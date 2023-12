Volley, Champions League: girone d’andata a punteggio pieno per Trento col 3-0 a Rzeszow

mercoledì, 13 dicembre 2023

Rzeszow – In Polonia la Trentino Itas ritrova subito la strada della vittoria, chiudendo il girone d’andata della Pool B imbattuta e a punteggio pieno. Questa sera a Rzeszow i Campioni d’Italia hanno dimostrato di aver assorbito bene la prima battuta d’arresto in campionato di domenica scorsa, espugnando il campo dell’Asseco Resovia in appena tre set. Risultato importante e pesantissimo, che consente alla squadra gialloblù di restare solitaria in vetta alla classifica del suo raggruppamento e di guardare alla fase discendente della prima fase della competizione europea con maggiore convinzione e serenità.

Di fronte ad una formazione come quella polacca che aveva assoluta necessità della vittoria per tenere ancora aperto uno spiraglio per il primato, Podrascanin e compagni sono subito tornati a sciorinare la loro miglior pallavolo, dominando primo e secondo set grazie ad una grande efficienza in fase di break point (esaltata dall’ottima serata dell’attacco e dal grande lavoro svolto fra battuta, muro e difesa) e dimostrando grande carattere e coesione anche nel tiratissimo finale di secondo periodo. Nella frazione centrale le due squadre hanno infatti combattuto a lungo punto a punto; Trento ha dimostrato di saper soffrire e resistere, rintuzzando più volte i tentativi di fuga degli avversari sino al 23-23. Ai vantaggi il doppio errore a rete di Louati ha spalancato la porta verso il rotondo successo dei tricolori, che su palla alta hanno potuto contare sui 44 punti realizzati dal trio Lavia (mvp col 56% in attacco), Rychlicki e Michieletto, decisivi nei momenti importanti di ogni set. Rzesow si conferma città favorevole ai colori gialloblù anche in questa circostanza: quello odierno è stato il quinto successo in altrettante partite ufficiali giocare alla RCWS Podpromie.

La cronaca del match. La Trentino Itas si presenta in campo alla RCWS Podpromie con Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in posto 4, Kozamernik e Podrascanin al centro Laurenzano libero. L’Asseco Resovia deve fare a meno dell’americano Defalco (out all’ultimo per infortunio) e risponde con Drzyzga in regia, Boyer opposto, Louati e Cebulj schiacciatori, Kochanowski e Klos centrali, Zatorski libero. L’avvio di match è molto equilibrato; per trovare il primo doppio vantaggio bisogna attendere uno spunto di Michieletto, che mura Cebulj per l’11-9 e poi mette a terra la ricostruita che vale il 13-10, situazione che consiglia Medei (tecnico italiano dei locali) di interrompere il gioco. Alla ripresa, però, è sempre Trento a fare la voce grossa in fase di break point, ancora con Alessandro ma anche con Lavia (13-10, 15-11, 18-13 e 20-14) che vanno a segno da tutte le parti del campo. La fase finale del set è in assoluto controllo dei gialloblù, che soffrono un po’ solo la verve dei posto 4 avversari (20-23), ma che trovano comunque i cambiopalla al momento giusto per chiudere il discorso sul 25-21.

La Trentino Itas prova a scappare via subito anche nel secondo parziale, grazie a due ace consecutivi di Michieletto (6-3), ma questa volta i padroni di casa recuperano presto lo svantaggio e con Boyer pareggiano i conti a quota 8. L’Asseco inizia a crederci e ad ottenere con più frequenza occasioni di break point; è l’opposto francese a issare i suoi sul doppio vantaggio (13-15). Michieletto (pipe e muro) pareggia i conti a quota 18, ma poi ci pensa Cebulj a realizzare il nuovo +2 (19-21). Trento non molla, pareggia i conti con Rychlicki a quota 23, annulla una palla set agli avversari ed approfitta di due errori consecutivi di Louati per portarsi sul 2-0 esterno già sul 26-24.

Sull’onda dell’entusiasmo per la positiva conclusione del precedente parziale, i Campioni d’Italia partono benissimo anche nel terzo periodo (5-1), trascinati dal trio di palla alta sempre più efficiente. Boyer prova a ricomporre lo strappo sino all’8-6, ma poi Trento prende di nuovo in mano saldamente le redini del gioco con Lavia e Ryclicki (14-10 e 18-12). Il 3-0 arriva già sul 25-20 con un altro mani out di Daniele Lavia, alla fine mvp del match.

“A distanza di pochi giorni dalla partita con Modena ci siamo, di fatto, trovati di fronte allo stesso bivio, dopo un primo set vinto bene ed un secondo molto combattuto – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Fabio Soli al termine del match in terra polacca – . Questa volta rispetto al PalaPanini c’è stata un’attenzione differente, che ci ha permesso di vincere quel secondo parziale e di incanalare bene il match per la frazione successiva. È un risultato importantissimo, che ci consente di mantenere il primato in classifica e di guardare ora al girone di ritorno con più fiducia, potendo giocare in casa due delle tre gare che ancora mancano alla fine della Pool B. Un grande applauso, quindi, alla squadra, che ha saputo fare quadrato e esaltare le cose che sa fare bene anche nei momenti di difficoltà”.

Il prossimo impegno in 2023 CEV Champions League sarà giocato il 21 dicembre a Trento contro il Tours Vb e sarà valido come primo turno del girone di ritorno; prima di allora i gialloblù scenderanno in campo domenica 17 dicembre alle 15.45 sempre alla ilT quotidiano Arena di Trento per il big match del decimo turno di SuperLega, da giocare contro Perugia.

Di seguito il tabellino della gara del terzo turno della Pool B di 2024 CEV Champions League, giocata questa sera alla RCWS Podpromie di Rzeszow.

Asseco Resovia Rzeszow-Trentino Itas 0-3

(21-25, 24-26, 20-25)

ASSECO RESOVIA: Louati 12, Kochanowski, Boyer 16, Cebulj 9, Klos 5, Drzyzga 1, Zatorski (L); Kedzierski Bucki 1, Potera, Staszewski, Rejno 2. N.e. Mordyl e Szpakowski All. Giampaolo Medei.

TRENTINO ITAS: Podrascanin 6, Sbertoli 1, Lavia 16, Kozamernik 4, Rychlicki 14, Michieletto 14, Laurenzano (L); D’Heer. N.e. Cavuto, Pace, Berger, Magalini, Acquarone. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Lopes Pinto di Porto (Portogallo) e Aro di Tampere (Finlandia).

DURATA SET: 29’, 30’, 26’; tot 1h e 24’.

NOTE: 4.000 spettatori. Asseco Resovia: 5 muri, 4 ace, 14 errori in battuta, 5 errori azione, 49% in attacco, 37% (20%) in ricezione. Trentino Itas: 4 muri, 5 ace, 15 errori in battuta, 2 errori azione, 57% in attacco, 32% (13%) in ricezione. Mvp Lavia.