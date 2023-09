Vela: Rossi e Acerbis della Canottieri Garda vicecampioni italiani 29er

martedì, 12 settembre 2023

Salò (Brescia) – Lorenzo Rossi e Tommaso Acerbis della Società Canottieri Garda Salò si sono laureati vicecampioni della classe 29er ai Campionati Italiani Giovanili FIV in doppio, che si sono svolti ad Arco.

Al terzo posto Giovanni Santi, altro atleta Canottieri, in coppia con Alex Demurtas della Fraglia Vela Riva. La società gardesana può vantare un altro terzo posto nella categoria under 19 con l’equipaggio formato da Alessio e Walter Bonizzoni (foto © Giovanni Mitolo Fiv).

Erano 64 le barche in gara, con gli atleti Canottieri tutti selezionati per competere nella flotta Gold, composta dalle prime 33 barche qualificate nei primi due giorni di prove.

Il prossimo appuntamento per i velisti salodiani è la tappa Eurocup a Riva del Garda alla fine di ottobre.

“Siamo molto soddisfatti per la velocità di bolina dimostrata dalla squadra in condizioni tipiche dell’alto Garda. Questo successo è il risultato del duro lavoro e dell’impegno di tutti noi ma dobbiamo riconoscere che ci sono aree in cui possiamo migliorare durante l’inverno, come le tattiche di regata, la gestione del vento variabile, l’uso della bussola e la velocità in poppa. Guardiamo al futuro con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi nel 2024 e non vediamo l’ora di affrontare le prossime sfide” commenta Chicco Fonda, allenatore responsabile della squadra 29er Canottieri.