Volley femminile, Trento ko a Casalmaggiore

domenica, 22 ottobre 2023

Casalmaggiore – Non bastano due set intraprendenti e di ottimo livello per strappare i primi punti stagionali. Al PalaRadi di Cremona, nella terza giornata d’andata di Regular Season, l’Itas Trentino si inchina in tre parziali al cospetto della TrasportiPesanti Casalmaggiore, giocando per due set alla pari con le lombarde prima di calare in una terza frazione senza storia. Grande rammarico in casa gialloblù soprattutto per l’epilogo di un secondo set che l’Itas Trentino ha condotto nel punteggio fino al 14-17 (trovandosi anche sul +5 sul 10-15), subendo però il prepotente ritorno delle padrone di casa. Tra le fila gialloblù in doppia cifra la laterale Yana Shcherban con 10 punti personali, mentre DeHoog, subentrata a gara in corso, ha realizzato 6 punti con il 37% in attacco. La VBC si è aggrappata ad un servizio particolarmente incisivo (8 ace) per creare grattacapi al cambio-palla trentino, trovando poi in Smarzek (mvp con 14 punti e 2 muri) ed Edwards (13 punti) due punti di riferimento preziosissimi in attacco per la regista americana Hancock. Foto di Alessio Marchi.

Sinibaldi ritrova Olivotto al centro della rete, mentre Zago vince il ballottaggio con DeHoog e si accomoda in diagonale alla regista Guiducci. Confermate Michieletto e Shcherban in banda, Moretto in posto 3 e il libero Parlangeli. Musso risponde con Hancock al palleggio, Smarzek opposto, Perinelli e Edwards laterali, Manfredini e Lohuis al centro e De Bortoli libero.

La TrasportiPesanti spinge forte al servizio fin dai primi scambi trovando due ace con Edwards (4-1), l’Itas non si perde d’animo e con il lungolinea di Zago e il muro di Olivotto giunge fino al -1 (10-9). Le gialloblù rimangono incollate alla VBC fino al 18-17, quando le lombarde trovano un altro prezioso break grazie alla battuta velenosa di Hancock (20-17) e agli spunti di un’ispirata Manfredini (23-18). Le trentine non mollano la presa, Michieletto firma l’ace del 24-22 ma la polacca Smarzek chiude i conti da posto 2 (25-22).

La reazione ospite si concretizza in avvio di secondo set, quando Zago (muro e attacco) e Olivotto confezionano lo strappo dell’Itas (9-13). La fast di Moretto vale addirittura il +5 (10-15), ma nel momento di maggiore difficoltà è ancora il servizio di Manfredini a fare la differenza, con un filotto che riporta in carreggiata la VBC (14-15). Sinibaldi si gioca le carte Stocco e DeHoog, l’americana trova il 14-17 ma anche in questo caso la TrasportiPesanti reagisce, questa volta grazie ai guizzi della neo entrata Obossa, a segno con tre attacchi quasi consecutivi (21-19). L’Itas ha un ultimo sussulto approfittando di due errori delle lombarde (22-22), ma il finale di set sorride nuovamente a Casalmaggiore, che sprinta verso il 25-22 grazie all’ace di Lohuis e all’attacco out di Zago.

Questa volta Trento accusa il colpo soffrendo in ricezione soprattutto sulla rotazione di Manfredini (2 ace per il 6-2). Sinibaldi prova a mischiare le carte alternando in posto 4 Mason e Michieletto, ma un’ottima Smarzek e un servizio di casa sempre pungente non consentono all’Itas di mantenere il passo della VBC (17-9). Entra anche Marconato al centro della rete, ma la gara è ormai segnata con Casalmaggiore che corre spedita verso il 25-13.

«E’ evidente come ci manchi ancora il ritmo gara, chi è rientrato da poco ovviamente non può essere ancora in condizioni ottimali – ha spiegato a fine gara l’allenatore Marco Sinibaldi – ; nel primo set abbiamo commesso qualche errore di troppo per poi scioglierci invece in un’ottima prima parte di secondo set. Peccato per alcune rotazioni in cui con il servizio ci hanno tolto delle sicurezze, poi purtroppo è finita la benzina e non abbiamo più trovato le energie per reagire e mantenere la stessa intensità di gioco. Ripartiamo dalle cose positive, ovvero dalla prima parte di secondo set e dal fatto che finalmente abbiamo svolto un allenamento con tredici giocatrici dopo quasi quaranta giorni: ora non resta che tornare in palestra per ritrovare la migliore condizione e recuperare il tempo perso».

L’Itas Trentino tornerà in campo domenica 29 ottobre per ospitare a ilT quotidiano Arena Il Bisonte Firenze.

Di seguito il tabellino del match giocato oggi al PalaRadi di Cremona

VBC TrasportiPesanti Casalmaggiore – Itas Trentino 3-0

(25-22, 25-22, 25-13)

VBC TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Perinelli 10, Lohuis 8, Manfredini 7, Hancock 3, Edwards 13, Smarzek 14, De Bortoli (L); Cagnin 1, Avenia 0, Colombo 0, Obossa 4, Acosta 0. N.e.: Melandri, Faraone (L). All. Marco Musso.

ITAS TRENTINO: Shcherban 10, Michieletto 4, Guiducci 0, Moretto 2, Zago 5, Olivotto 5, Parlangeli (L); Mason 1, DeHoog 6, Stocco 0, Marconato 2. N.e.: Mistretta (L), Angelina. All. Marco Sinibaldi.

ARBITRI: Cavalieri di Lamezia Terme e Florian di Treviso.

DURATA SET: 32’, 33’, 23’; tot. 1h e 36’.

NOTE: VBC Casalmaggiore: 9 muri, 8 ace, 13 errori in battuta, 9 errori azione, 44% in attacco, 57% (31%) in ricezione. Itas Trentino: 3 muri, 1 ace, 4 errori in battuta, 11 errori azione, 29% in attacco, 40% (21%) in ricezione. Spettatori 1.222. Mvp: Smarzek.