Michieletto e l’ace di Olivotto (15-18). L’allungo, questa volta, è definitivo, nel finale sale in cattedra anche Marconato (muro e attacco) con l’Itas che allunga la sfida al quarto set (19-25).

Tra le capitoline c’è Schwan al posto di Melli, Rivero con il servizio annulla il tentativo di allungo trentino (da 2-4 a 7-7) ma la fuga è solamente rimandata: grazie ad un’attenta correlazione muro-difesa che riesce finalmente ad arginare Bici, l’Itas si spinge sul 16-19 con Shcherban e Olivotto a segno a muro e Michieletto in evidenza da posto 4. Gli errori di Rucli e Bici spianano la strada al sestetto di Mazzanti (18-22), che chiude la frazione con DeHoog (20-25).

Dopo una partenza equilibrata, Roma ritrova Bici che firma lo strappo sull’8-5, prontamente annullato da un’ottima Shcherban (8-8). A decidere il tie break è il turno al servizio di Rivero: le laziali passano dal 10-9 al 13-9, con Rucli in grande spolvero al centro della rete. Trento prova a reagire ma l’attacco di Bici regala il successo alle capitoline (15-10).

“Ho sposato il progetto di Trento sapendo che quella della retrocessione poteva essere un’eventualità – ha spiegato a fine gara il tecnico dell’Itas Trentino Davide Mazzanti – . L’obiettivo adesso è quello di terminare al meglio il campionato, giocando al massimo anche le prossime tre gare. Guardiamo al futuro e iniziamo a costruire e programmare la prossima stagione: ci sono delle cose che possono essere osservate e analizzate già adesso in proiezione futura. La partita? Abbiamo faticato ad avere continuità nei primi due set, poi l’abbiamo trovata, soprattutto in attacco dove siamo stati più fluidi sia in cambio-palla che in contrattacco. Questo ci ha portato ad avere maggiori sicurezze anche negli altri fondamentali, peccato per il tie break dove abbiamo pagato subìto un paio di rotazioni al servizio in cui non abbiamo saputo sfruttare le occasioni per il cambio-palla”.

L’Itas Trentino tornerà in campo sabato 16 marzo alle 18.30 per affrontare alla ilT quotidiano Arena la Uyba Busto Arsizio nella gara valida per la dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 Tigotà.

Di seguito il tabellino del match giocato oggi al Palazzetto dello Sport di Roma

Aeroitalia Smi Roma – Itas Trentino 3-2

(25-18, 25-20, 19-25, 20-25, 15-10)

AEROITALIA SMI ROMA: Rivero 17, Rucli 15, Bici 28, Melli 4, Ana Beatriz 9, Bechis 1, Valoppi (L); Schwan 8, Madan Rosales 1, Ferrara (L), Muzi 0. N.e: Ciarrocchi. All. Giuseppe Cuccarini.

ITAS TRENTINO: Guiducci 3, Shcherban 13, Olivotto 8, DeHoog 17, Michieletto 21, Marconato 6, Parlangeli (L); Acosta 1, Stocco 1, Scholten 3, Moretto 0, Mistretta (L), Angelina 0. N.e. Passaro. All. Davide Mazzanti.

ARBITRI: Beatrice Cruccolini di Perugia e Rocco Brancati di Città di Castello.

DURATA SET: 23’, 30’, 28’, 28’, 19’; tot. 2h e 21’.

NOTE: Aeroitalia Smi Roma: 10 muri, 8 ace, 14 errori in battuta, 11 errori in azione, 40% in attacco, 45% (36%) in ricezione. Itas Trentino: 10 muri, 6 ace, 7 errori in battuta, 13 errori in azione, 38% in attacco, 41% (33%) in ricezione. Spettatori: 1570. Mvp: Bici.