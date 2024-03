Vela, Youth Centenary Regatta-Trofeo Faccenda: concluse le qualifiche con 6 prove. I risultati

venerdì, 1 marzo 2024

Riva del Garda – Con un totale di sei prove disputate nell’arco di due giornate è giunta a conclusione la serie di qualificazione della Youth Centenary Regatta-Trofeo Faccenda, evento riservato alla classe Optimist che, con i suoi oltre cento iscritti, apre ufficialmente la stagione agonistica della Fraglia Vela Riva.

Disputate sfruttando un Peler variabile in intensità e sotto la pioggia battente, le regate hanno evidenziato l’ottimo stato di forma di Marco Aloisi, finito fuori dal podio di manche in una sola occasione, coincisa con una partenza anticipata. Il giovane timoniere della Fraglia Vela Riva ha preso il comando della classifica con autorità, tanto da vantare un margine di ben quindici lunghezze su Vittoria Berteotti, altra atleta del sodalizio rivano finita prima nella quarta prova e attualmente seconda assoluta, e su Mattia Cesare Valentini, velista del Club Nautico Marina di Carrara che condivide la piazza d’onore a pari punti.

A completare la top five provvisoria sono Francesco Colotto della LNI di La Spezia, che ha impreziosito la sua score line vincendo la seconda prova, e il tedesco Quirin Klapper, in ritardo di sole tre lunghezze rispetto al terzo gradino del podio.

I risultati maturati sino ad oggi hanno permesso agli Ufficiali di Regata di separare in due flotte i partcipanti, promuovendo i primi cinquantuno della classifica provvisoria in Gold Fleet, destinata a produrre il nome del vincitore; dal cinquantaduesimo in poi, invece, hanno trovato posto in Silver Fleet.

La serie di finale si aprirà domani mattina alle ore 10 con la disputa delle prime prove per Gold e Silver Fleet; la giornata proseguirà nel tardo pomeriggio con l’attesissima lotteria che assegnerà una lunga lista di premi, il più ambito dei quali sarà uno scafo completo offerto dal Cantiere Faccenda, partner della manifestazione. La regola vuole che, una volta terminato l’uso da parte del fortunato vincitore, la barca resti nelle disponibilità dello yacht club per il quale questo è tesserato.

