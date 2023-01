Volley, Coppa Italia Serie A2 femminile: Trento conquista il pass per la semifinale

mercoledì, 18 gennaio 2023

Trento – L’undicesima vittoria nelle ultime dodici gare disputate ha un peso specifico notevole: il 3-0 rifilato dall’Itas Trentino alla Cda Talmassons nei quarti di finale di Coppa Italia di Serie A2 regala infatti al sestetto di Saja l’ambito e prestigioso pass per una semifinale extra-lusso, in cui le gialloblù dovranno vedersela con il Roma Volley Club (mercoledì 25 gennaio nella Capitale), la squadra che sta dominando il girone B di Serie A2 e che fino a questo momento, tra campionato e Coppa, non ha ancora lasciato per strada un solo punto. Nel successo con le friulane, giunto in discesa dopo un primo set estremamente combattuto in cui l’Itas ha annullato anche due set point, brillante la prova in regia di Asia Bonelli, brava a mandare in doppia cifra le tre attaccanti di palla alta e particolarmente efficace anche al servizio (3 ace) e a muro. Dodici punti a testa per le laterali Mason e Michieletto, in crescendo la prova di DeHoog, partita in sordina ma capace di chiudere il match con 11 punti e un ottimo contributo offerto alla causa nella seconda e terza frazione. Da rimarcare infine i 5 muri di Gaia Moretto, un’autentica spina nel fianco per le attaccanti della Cda.

Saja si affida al sestetto tradizionale, con Bonelli in regia, DeHoog opposto, Mason e Francesca Michieletto laterali, Moretto e Fondriest al centro e Parlangeli libero. Leonardo Barbieri, tecnico di Talmassons, risponde con Eze Blessing al palleggio, Taborelli opposto, Rossetto e Milana in posto 4, Caneva e Costantini al centro e De Nardi libero.

Dopo una prima fase caratterizzata da un cambio-palla regolarissimo, è la Cda a trovare il primo strappo con il muro di Costantini e l’errore di DeHoog (5-8). La reazione dell’Itas è puntuale e giunge nel segno di Mason, decisamente la più pimpante in casa gialloblù: la numero tre in maglia bianca va a segno due volte in attacco e successivamente anche al servizio regalando a Trento il sorpasso (10-9). L’Itas rimane avanti fino al 14-12 (pipe di Mason) per poi incassare il ritorno friulano, con Taborelli particolarmente incisiva in attacco (19-21). La Cda giunge fino al 22-24, l’Itas Trentino non molla la presa e grazie ad un ottimo turno in battuta di Michieletto, condito anche da un ace di fondamentale importanza (il 24-24), si prende il set, con il punto del 26-24 firmato di astuzia da Mason.

Galvanizzata dalla grande rimonta l’Itas alza i giri del proprio motore, soprattutto dalla linea del servizio (4-1). Bonelli riporta in partita anche DeHoog e gli spunti dell’americana contribuiscono ad incrementare il gap, con Barbieri costretto a ricorrere al time out quando il tabellone di Sanbàpolis segna 13-7 in favore di Trento. Un paio di errori di Talmassons spianano la strada all’Itas Trentino, che nel finale dilaga grazie all’incisivo servizio di Bonelli (due ace) e all’attento muro di DeHoog (due stampi che propiziano il rapidissimo 25-12).

La Cda ha un sussulto in avvio di terzo set ma il 6-8 firmato a muro da Taborelli sarà l’ultimo spunto delle friulane. L’Itas impatta con Michieletto sul 10-10 e opera il sorpasso con la pipe di Mason (11-10), per poi allungare grazie alle stoccate da posto 2 di DeHoog e al muro di Mason su Taborelli (16-13). Il turno al servizio di Fondriest chiude di fatto la gara: la Cda sparisce dal campo e Trento passa dal 16-14 fino al 23-14, per poi prendersi rapidamente la vittoria con Moretto (muro) e Mason (lungolinea del 25-16).

“Una vittoria che mi piace molto, giunta al termine di una partita più combattuta di quanto dicano i parziali dei tre set – ha spiegato a fine gara l’allenatore Stefano Saja – ; Talmassons è una squadra che ha saputo metterci in difficoltà su alcuni aspetti del nostro gioco in cui non siamo perfetti. L’atteggiamento delle ragazze è stato molto positivo, perché nei momenti di difficoltà abbiamo sempre saputo trovare il bandolo della matassa: mi riferisco soprattutto al finale di primo set, in cui siamo stati bravi e anche un pizzico fortunati nel riuscire a portarlo a casa. Gli altri due parziali credo siano stati la degna prosecuzione di questa determinazione che abbiamo dimostrato in un frangente della gara non semplice. Ora concentriamoci sul match di campionato con il Club Italia, una gara che nasconde certamente alcune insidie”.

L’Itas Trentino tornerà in campo domenica 22 gennaio alle ore 17 al Sanbàpolis per affrontare il Club Italia nella sfida valida per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2 femminile.

Di seguito il tabellino del match giocato oggi al Sanbàpolis

Itas Trentino – Cda Talmassons 3-0

(26-24, 25-12, 25-16)

ITAS TRENTINO: Mason 12, Moretto 8, DeHoog 11, Michieletto F. 12, Fondriest 3, Bonelli 6, Parlangeli (L); Meli 0. N.e. Bisio, Michieletto A., Joly, Serafini, Libardi (L). All. Stefano Saja.

CDA TALMASSONS: Eze Blessing 1, Taborelli 13, Milana 6, Rossetto 7, Caneva 5, Costantini 6, De Nardi (L); Crisafulli 0, Campagnolo 0, Trampus 0. N.e. Tognini, Michelini, Monaco (L). All. Leonardo Barbieri.

ARBITRI: Giorgianni di Messina e Cavicchi di La Spezia.

DURATA SET: 28’, 20’, 21’; tot. 1h e 15’.

NOTE: Itas Trentino: 11 muri, 5 ace, 8 errori in battuta, 6 errori azione, 38% in attacco, 68% (46%) in ricezione. Cda Talmassons: 4 muri, 1 ace, 12 errori in battuta, 12 errori azione, 32% in attacco, 59% (38%) in ricezione. Spettatori: 374. Mvp: Bonelli