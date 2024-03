Armando Bronzetti eletto Presidente del Consorzio Garda Trentino Vela

giovedì, 7 marzo 2024

Torbole – Armando Bronzetti (Presidente del Circolo Surf Torbole) nel prossimo biennio guiderà Garda Trentino Vela Consorzio; è stato eletto all’unanimità dai circoli consorziati, tra cui Fraglia Vela Riva, Lega Navale di Riva, Circolo Vela Arco e Circolo Vela Torbole. Foto @MOAN Photo.

Bronzetti ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e si è impegnato a orientare il Consorzio Garda Trentino Vela verso un approccio focalizzato sul servizio. L’obiettivo è ridurre i costi delle regate per i singoli circoli, sfruttando le economie di scala. Attualmente i circoli si trovano a fronteggiare costi organizzativi, che sono diventati difficili da sostenere, a causa anche delle recenti riforme nel settore sportivo.

Il Presidente ha sottolineato che, in assenza di un adeguato sostegno da parte delle istituzioni, i circoli rischiano di non poter mantenere il livello delle regate organizzate finora sul Garda Trentino. Le crescenti richieste da parte delle classi veliche gravano pesantemente sui bilanci dei club, tutti affiliati alla Federazione Italiana Vela. Bronzetti ha quindi sottolineato l’importanza del sostegno da parte dei Comuni e delle Istituzioni per consentire di continuare ad organizzare regate con lo standard mantenuto finora, considerando il significativo indotto economico che questi eventi generano sul territorio: un impatto che si estende sempre più a lungo durante l’anno, con la stagione sportiva che sul Garda Trentino dura ormai 9-10 mesi.