Vezza d’Oglio: torna l’appuntamento con la Caspolada al chiaro di luna

lunedì, 9 gennaio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – E’ uno degli appuntamenti di maggior richiamo della Valle Camonica nel periodo invernale: parliamo della Caspolada al chiaro di luna, giunta alla 21esima edizione. Dopo due anni di stop per la pandemia torna sabato 4 febbraio a Vezza d’Oglio (Brescia) la tradizionale passeggiata con le racchette da neve. Nelle ultime edizioni l’evento ha richiamato mediamente 3mila persone.

Il programma prevede: venerdì 3 febbraio il Fluo Party in piazza IV Luglio dalle 21, con musica, animazione ed effetti luce speciali, sabato 4 febbraio in piazza IV Luglio e IV Novembre musica e animazione, cioccolata calda e thè caldo per tutti. Alle 19 il via alla Caspolada al Chiaro di Luna e al termine al Centro Eventi Adamello musica e serata conviviale.