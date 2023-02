Volley, Coppa Italia: Itas Trentino in finale contro Piacenza

sabato, 25 febbraio 2023

Roma – La seconda vittoria al tie break negli ultimi sei giorni contro l’Allianz Milano spalanca le porte per una nuova Finale di Coppa Italia a Trentino Volley, la nona di sempre. L’Itas Trentino (Michieletto in battuta foto-©-Marco-Trabalza)l’ha ottenuta questa sera al Palazzo dello Sport di Roma pure in questa circostanza in rimonta (da 0-2 a 3-2) nella seconda semifinale dell’edizione 2023, raggiungendo nell’ultimo turno del tabellone Piacenza (a segno nel pomeriggio 3-0 su Perugia).

Quella che si giocherà domani alle 16 nell’impianto capitale sarà quindi la quarta Finale di una competizione negli ultimi dodici mesi per il Club gialloblù, tenendo conto anche delle due internazionali disputate nel corso del 2022 (Champions League e Mondiale per Club); Kaziyski e compagni hanno staccato il pass dimostrando di avere carattere da vendere, abbinati sapientemente ad una grande condizione atletica e tecnica.

Solo attingendo a queste risorse, d’altronde, si poteva risalire la china in maniera prorompente dopo aver perso allo sprint primo (chiuso ai vantaggi solo sul 33-35) e secondo set al cospetto di una Milano che aveva trovato in Loser ed Ishikawa due ottimi interpreti del suo convincente avvio; dal terzo, complice anche l’uscita dal match del giapponese, il copione è cambiato radicalmente: Kaziyski (alla fine 27 punti col 66% in attacco) e Michieletto (23 col 53%, un muro e tre ace) si sono presi sulle spalle la squadra e l’hanno trascinata verso il tie break al termine di due parziali dominati dall’inizio alla fine come il terzo e quarto periodo, privi di sbavature (solo tre errori a rete in cinque set). Nel tie break è stato ancora una volta il leggendario capitano a fare la differenza e consegnare il pass per l’ennesima finale della sua carriera in maglia gialloblù.

La cronaca della gara – Negli starting six non ci sono novità rispetto a quanto visto nella gara giocata appena sei giorni prima all’Allianz Cloud: Angelo Lorenzetti conferma D’Heer al centro della rete in diagonale a Podrascanin, portando con sé in panchina un Lisinac comunque recuperato a tutti gli effetti; gli altri cinque titolari sono Sbertoli in regia, Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori e Laurenzano libero. L’Allianz Milano risponde con Porro in regia, Patry opposto, Ishikawa e Mergarejo schiacciatori, Loser e Vitelli centrali, Pesaresi libero. L’avvio è tutto nel segno di Milano, che con il servizio ed il muro di Vitelli si spinge subito avanti (1-3, 5-8 e 10-14), approfittando anche delle difficoltà in battuta dei gialloblù. I meneghini spingono anche in fase di cambiopalla sino al 15-19, prima che Lorenzetti non si giochi la carta Nelli: il toscano subentra a D’Heer per il servizio, trova due ace non consecutivi e una serie di comode ricostruite, consentendo ai suoi di impattare sul 20-20. Il rush finale è combattutissimo e va ben oltre il normale punteggio (26-26, 30-30, 33-33); la spunta l’Allianz, che dopo aver annullato cinque palle set a Trento mette a segno il 33-35 alla sua sesta occasione.

L’Itas Trentino prova a replicare in avvio di secondo set grazie al solito Michieletto (7-5); gli avversari impattano sul 7-7 ma poi subiscono un nuovo spunto gialloblù firmato da Lavia (12-9). Il time out richiesto da Piazza ha il merito di schiarire le idee ai suoi che, complice una invasione dello stesso schiacciatore calabrese, risalgono in fretta (13-12) e poi con Vitelli al servizio (anche un ace diretto) mettono la freccia (14-15, contrattacco di Ishikawa). La squadra di Lorenzetti ha un altro spunto con Kaziyski (19-17 e 20-18), ma poi con l’ingresso di Piano (subito a segno col muro) e con le battute di Ebadipour (a sua volta subentrato a Mergarejo) ribalta la situazione piazzando un parziale di 0-4 (21-24). L’errore al servizio di Nelli consegna lo 0-2 ai lombardi (22-25).

I trentini ci riprovano nel terzo set: Kaziyski e Michieletto ci credono ancora e guidano i compagni verso il primo vantaggio consistente (7-4), che poi aumenta ulteriormente nella parte centrale (12-7) grazie ad un paio di errori di Ishikawa, sin lì perfetto. Trento dilaga (17-12) con Kaziyski ma Milano non demorde e continua a lottare (22-18). Ci pensa ancora Matey a siglare i punti che servono ai gialloblù per portarsi a casa il parziale per 25-19, riaprendo diametralmente la contesa.

L’Itas Trentino ora ci crede e parte sparata anche nel quarto set, trascinata dal solito Kaziyski ma anche da Podrascanin e dal solito Michieletto. Dal 7-4 la squadra di Lorenzetti allunga sempre più (12-7, 17-12), anche perché Milano stacca completamente la spina, faticando enormemente in attacco. Trento tira dritta per la propria strada e ottiene il punto del pareggio nel computo dei set già sul 25-16: 2-2.

Nel tie break l’equilibrio dura solo sino al 4-4, poi Kaziyski in battuta ed in attacco scrive il +4 (8-4); è l’allungo decisivo perché poi ci pensa ancora il Capitano a difendere l’allungo. Michieletto chiude i conti sul 15-9, consegnando il pass per la nona finale del trofeo – la seconda consecutiva.

“Sono contento perché questa vittoria consegna a Trento anche la qualificazione alla Final Four di Supercoppa della prossima stagione – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti – . In avvio di partita Milano è meritatamente andata sul 2-0 in proprio favore giocando molto bene in particolar modo in difesa e gestendo al meglio tante situazioni difficili; dal canto nostro, sapevamo che avremmo faticato inizialmente a trovare il ritmo adatto a questa partita perché in settimana avevamo lavorato poco sul gioco di squadra. A dire il vero speravo lo trovassimo prima ed un po’ di rammarico per aver perso il secondo set obiettivamente c’è; in seguito, siamo stati bravi a cambiare marcia e a centrare l’accesso alla Finale con una squadra molto giovane: la più giovane per età media che giocherà una partita del genere”.

L’ora x per la formazione trentina scatterà domani domenica 26 febbraio alle 16 quando, di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Palazzo dello Sport di Roma si giocherà la finale di Del Monte® Coppa Italia 2023 contro Piacenza.

IL TABELLINO

Itas Trentino-Allianz Milano 3-2 (33-35, 22-25, 25-19, 25-16, 15-9)

ITAS TRENTINO: Lavia 11, D’Heer 3, Kaziyski 27, Michieletto 23, Podrascanin 9, Sbertoli 5, Laurenzano (L); Nelli 2, Džavoronok 1, Lisinac. N.e. Cavuto, Pace, Berger, Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

ALLIANZ MILANO: Ishikawa 21, Loser 13, Patry 14, Mergarejo 15, Vitelli 6, Porro 2, Pesaresi (L); Ebadipour 6, Piano 3, Lawrence. N.e. Bonacchi, Fusaro, Colombo. All. Roberto Piazza.

ARBITRI: Goitre di Torino e Piana di Carpi (Modena)

DURATA SET: 36’, 28’, 25’, 23’, 14’; tot 2h e 6’.

NOTE: 10.105 spettatori, incasso di 172.563 euro. Itas Trentino: 10 muri, 8 ace, 20 errori in battuta, 3 errori azione, 51% in attacco, 51% (27%) in ricezione. Allianz: 11 muri, 5 ace, 26 errori in battuta, 9 errore azione, 48% in attacco, 48% (13%) in ricezione.