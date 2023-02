Volley, Argentario batte Bassano ed é terzo

lunedì, 27 febbraio 2023

Trento – Il risultato a lungo atteso, non solo per avvicinarsi in maniera decisa al terzo posto, l’unico ancora ragionevolmente contenibile dalle formazioni che inseguono le due inarrivabili capoliste, ma anche per certificare i passi avanti compiuti negli ultimi mesi, è arrivato sabato, quando la Trentino Energie ha finalmente superato una delle formazioni che la precedono in classifica e lo ha fatto in maniera netta.

Il 3-0 con il quale ha battuto il Bassano, agganciandolo al terzo posto insieme al Marzola, è soprattutto il frutto di una fase break spietata, imperniata intorno ad un muro che ha fatto valere tutti i centimetri di cui può disporre. Le vicentine ci si sono schiantate contro per ben 14 volte e in molte altre occasioni è stata la difesa a disinnescare l’attacco giallorosso, soprattutto le soluzioni di palla alta. Basti pensare che le quattro giocatrici alternate da Bianchi fra posto-2 e 4 hanno messo a terra appena 23 palloni dei 98 ricevuti.

Un contributo fondamentale lo hanno dato i 7 block di Serena Sfreddo, mentre in attacco a risolvere i problemi ci hanno pensato Pucnik (46%) e Paoli (48%). Una bella prova corale, insomma, che lancia nel migliore dei modi l’Argentario verso il derby di Gabbiolo, un altro spareggio per il terzo posto e verso un finale di stagione da giocare da protagonista.