Vela, Tita-Banti in evidenza ai Sailing World Championships di Den Haag

domenica, 13 agosto 2023

Riva del Garda (Trento) – Bene i gardesani ai Sailing World Championships di Den Haag. Nella giornata odierna sono scesi in acqua: i 49er, i 49er:FX, gli ILCA 6, gli ILCA 7 e i Nacra 17 per quanto riguarda le Classi Olimpiche e tutte le classi Para Sailing (2.4 mR, Hansa 303 e RS Venture).

Continua il volo di Tita-Banti che anche oggi chiudono con tre primi posti che permettono di accedere in Gold Fleet da domani al primo posto; bene anche gli altri azzurri che sui Nacra 17 si dimostrano estremamente competitivi. Ottima partenza nella classe ILCA 6 per Carolina Albano che chiude due ottime regate. Luci ed ombre per Alessio Spadoni degli ILCA 7 che chiude al primo posto la prima prova ma è nelle retrovie nella seconda. Giornata in risalita per Crivelli Visconti – Calabrò che accedono alla Gold Fleet, così come nelle donne (49er:FX) fanno gli equipaggi Stalder-Speri e Germani Bertuzzi. Nei 2.4mR ancora grandi prove per Di Maria che consolida il secondo posto provvisorio.

I pass in palio per le Olimpiadi sono 107 (il 40% circa dei posti nazione disponibili) distribuiti tra le 10 classi: 11 iQFOiL maschile, 11 iQFOiL femminile, 8 Formula Kite maschile, 8 Formula Kite femminile, 16 ILCA 7, 16 ILCA 6, 10 49er, 10 49er:FX, 8 470 Mix e 9 Nacra 17.

Le parole dei protagonisti

Classi Olimpiche

DT Michele Marchesini: “Giornata molto complicata in mare, con vento oscillante, anche se la sinistra rappresentava l’opzione preferibile su tutti i campi, e, soprattutto, un piano d’acqua molto particolare con un’onda corta e ripida tutta da interpretate e una corrente fortissima che nel pomeriggio, dopo l’inversione del flusso, ha raggiunto picchi di velocità fino a centodieci metri al minuto. Numerose le “matasse” di barche alla boa 1 e problemi anche per i comitati che hanno comportato ritardi notevoli nella gestione di campi. Ragionando esclusivamente in ottica qualifiche, ottima la situazione (naturalmente) nel Nacra 17 e grande partenza negli ILCA 6, dove Albano ha regatato con geometrie impeccabili. Siamo di rincorsa negli Skiff al termine delle qualifiche con Stalder-Speri, Germani-Bertuzzi e Crivelli-Calabrò che nel femminile e nel maschile hanno agganciato la flotta Gold e i cui distacchi dalla top ten, che porterà a staccare il pass per Parigi 2024, sono gestibili a condizione di attaccare e non sbagliare nulla. Negli ILCA 7 bellissima apertura di Campionato di Spadoni con vittoria della prima prova, peccato per l’incastro alla boa di bolina della prova 2, ma comunque bene.”

49er

Crivelli Visconti – Calabrò: “Oggi, finalmente, abbiamo completato il terzo e ultimo giorno delle qualifiche, un momento importante poiché determina la suddivisione in flotte Gold, Silver e Bronze. Sono soddisfatto poiché siamo riusciti a qualificarci per la flotta Gold, riservata ai primi 25 concorrenti. Questa selezione rappresenta meno di un terzo dell’intera classifica per cui non era facile. La giornata è stata positiva, costruendo sul miglioramento che abbiamo sperimentato ieri, rispetto alla partenza un po’ incerta del primo giorno. Siamo rimasti costantemente nel gruppo di testa, riuscendo a ottenere partenze migliori rispetto ai giorni precedenti. Questo ha contribuito a limitare il numero di punti persi. Attualmente siamo in diciottesima posizione nella classifica generale, che è ancora molto competitiva. Nella flotta Gold sono entrate 15 nazioni, e il nostro obiettivo è qualificarci tra le prime 10, per poter qualificare l’Italia a Parigi. Da domani, affronteremo due giorni di competizioni intense nella flotta Gold, con sei prove in programma. Metteremo il massimo impegno per cercare di migliorare sempre di più.”

49er:FX

Stalder-Speri: “Oggi giornata abbastanza positiva. Abbiamo sofferto nelle partenze ma avevamo un buon passo che ci ha permesso di portare a termine tre buone prove e di accedere così alla Gold Fleet. Domani giornata di riposo e poi torniamo cariche per affrontare le prossime regate!”

ILCA 6

Carolina Albano: “È stata una giornata molto intensa e stancante; abbiamo atteso molto per via dei continui ripetitori.

Le condizioni erano anche abbastanza particolari, soprattutto la forte corrente che penalizzava molto. Sono molto contenta per come ho regatato, mi sono trovata spesso in fase con il vento e ho cercato di portare la barca sempre con la massima velocità.”

ILCA 7

Alessio Spadoni: “Oggi abbiamo affrontato condizioni variabili nella categoria ILCA 7, con venti tra i 9 e i 12 nodi. Le oscillazioni hanno reso la giornata un mix di sfide. La corrente è stata un fattore significativo, soprattutto nella seconda prova. Nella prima prova, sono riuscito a ottenere una vittoria, il che mi ha reso soddisfatto della mia prestazione e delle decisioni prese. Tuttavia, nella seconda prova, ho commesso alcuni errori che hanno influito sul risultato. Domani è un nuovo giorno e sono pronto per affrontare ulteriori sfide.”

Nacra 17

Tita-Banti: “Oggi abbiamo passato molte ore in acqua, partendo alle 12:30 e rientrando dopo le 17:30. La giornata è stata caratterizzata da condizioni variabili e interessanti. Verso le 14:30, c’era una corrente molto forte, che ha creato non pochi problemi con il posizionamento del campo di regata perché sono saltate tutte le boe. Nella prima gara, infatti, hanno dovuto annullare la prova perché era saltata una boa. Con pazienza però siamo riusciti a concludere le tre prove in programma con la corrente che è andata diminuendo. Da domani inizia la Gold Fleet, siamo carichi.”

CLASSI OLIMPICHE

I selezionati dal DT Michele Marchesini:

NACRA 17

Vittorio BISSARO (GS Fiamme Azzurre) – Maelle FRASCARI (C.C. Aniene)

Margherita PORRO (SV GdF) – Stefano DEZULIAN (F.V. Malcesine)

Ruggero TITA (S.V. GdF) – Caterina BANTI (C.C. Aniene)

Gianluigi UGOLINI (Aeronautica M.) – Maria GIUBILEI (Aeronautica M.)

49er

– Uberto CRIVELLI VISCONTI (CS Marina Militare) – Giulio CALABR0’ (CS Marina Militare)

– Simone FERRARESE (CV Bari) – Leonardo CHISTE’ (Aeronautica Militare)

49er:FX

Jana GERMANI (Marina Militare) – Giorgia BERTUZZI (Marina Militare)

Sofia GIUNCHIGLIA (CV Sferracavallo) – Giulia SCHIO (CV Sferracavallo)

Carlotta OMARI (S.V. GdF) – Sveva CARRARO (Aeronaut. Militare)

Alexandra STALDER (CV Torbole) – Silvia SPERI (CV Torbole)

470

Elena BERTA (CS Aeronautica M.) – Bruno FESTO (GV LNI Mandello)

Benedetta DI SALLE (CS Marina Militare) – Alessio BELLICO (CV Vernazzolesi)

Giacomo FERRARI (CS Marina Militare) – Bianca CARUSO (CS Marina Militare)

iQFOIL M e F

Daniele BENEDETTI (SV GdF)

Luca DI TOMASSI (SV GdF)

Marta MAGGETTI (SVGdF)

Giorgia SPECIALE (Fiamme Oro)

Nicolò RENNA (Fiamme Oro)

KITE M e F

Lorenzo BOSCHETTI (Marina Militare)

Mario CALBUCCI (YC Italiano)

Maggie PESCETTO (YC Italiano)

Riccardo PIANOSI (Marina Militare)

Sofia TOMASONI (WC Cagliari)

ILCA 7

Cesare BARABINO (YC Costa Smeralda)

Lorenzo Brando CHIAVARINI (FV Riva)

Dimitri PERONI(SV GdF)

Alessio SPADONI (S. Triestina Vela)

ILCA 6

Chiara BENINI FLORIANI (SV GdF)

Carolina ALBANO (SV GdF)

Giorgia DELLA VALLE (CV Torbole)

Matilda TALLURI (SV GdF)

Silvia ZENNARO (SV GdF).