Vela: trionfo dell’atleta paralimpico Squizzato al Cico 2023

venerdì, 6 ottobre 2023

Salò (Brescia) – Con dieci vittorie su altrettante prove Antonio Squizzato della Canottieri Garda Salò si laurea Campione Italiano della classe 2.4 mR al Campionato Italiano delle Classi Olimpiche, organizzato dal Consorzio Vela Ancona. Per il velista paralimpico è l’ottavo titolo italiano, conquistato con una prestazione impeccabile.

Nella classifica assoluta Squizzato (foto © Felix Diemer) ha sopravanzato Giancarlo Mariani (Liberi nel vento) e Angelo Boscolo (Jesolo YC). Il quella Parasailing Stefano Maurizio (CV Venezia) è secondo, mentre il terzo posto va a Dario Gozzo (Nautilago).

“Siamo partiti con vento e onda impegnativa – commenta Squizzato – passando per onda residua e vento in diminuzione e finendo l’ultimo giorno con mare piatto e poco vento. Sono contento di aver gestito tutte le condizioni arrivando davanti in tutte e dieci le prove. Mi è mancato il confronto con il mio compagno di squadra, Davide Di Maria, che ha gareggiato nella classe Hansa. ha dato risultati la preparazione fatta con il tecnico federale Beppe Devoti e il supporto della Canottieri Garda. Adesso inizia la preparazione invernale che vedrà sul lago degli atleti stranieri molto forti e questo permetterà di perfezionare quanto iniziato l’anno scorso in termini di assetto della barca e colmare un gap riscontrato in alcune situazioni in termini di velocità”.

Red. Sp.