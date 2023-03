Volley, chiusa la regular season della Serie A2 femminile: Trento espugna Cremona

domenica, 5 marzo 2023

Cremona – La Regular Season dell’Itas Trentino si chiude come meglio non poteva terminare. Il successo per tre a zero ottenuto al PalaRadi di Cremona regala infatti al sestetto di Saja il dodicesimo successo consecutivo in campionato incrementando il bottino di punti che le gialloblù porteranno con sé nella Pool Promozione, al via domenica 12 marzo. Sono 56 i punti conquistati da Trento nelle ventidue giornate di Regular Season, un rendimento brillante che consentirà a Bonelli e compagne di intraprendere il percorso nella seconda fase della stagione partendo dal secondo posto assoluto alle spalle di Roma, dominatrice del Girone B. Al PalaRadi di Cremona le gialloblù hanno sofferto nei primi due set, vinti allo sprint, per poi sciogliersi e dominare la terza frazione. Sugli scudi l’opposta DeHoog, premiata come mvp del match grazie ai suoi 13 punti personali con il 40% di positività a rete. Da rimarcare nella metà campo trentina anche i 5 ace di Bonelli, giunti per l’altro sui finali dei set e l’ottima prestazione al centro della rete di Moretto (57% a rete e 3 muri). Foto di Alessio Marchi.

Sestetto tradizionale per l’Itas Trentino, in campo con Bonelli al palleggio, DeHoog opposto, Mason e Michieletto schiacciatrici, Moretto e Fondriest al centro e Parlangeli nel ruolo di libero. Valeria Magri, allenatrice della D&a Esperia, risponde con Mennecozzi alzatrice, Kadi Kullerkann opposto, Piovesan e Rossini in banda, Landucci e Ferrarini in posto 3, Zampedri libero.

L’equilibrio iniziale si spezza sul turno al servizio di Bonelli: dal 7-6 si passa infatti al 7-12 con un parziale di sei a zero maturato grazie agli spunti (muro e attacco) di Moretto al centro della rete e agli errori commessi da Piovesan e Kullerkann. L’Itas Trentino continua a premere sull’acceleratore e piazza un altro break, sfruttando al meglio l’insidioso servizio di Moretto (10-16). I muri di Rossini e Ferrarini scuotono la D&a Esperia (15-17), ma l’Itas rimane padrona del campo fino al 16-20 con DeHoog e Mason a segno in attacco. Cremona non molla la presa approfittando di qualche sbavatura gialloblù (19-20), Moretto e l’errore di Piovesan incrementano nuovamente il divario (21-24) ma nemmeno in questo caso lo strappo è quello decisivo, perché il muro e l’attacco di Landucci riaprono il parziale (24-24). L’Itas rimane concentrata, Michieletto è bravissima a sbarrare ka strada a Kullerkann (24-25) e il successivo attacco out di Rossini consegna il parziale al sestetto di Saja (24-26).

La gara prosegue sui binari dell’equilibrio (7-7) anche nella seconda frazione, con Trento che fatica a trovare continuità con la battuta e la D&a Esperia che prova ad approfittarne allungando sul +4 con Piovesan (13-9). L’ace di Michieletto con l’aiuto del nastro e il gran muro di Moretto permettono alla capolista si ritrovare la parità (16-16) ma Landucci firma a muro il punto del 21-21 fermando DeHoog. Bonelli si aggrappa al mancino di Michieletto per non perdere contatto (23-23), ma è proprio il servizio della regista ospite a decidere il set: l’ace della numero sette dell’Itas vale infatti il 23-24 e dopo il time out richiesto da Valeria Magri giunge il perentorio muro di Moretto a spedire Trento sul doppio vantaggio (23-25).

Magri conferma in sestetto Giacomello per Kullerkann, ma è l’Itas ad approcciare meglio il terzo parziale con gli attacchi di Mason e Michieletto che obbligano Cremona ad interrompere il gioco quando il tabellone del PalaRadi segna 3-8 in favore delle gialloblù. L’ottimo turno al servizio di Fondriest spedisce Trento sul 3-9 (DeHoog), la D&a Esperia prova a reagire ma senza mai riuscire ad avvicinarsi sensibilmente all’Itas (8-11). Il nuovo strappo griffato Michieletto e DeHoog è quello decisivo (11-16), il finale è in discesa per il sestetto di Saja che va a segno a muro con Mason (13-20) e chiude rapidamente il match con lo show al servizio di Bonelli che piazza i tre ace consecutivi che sanciscono il 14-25 finale.

“Sono molto soddisfatto per aver centrato altri tre punti molto preziosi in una giornata tra l’altro caratterizzata da diversi risultati difficilmente pronosticabili alla vigilia – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Fa piacere aver vinto la Regular Season ma ciò che conta di più è il numero di punti che porteremo con noi nella Pool Promozione. Ora si aprirà un’altra avventura con sei gare da giocare al massimo per garantirci i Playoff promozione. Siamo partiti un po’ attendisti e Cremona è stata brava a restare in scia: nel finale abbiamo trovato gli spunti per garantirci il primo set. Poi ci siamo sciolti ma la D&a Esperia ci ha reso comunque la vita complicata per poi ritrovare il nostro gioco nella terza frazione che abbiamo condotto dall’inizio alla fine”.

L’Itas Trentino tornerà in campo domenica 12 marzo per la prima giornata della Pool Promozione di Serie A2 femminile.

Di seguito il tabellino del match giocato oggi al PalaRadi di Cremona

D&a Esperia Cremona – Itas Trentino 0-3

(24-26, 23-25, 14-25)

D&a ESPERIA CREMONA: Mennecozzi 2, Kullerkann K. 6, Rossini 12, Piovesan 10, Ferrarini 3, Landucci 6, Zampedri (L); Giacomello 2, Coppi 0. N.e. Balconati, Kullerkann L., Buffo. All. Valeria Magri.

ITAS TRENTINO: Mason 8, Moretto 11, DeHoog 13, Michieletto F. 11, Fondriest 9, Bonelli 6, Parlangeli (L). N.e. Meli, Bisio, Joly, Serafini, Michieletto A., Libardi (L). All. Stefano Saja.

ARBITRI: Simone Fontini e Fabrizio Giulietti.

DURATA SET: 28’, 27’, 23’; tot. 1h e 26’.

NOTE: D&a Esperia Cremona: 5 muri, 1 ace, 3 errori in battuta, 15 errori azione, 28% in attacco, 57% (21%) in ricezione. Itas Trentino: 7 muri, 6 ace, 10 errori in battuta, 10 errori azione, 37% in attacco, 58% (23%) in ricezione. Mvp: DeHoog.