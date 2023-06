Volley, Junior League 2023: medaglia di bronzo per l’Itas Trentino Under 20

domenica, 4 giugno 2023

Trento – Trentino Volley ed in particolare il Settore Giovanile gialloblù hanno ufficialmente concluso nella giornata odierna le proprie partecipazioni alle Finali Nazionali della stagione 2022/23 con un ulteriore risultato di assoluto livello e prestigio. Superando per 3-0 la Pallavolo Padova questa mattina all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche nella Finale per il terzo posto, l’Itas Trentino Under 20 ha infatti conquistato la medaglia di bronzo in Del Monte® Junior League 2023, mantenendo il Club di via Trener ancora una volta sul podio come accaduto nelle precedenti nove partecipazioni all’atto conclusivo del torneo di categoria organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A. Foto @Legavolley.it.

Il perentorio successo sulla compagine patavina ha quindi messo il miglior sigillo possibile sulla presenza trentina alla Final Ten giocata negli ultimi quattro giorni nelle Marche, con Brignach e compagni che hanno venduto cara la pelle sino all’ultimo con entrambe le compagini poi giunte in Finale: Monza (vittoriosa solo al tie break nel girone eliminatorio) e Brugherio (a segno 3-1 in semifinale in una partita molto più equilibrata di quanto indichi il punteggio).

“Dopo il ko in semifinale, al termine di una partita giocata in chiaroscuro, avevamo addosso tanta voglia di riscatto e di concludere bene questo cammino: lo abbiamo dimostrato con i fatti – ha spiegato termine della partita con Padova l’allenatore Francesco Conci – . Siamo stati molto continui in battuta, come forse mai avevamo fatto vedere in precedenza; un aspetto che ci ha permesso di ottenere in fretta tante occasioni di break point che poi abbiamo puntualmente capitalizzato. Abbiamo giocato con ordine ed attenzione ai particolari e con tanti stimoli, cosa che ha fatto la differenza in avvio di ogni set. I risultati ottenuti negli ultimi sette giorni con questo gruppo, fra le partite di Agropoli e Civitanova Marche, sono sicuramente una bella soddisfazione, a cui va sicuramente sommata la crescita tecnica e fisica durante tutta la stagione di ogni singolo giocatore”.

La medaglia di bronzo in Junior League odierna completa un percorso di spessore per il Settore Giovanile di Trentino Volley, che nella stessa giornata aveva ottenuto anche un quarto posto assoluto alle Finali Nazionali Under 17 e, una settimana prima, un secondo posto in quelle Under 19.

Di seguito il tabellino della Finale per il terzo posto di Del Monte® Junior League 2023, giocata questa mattina a Civitanova Marche.

Itas Trentino-Pallavolo Padova 3-0

(25-14, 25-15, 25-21)

ITAS TRENTINO: Bernardis 1, Bristot 11, Dell’Osso 6, Brignach 14, Parolari 20, Berger 7, Laurenzano (L); Graziani, Micheletti, Polacco 1, Frassanella. N.e. Pellacani e Braito. All. Francesco Conci.

PALLAVOLO PADOVA: Steliotto 2, Favaro 1, Benetazzo 9, Tolin 2, Iervolino 9, Bergamasco 6, Geron (L), Gatto, Cesaro, Signori. N.e. Galiazzo L., Galiazzo M., Sartore, Ghiraldo, Munarini. All. Fabiano Cecchinato.

ARBITRI: Bosica e Erman.

DURATA SET: 20’, 23’, 26’; tot. 1h e 9’.

NOTE: Itas Trentino: 5 muri, 10 ace, 14 errori in battuta, 5 errori in attacco, 58% in attacco, 56% (40%) in ricezione. Pallavolo Padova: 3 muri, 1 ace, 8 errori in battuta, 7 errori in attacco, 39% in attacco, 35% (12%) in ricezione.

La rosa dell’Itas Trentino terza classificata in Del Monte® Junior League 2023: Francesco Bernardis e Martino Micheletti (palleggiatori); Davide Brignach e Andrea Polacco (opposti); Autari Braito, Alessandro Bristot e Raul Parolari (schiacciatori); Martin Berger, Stefano Dell’Osso, Federico Frassanella e Marco Pellacani (centrali); Gianmarco Graziani e Gabriele Laurenzano (liberi). Allenatori: Francesco Conci e Mattia Castello. Preparatore fisico: Alessandro Gelmi. Fisioterapista: Giacomo Trivarelli. Dirigente accompagnatore: Franco Bortolameotti.