Vela, Youth Sailing World Championship: Mattia Cesana oro nell’ILCA 6M, argento per Emma Mattivi (ILCA 6F) e Demurtas-Santi (29er M/Mix)

domenica, 17 dicembre 2023

Buzios – Nuovi grandi risultati si accumulano sotto l’Albero di Natale della Fraglia Vela Riva: dalla brasiliana Buizos, teatro dello Youth Sailing World Championship, arrivano un oro e due argenti iridati.

A conquistare il titolo mondiale ILCA 6 M è stato Mattia Cesana, dominatore della serie di nove prove chiusa con un vantaggio di 15 punti sullo sloveno Luka Zabukovec. L’atleta della Fraglia Vela Riva ha così completato una stagione che lo ha visto imporsi in qualunque contesto, dal Mondiale ed Europeo U19 in Polonia, al Campionato Italiano U19 di Ravenna, passando per il podio dell’Europeo Assoluto di Andora.

“E’ stato un campionato durissimo, caratterizzato da ogni genere di condizione immaginabile. Fattore che ha portato una flotta già competitiva a navigare sempre compatta ed era facile perdere punti importanti. Sono contento di come ho reagito dopo le prime due giornate e spero di poter continuare su questa strada” è il commento di Mattia Cesana.

Argento, nell’ILCA 6 F, per Emma Mattivi, che ha ceduto il passo alla sola olandese Roos Wind, protagonista di un finale di rilievo. La Mattivi, vincitrice di due prove di giornata, si conferma così ai massimi livelli di un classe che, al pari di Mattia Cesana, nel corso del 2023 l’ha vista imporsi a livello Mondiale ed Europeo U19.

“Sono soddisfatta del risultato ottenuto anche se speravo di vincere, ma sicuramente una medaglia d’argento non è da buttare – spiega Emma Mattivi – Abbiamo avuto condizioni diverse tutti i giorni e il campionato si è concluso con due giorni di forte vento e onda, che mi hanno messo a dura prova. Ho dato il massimo in ogni regata e ho lottato fino alla fine. Ringrazio la FIV che mi ha accompagnato in questo viaggio, ringrazio la Fraglia Vela Riva che mi ha supportato da casa e ringrazio tanto la mia famiglia, che ha sempre creduto in me! Grande fine stagione, ora inizia il 2024!”.

Ha i colori dell’argento anche la trasferta di Alex Demurtas (FVR) e Giovanni Santi (SCGS), secondi nel 29er M/Mix dietro ai francesi Hugo Revil e Karl Devaux, vincitori in corso di stagione della 29er EuroCup 2023. Anche per il binomio fragliotto, vice campione iridato a Weymouth e vincitore delle 29er EuroCup Finals di Riva del Garda, si chiude con un podio mondiale una stagione da piani alti della ranking.

“Sono stati cinque giorni di regata molto lunghi e con condizioni variabili – spiega Alex Demurtas – Abbiamo avuto delle difficoltà il primo giorno di regate ma poi ci siamo ripresi alla grande, concludendo con un’ottima medaglia d’argento. Purtroppo lo scivolone del primo giorno non ci ha permesso di pensare ad una medaglia d’oro, ma siamo comunque contenti del nostro risultato perché ci abbiamo messo tutto il nostro impegno e le nostre capacità. È stato bello condividere questa esperienza con una squadra molto affiatata e unita, che ringrazio per averci sempre supportato così come ringrazio i tecnici che ci hanno accompagnato”.

“Ormai non ho più parole per complimentarmi con i nostri atleti – commenta Andrea Camin, presidente della Fraglia Vela Riva – Nel corso del 2023 hanno praticamente vinto tutto, a livello mondiale, europeo e italiano. Mattia Cesana è riuscito nell’impresa di vincere nello stesso anno quattro ori e un argento a livello internazionale, confermandosi atleta di riferimento, così come hanno fatto Emma Mattivi, la cui solidità è confermata, e Alex Demurtas, che da anni continua a regalarci soddisfazioni. Sono risultati prestigiosi, determinati dalla professionalità dello staff tecnico, coordinato da Mauro Berteotti, e dalla possibilità di crescere allenandosi su uno dei campi di regata più belli del mondo. A nome della Fraglia Vela Riva, ringrazio tutti quelli che ci supportano e sostengono a partire dalla Provincia di Trento, il Comune di Riva del Garda, Trentino Marketing, Garda Trentino, Cassa Rurale Alto Garda Rovereto, ITAS, Riva del Garda Fiere e Congressi, Negrinautica e la Federazione Italiana Vela“.

Per consultare le classifiche clicca qui