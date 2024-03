Volley, Serie A1 femminile: Itas Trentino sconfitta in Piemonte

domenica, 24 marzo 2024

Villafranca Piemonte (Torino) – Si chiude con una sconfitta la prima stagione in Serie A1 dell’Itas Trentino. Sul campo di Villafranca Piemonte, “casa” della Wash4green Pinerolo, alle gialloblù di coach Mazzanti non riesce l’impresa di strappare punti ad una formazione che aveva motivazioni di classifica ben maggiori rispetto a Trento, già matematicamente retrocessa in A2, dovendo difendere il prezioso sesto posto in vista degli imminenti playoff. Dopo un primo set tutto di marca piemontese, l’Itas è entrata in partita giocando due parziali a viso aperto, che con un pizzico di concretezza e lucidità in più avrebbe probabilmente potuto intascare: rammarico soprattutto per la terza frazione, in cui il sestetto di Mazzanti conduceva per 14-18 prima di incassare un break di 11-1 che ha regalato set e partita alla formazione di Marchiaro. Pinerolo si è dimostrata molto incisiva al servizio (8 ace a 4) e ha sfruttato le ottime prove al centro di Akrari (14 punti con 6 muri) Polder, premiata come mvp della sfida. Tra le fila gialloblù 12 punti per Michieletto con una percentuale in attacco molto positiva del 55% ma convincente è stata anche la prova di Marconato con il 62% a rete e 3 muri (foto © Alessio Marchi).

La cronaca del match. Mazzanti si affida inizialmente a Stocco in regia, DeHoog opposto, Michieletto e Shcherban in posto 4, Moretto e Marconato al centro e Mistretta libero. Michele Marchiaro, tecnico di Pinerolo, risponde con Cambi al palleggio, Storck opposto, Mason e Sorokaite laterali, Akrari e Polder al centro e Moro libero.

Pronti via e il servizio di Pinerolo inizia ad infastidire non poco la seconda linea trentina: l’ottimo turno al servizio di Storck scava il solco tra le due squadre (6-1) con Mazzanti costretto a ricorrere al time out. Parlangeli si alterna con Mistretta nel ruolo di libero ma la ricezione ospite continua a faticare: l’ace di Polder vale il 9-5, le piemontesi si esaltano anche a muro con Akrari e Storck (15-8), per poi pungere nuovamente dalla linea del servizio proprio con le stesse Akrari e Storck (19-9). Tra le fila trentine, con Mazzanti che getta nella mischia anche Scholten e Acosta, la sola Michieletto regala qualche spunto interessante, Pinerolo rimane padrona del campo e chiude rapidamente i conti con l’attacco al centro di Akrari (25-14).

Decisamente più interessante ed equilibrata la seconda frazione, con Marconato in evidenza al centro della rete (3-6). Pinerolo non molla la presa e rimette il set sui binari dell’equilibrio (15-15), trovando con Polder l’ace del +2 (17-15). L’Itas Trentino dimostra di voler rimanere aggrappata alla partita, Marconato e la neo entrata Angelina si esaltano a muro, regalando il 17-17 a Trento. Un errore di Angelina e due perentori muri di un’ottima Akrari spediscono però le piemontesi sul 22-18, il set sembra ormai in cassaforte ma l’Itas annulla tre set point con una mai doma Michieletto (24-24), ma deve alzare bandiera bianca sul diagonale nei tre metri di Sorokaite (26-24).

Trento è tuttavia sulla retta via e anche l’avvio di terzo set è equilibrato e intenso: è un’ottima Marconato, a segno prima a muro e poi con il servizio, a spingere l’Itas fino al 4-9, un gap che la Wash4green fatica a ridurre. Le gialloblù lavorano bene a muro e in difesa, gli stampi di Stocco e Moretto valgono il +4 (14-18) ma in questo momento si spegne di fatto la luce nella metà campo trentina. L’Itas incassa un parziale terrificante di 11-1, accusando sui turni al servizio di Cambi e Sorokaite. Pinerolo non alza il piede dall’acceleratore e dopo aver trovato la parità sul 18-18 vola verso il 25-19 con Akrari e Sorokaite assolute protagoniste.

“Abbiamo approcciato male la partita e abbiamo inizialmente faticato soprattutto in cambio-palla – ha spiegato a fine gara il tecnico dell’Itas Trentino Davide Mazzanti – . Poi con il passare del tempo siamo cresciuti in tutti i fondamentali ma nelle fasi conclusive del secondo e del terzo set dovevamo essere meno conservativi in attacco”.

IL TABELLINO

Wash4green Pinerolo – Itas Trentino 3-0 (25-14, 26-24, 25-19)

WASH4GREEN PINEROLO: Cambi 6, Sorokaite 7, Polder 12, Storck 14, Mason 10, Akrari 14, Moro (L). N.e. Cosi, Di Mario, Camera, Nemeth, Bernasconi. All. Michele Marchiaro.

ITAS TRENTINO: Stocco 1, Shcherban 2, Marconato 9, DeHoog 3, Michieletto 12, Moretto 2, Mistretta (L); Parlangeli (L), Scholten 2, Guiducci 0, Acosta 6, Angelina 1. N.e. Passaro, Olivotto. All. Davide Mazzanti.

ARBITRI: Santoro di Varese e Cappello di Siracusa.

DURATA SET: 21’, 29’, 27’; tot. 1h e 24’.

NOTE: Pinerolo: 10 muri, 8 ace, 11 errori in battuta, 8 errori in azione, 47% in attacco, 56% (24%) in ricezione. Itas Trentino: 6 muri, 4 ace, 9 errori in battuta, 4 errori in azione, 35% in attacco, 46% (22%) in ricezione. Spettatori: 1310. Mvp: Polder.