Volley, a Monselice la prima sconfitta del Bolghera

domenica, 22 ottobre 2023

Monselice – Arriva sul campo del Monselice, retrocesso dalla serie A3, il primo stop stagionale del Ks Rent. Il Bolghera ha giocato assolutamente alla pari con l’avversario per due set, il primo e il terzo, mancando di freddezza nella fasi finali, sempre appannaggio dei padovani. Un vero peccato, perché per quello che si è visto in campo il 3-0 è un risultato abbastanza bugiardo, che punisce oltremodo le indecisioni di un Bolghera, che ha molti motivi per mangiarsi le mani. Senza storia, invece, il secondo parziale, dominato dai veneti.

Pesano moltissimo i 13 errori in attacco contro appena 5 del Monselice, così come i 10 muri a 5 per i padroni di casa. Molto più della differenza fra i due attacchi che, nonostante il 42% contro 37% per il Tmb, si sono comunque equivalsi (91 punti contro 90 a favore del Bolghera). Una partita appassionante nel suo sviluppo, ma tecnicamente abbastanza povera di contenuti, che dovrà servire da lezione ad entrambe le squadre se vorranno fare strada in questo torneo.

La cronaca

Guglielmo Cicorella manda in campo il proprio migliore starting seven, che annovera Filippo Govoni in regia, Alessandro Drago opposto, Marco Vianello e Simone Grazzi in posto-4, Luca Novello ed Emanuele De Grandis centrali, Matteo Lelli libero. Matteo Saurini lancia per la prima volta in questa stagione Mirco Cristofaletti nella formazione di partenza, schierandolo da opposto, senza toccare le diagonali Candeago – Frizzera e Bressan – Hueller.

Le prime battute del match dicono bene al Ks Rent, che si porta avanti prima per 1-3 e poi per 2-5 grazie agli errori dei padroni di casa, davvero poco lucidi in avvio. Sul 6-8, però, la musica cambia improvvisamente e a dettare la rimonta dei padovani è il turno al servizio del regista Govoni, una jump float sistematica verso posto-5, sullo schiacciatore di prima linea, che mette in ginocchio il cambio palla trentino: errore di Cristofaletti, errore di Frizzera, muro di Vianello su Cristofaletti, ace sul nastro, attacchi vincenti di Drago e Vianello e il Bolghera si trova sotto di 4 lunghezze in un attimo. Davide Polacco, a questo punto, fa il suo esordio stagionale ed entra al posto di Frizzera. Gli equilibri sono fragili e basta poco agli ospiti per tornare in corsa, ovvero uno smash di Bressan e un tocco di Binioris (13-13). La partita non decolla, le due squadre continuano a commettere errori su errori (quattro consecutivi dal 15-16 al al 16-18), di cui però beneficia il Ks Rent. Sul 17-19 altra grandinata di errori: fallo di Binioris, attacco out di Candeago, invasione di Drago e siamo 19-20. Sul 22-22 un appoggio fuori misura di Cristofaletti permette a Novello di conquistare un break importante, poi il Bolghera sbaglia un servizio (25-24) e un attacco (26-25), così alla fine una palla piazzata senza forzare da Drago in posto 5 chiude un set connotato da 21 errori su 52 punti complessivi.

Parte bene il Bolghera nella seconda frazione. Dopo quattro errori consecutivi, va al servizio Polacco e con un attacco di Candeago e un errore veneto gli arancioneri schizzano sul 2-5. Il Tmb tiene botta fino al 6-8, poi agguanta la parità con un ace di Novello molto discusso e un primo tempo fuori misura di Hueller. Da questo momento in poi il Ks Rent scivola fuori dalla frazione e in due sole rotazioni il Monselice si porta sul 18-11. Gli attaccanti ospiti non riescono a più a mettere la palla a terra, mentre ai padovani riesce ogni cosa, tanto che già sul 16-11 Saurini opera il doppio cambio, dando spazio a Tomasi e Montermini per fare rifiatare Binioris e Cristofaletti. Il punteggio scappa rapido sul 21-14, poi quattro errori consecutivi lo portano sul 24-15 e a chiudere un set da dimenticare per il Bolghera è un attacco dell’opposto di riserva Migliorin: 25-15.

Come era avvenuto negli altri due parziali, anche nel terzo a partire con passo più deciso è il Bolghera, che sul 5-5 mette la freccia nel turno al servizio di Cristofaletti. Gli ospiti erigono una gabbia muro – difesa che non lascia alcun pertugio agli annebbiati attaccanti di casa e così due schiacciate di Polacco, un muro di Binioris e un errore di Drago lanciano i trentini sul 5-9. È il loro momento e lo sfruttano ancora, portandosi a +6 con un ace di Bressan e un contrasto vincente di Binioris. Il Monselice è in evidente difficoltà, ma stringe i denti e comincia ad accorciare le distanze, aiutato da un errore di Cristofaletti (10-13), poi un ace di Drago su Polacco lima ancora il gap (13-15), ma il Ks Rent riesce a tenere a distanza i padovani, anche grazie all’ennesima serie di errori, che portano il punteggio dal 16-20 al 19-22. Decisivi sono anche un primo tempo e un muro a uno di Hueller su Novello. Dopo il cambio palla veneto, però, quello del Bolghera va in catalessi e non ne esce più: Novello realizza tre muri di fila su Hueller, Polacco e Cristofaletti, mentre è di Borgato l’attacco che vale il primo match ball del Tmb (25-24). Un servizio in rete lo annulla, ma poi due attacchi dell’esperto Dainese portano ai ragazzi di Cicorella i due punti del 27-25.