Virtus Global Games, la trentina Elisa Zendri campionessa in Francia

domenica, 11 giugno 2023

Vichy – “Ancora una volta il Trentino si è confermato terra di sport che sa coltivare e far sbocciare i suoi talenti e portare al tempo stesso sempre in alto la bandiera dell’inclusione“. Con queste parole gli assessori provinciali alla salute, Stefania Segnana e allo sport, Roberto Failoni, commentano gli splendidi risultati in campo internazionale di Elisa Zendri.

Ai Virtus Global Games di Vichy, in Francia, l’atleta lagarina, unica trentina in gara, con la maglia del Team Italia Fisdir ha conquistato il più che ragguardevole bottino di quattro medaglie. A quella d’oro ottenuta con le compagne della staffetta 4×100, si aggiungono la medaglia d’argento nei 100 metri e quelle di bronzo nei 200 e nel salto in lungo. In quest’ultimo concorso, peraltro, il podio è stato tutto italiano.