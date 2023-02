Volley, 3-0 dell’Argentario sul campo del Team Volley 2007

domenica, 19 febbraio 2023

Trento – Confermando il proprio ruolino di marcia stagionale, che la vede sempre vincitrice contro le squadre che la seguono in classifica, la Trentino Energie ieri sera ha superato senza grosse difficoltà, se si eccettua un finale di terzo set giocato molto sotto tono, il campo del Team Volley 2007 di Galliera Veneta. Le ospiti hanno sempre condotto le danze, sfruttando una ricezione affidabile (63% contro il 53% delle padovane), una leggera superiorità in attacco (40 punti contro 36) e quella molto più netta del muro (11-5), costruita soprattutto grazie alle due centrali. Sul piano tattico è stato determinante riuscire a limitare l’efficienza della schiacciatrice Silvia Baggio, che ha chiuso la sfida con il 25% in attacco e 6 muri subiti.

Il contemporaneo successo al tie break del Marzola sul Bassano ha rallentato la corsa di entrambe le squadre che precedono l’Argentario in classifica, alla vigilia di due giornate nelle quali le nostre ragazze sfideranno prima le vicentine a Cognola e poi le poere a Gabbiolo, creando così una situazione molto stimolante.