Volley, a Vicenza l’Argentario non cede nemmeno un set

lunedì, 9 gennaio 2023

Trento – Il nuovo anno comincia nel migliore dei modi per la Trentino Energie, che sfrutta il turno favorevole propostole dal calendario per incamerare i tre punti e difendere così il quinto posto in classifica, che sabato prossimo verrà messo in palio nello scontro diretto di Orgiano.

Bonafini e compagne hanno controllato senza problemi il giovane Vicenza nelle prime due frazioni, ma nella terza hanno dovuto rimediare nel finale ad una parte centrale dominata dalle venete, capaci di trovare nel servizio e nella laterale Andreis (unica giocatrice di casa in doppia cifra) due armi importanti. La grande rimonta finale (da 22-16 a 23-25) è stata una bella dimostrazione di carattere.